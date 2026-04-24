Dalla focaccia al salame, le sagre e gli eventi del weekend del 25 aprile in Italia

Per l’intero weekend della Festa della Liberazione si susseguono sagre, feste, eventi folkloristici, ricostruzioni storiche e celebrazioni di ogni sorta

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Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

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Dalla focaccia al salame, le sagre e gli eventi del weekend del 25 aprile in Italia
Ufficio stampa
La Festa dei Folli a Corinaldo

C’è chi la Festa della Liberazione del 25 aprile la festeggia in piazza e chi con le gambe sotto il tavolo. Per l’intero weekend, infatti, si susseguono sagre, feste ed eventi folkloristici, ricostruzioni storiche e celebrazioni di ogni sorta. E se c’è brutto tempo, c’è sempre un piano B.

Abbiamo selezionato gli eventi più divertenti, coinvolgenti e gustosi che cadono durante il weekend a cavallo del 25 aprile (alcuni proseguono anche oltre), perfetti per una gita fuoriporta con la famiglia e con gli amici. Ecco i nostri consigli.

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