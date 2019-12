Cyber Monday, le offerte per partire a tariffe low cost

editato in: da

Il Black Friday ci ha regalato grandi sorprese: tantissime compagnie aeree hanno offerto ai loro passeggeri sconti e promozioni imperdibili, di cui poter usufruire però entro poche ore. Se non avete fatto in tempo a cogliere al volo l’occasione, non tutto è perduto. Oggi è infatti il famosissimo Cyber Monday, e ci sono ancora tante offerte da non lasciarsi sfuggire.

Ryanair, ad esempio, ci ha deliziati con ben 10 giorni di grandissime promozioni. Quella odierna non è da meno: la sua offerta lampo, disponibile solamente fino alle ore 23:59 di lunedì 2 dicembre, vale per decine di voli in partenza tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Potrete trovare il vostro biglietto a partire da appena 5 euro, per raggiungere tutte le splendide destinazioni europee raggiunte dal famoso vettore low cost. Wizz Air, invece, ha il suo Pink Monday: offre il 30% di sconto su alcuni voli selezionati, da effettuarsi senza limiti di tempo, da prenotare entro questa sera.

La Norwegian pratica sconti fino al 30% per viaggiare da oggi al 28 marzo 2020, purché prenotiate entro la fine di questa giornata. Air Italy, invece, offre il 20% di sconto su tutte le sue tratte, per i voli in partenza tra il 5 dicembre 2019 e il 24 ottobre 2020. Sempre da prenotare entro il 2 dicembre sono le offerte di Latam Airlines, che prevede sconti fino al 20% per i voli verso l’America Latina e fino al 50% per tutti i voli interni in partenza tra febbraio e maggio 2020.

State pensando ad un viaggio esotico? Finnair, per i voli verso la Cina e Singapore da effettuarsi dal 30 dicembre 2019 al 18 giugno 2020, propone ai suoi passeggeri dei prezzi davvero imbattibili. Un esempio? Potrete aggiudicarvi un volo per Pechino a/r a partire da 459 euro. Per raggiungere l’Estremo Oriente e l’Oceania, anche l’offerta di China Airlines è davvero conveniente. Prenotando entro il 3 dicembre, queste rotte sono scontate del 10%.

KLM ha deciso di diversificare le sue offerte: potrete acquistare a prezzi imbattibili i vostri biglietti per tante destinazioni in partenza tra il 4 dicembre 2019 e il 30 giugno 2020, mentre i voli diretti verso il Nord America dovranno essere effettuati tra i 7 gennaio e il 17 ottobre 2020. La promozione della Qatar Airways è molto interessante. Potete prenotare il vostro volo entro il 4 dicembre, per viaggiare fino al 27 novembre 2020. E la scelta è molto ampia, adatta a tutte le esigenze e a tutti i portafogli.

Avete trovato l’offerta che fa per voi? Dovreste proprio affrettarvi, il Cyber Monday dura ancora poche ore, e porta via con sé tutte queste splendide promozioni.