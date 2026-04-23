Anche quest'anno torna la Festa del Tulipano a Castiglione del Lago tra sfilate di carri allegorici floreali, giardini di tulipani, mercatini e degustazioni

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Torna la Festa del Tulipano nel borgo medievale di Castiglione del Lago

La primavera nel borgo medievale di Castiglione del Lago, tra i Borghi più Belli d’Italia, è sinonimo di tulipani. Situato in Umbria, in provincia di Perugia, il borgo organizza un evento unico in una cornice particolarmente suggestiva: sorge infatti su un promontorio di roccia calcarea affacciato sul Lago Trasimeno, la meta ideale per rallentare e godersi i colori della stagione.

La Festa del Tulipano è quindi l’occasione perfetta per scoprirlo e per trascorrere il weekend del 25 aprile in modo diverso. Il programma prevede tante iniziative tra cui i famosi carri allegorici decorati con petali di tulipano che, per la prima volta, saranno ispirati al mondo dei cartoni animati.

Questi gli eventi e le attrazioni in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026.

La sfilata dei carri allegorici

Se c’è una cosa che rende la Festa del Tulipano a Castiglione del Lago un evento unico, sono i suoi spettacolari carri allegorici. Questi sono vere opere d’arte fatte a mano, decorate esclusivamente con petali di tulipano freschi. Ogni anno i volontari lavorano per mesi per trasformare cinema, attualità e storia in giganti di fiori che lasciano a bocca aperta.

Per l’edizione 2026, il calendario delle parate è diviso in tre grandi momenti:

Il weekend d’apertura (25 e 26 aprile): la festa invade il centro storico dalle 14:30 alle 19:00. È il momento dei colori accesi, della musica delle street band e dei grandi cortei storici che sfilano tra i vicoli;

(25 e 26 aprile): la festa invade il centro storico dalle 14:30 alle 19:00. È il momento dei colori accesi, della musica delle street band e dei grandi cortei storici che sfilano tra i vicoli; La magia della notte (2 maggio): sabato sera la sfilata si sposta sul lungolago. Dalle 18:30 a mezzanotte, i carri si illuminano per una parata notturna arricchita da laser show e spettacoli di fuoco.

L’ingresso per assistere alle parate è di 10 euro (ridotto a 5 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni), mentre per i bambini fino a 12 anni è tutto gratis. Potete saltare la fila acquistando il biglietto online oppure prenderlo direttamente sul posto alle biglietterie del centro (il 25 e 26) o del lungolago (il 2 maggio).

Gli altri eventi in programma

Oltre allo spettacolo delle parate, la festa offre un viaggio completo tra i sapori e le tradizioni del territorio, partendo dalla Taverna allestita nella cornice dell’Uliveto, vicino a Palazzo della Corgna. Qui, dal 24 aprile al 2 maggio, è possibile immergersi in un’atmosfera conviviale gustando i migliori piatti della tradizione umbra, con aperture previste ogni sera a cena e disponibilità anche a pranzo durante i festivi e i weekend.

Passeggiando per il borgo, la primavera si manifesta in tutta la sua vivacità nel Giardino dei Tulipani in Piazza Dante Alighieri, proprio ai piedi della ruota panoramica, mentre il mercatino “Fiori & Passioni” anima le giornate con creazioni artigianali e profumi floreali.

Per chi cerca un’esperienza più approfondita, lo spazio Arena GAL propone show cooking ed escursioni dedicate al turismo lento e alle eccellenze del Trasimeno, trasformando la visita in un momento di scoperta consapevole.

Il gran finale è affidato alla Notte del Tulipano di sabato 2 maggio, che per questa edizione si sposta eccezionalmente sul lungolago: un evento dove la sfilata notturna dei carri viene avvolta da laser show, trampoli luminosi e le note della Miwa Cartoon Cover Band o della Fantomatik Orchestra, regalando una festa dinamica che accende la riva del lago fino a tarda ora.