Abbiamo selezionato gli eventi più divertenti , coinvolgenti e gustosi che cadono durante il weekend a cavallo del 25 aprile (alcuni proseguono anche oltre), perfetti per una gita fuoriporta con la famiglia e con gli amici. Ecco i nostri consigli.

C’è chi la Festa della Liberazione del 25 aprile la festeggia in piazza e chi con le gambe sotto il tavolo. Per l’intero weekend, infatti, si susseguono sagre, feste ed eventi folkloristici, ricostruzioni storiche e celebrazioni di ogni sorta. E se c’è brutto tempo, c’è sempre un piano B.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

La Festa della Focaccia di Recco con formaggio IGP (GE)

Tutti gli anni, la quarta domenica di maggio, viene organizzata la Festa della Focaccia di Recco. Quest'anno si svolge il 24 aprile. Questa festa è uno degli eventi liguri più conosciuti al largo pubblico, una festa, non una sagra, perché nelle varie postazioni allestite in città, gli storici panifici e il consorzio ne distribuiscono gratuitamente decine di migliaia di porzioni. Una giornata per rendere onore a questo prodotto, così importante per il tessuto economico cittadino e che ha reso famosa nel mondo Recco, la città da cui prende origine. Dalle 10 del mattino alle 16.30 in varie zone della città.

Sagra del Biscotto a Bomarzo (VT)

Conosciuto come pane di Sant’Anselmo (Vescovo della città di Bomarzo, famosa per il mostruoso giardino) nel V secolo, veniva distribuito ai poveri e ai pellegrini che scendevano verso Roma lungo il Tevere. Ancora oggi in concomitanza della festa del Santo Patrono di Bomarzo, dal 22 al 25 aprile si celebra la Sagra del Biscotto. E ancora oggi il biscotto di Sant’Anselmo viene realizzato a mano dalle maestranze bomarzesi che hanno conservato e tramandato nei secoli la ricetta originale. La lavorazione a mano, l’uso del lievito madre e l’occhio esperto delle donne bomarzesi tengono viva la tradizione e la devozione al Santo Patrono.

Fums, profums e salums a Sutrio (UD)

A Sutrio, fra i monti della Carnia, nel Friuli-Venezia Giulia, domenica 26 aprile si svolge Fums, profums e salums, la tradizionale festa del pittoresco borgo dove i protagonisti sono i prodotti affumicati della montagna. Il percorso del gusto dedicato all’affumicatura si dipanerà in una decina di tappe scandite da stand disposti nel centro del paese e curati ciascuno da un ristoratore locale, che proporrà un piatto a base di prodotti affumicati elaborato dal suo chef seguendo ricette tradizionali oppure rivisitate, in modo che il pubblico possa conoscere lo stile della sua cucina. Ogni piatto sarà abbinato a pregiati vini DOC del Friuli-Venezia Giulia. Sfida all’ultima fetta per il Concorso per il miglior salame affumicato.

@Denis Blarasin

Festa dei Folli a Corinaldo (AN)

Dal 24 al 26 aprile 2026, al via a Corinaldo la Festa dei Folli, un appuntamento che in 13 edizioni ha portato nel borgo migliaia di partecipanti, un evento capace di far scoprire e vivere intensamente uno dei Borghi più belli d’Italia, insignito anche della Bandiera Arancione del Touring Club, riconoscimenti legati sia al valore storico-artistico del borgo sia alla qualità dell’accoglienza turistica. Per tre giorni il pubblico è chiamato a perdersi tra vicoli e piazze, seguendo un programma che alterna circo contemporaneo e teatro di strada a una proposta musicale trasversale, con generi e atmosfere diverse, in un continuo dialogo tra artisti, cittadini e visitatori. Non mancano enogastronomia, mercatino artigianale e spazi al coperto in caso di pioggia.

Sagra del Gorgonzola DOP a Cavallermaggiore (CN)

Dal 23 aprile al 3 maggio 2026, torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi, undici giorni tre menu interamente dedicati al Gorgonzola DOP, oltre 40 appuntamenti tra concerti, mostre, degustazioni e spettacoli. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, trasforma il centro storico della cittadina cuneese in una grande piazza del gusto a ingresso libero. Il cuore gastronomico della sagra è il Pala Gorgo. Lo street food, con i caratteristici truck e le tradizionali focacce al Gorgonzola DOP e le ravioles al Gorgonzola DOP della Pro Loco di Cavallermaggiore, anima la centrale piazza Vittorio Emanuele II nei due weekend lunghi (25–26 aprile e 1–2–3 maggio), insieme alla piazza degli Erborinati e alla Fiera della Sagra in piazza Statuto e via Roma. Il palinsesto culturale e musicale prevede band e concerti dal vivo.

Ufficio stampa

Borgo diVino a Bard (AO)

Dal 24 al 26 aprile, nel borgo di Bard in Valle d'Aosta si svolge la seconda tappa Borgo diVino in tour, un evento giunto alla sesta edizione partito il 18 aprile a Egna (BZ) e che prevede 25 tappe in giro d'Italia con tappa finale nel Lazio. La rassegna enogastronomica itinerante è promossa dall'Associazione I borghi più belli d'Italia e ogni weekend tocca un borgo diverso. Il centro storico si trasforma per tre giorni in un percorso di degustazione con cantine da tutta Italia, un'area food con prodotti locali, musica dal vivo e qualche laboratorio.

Roma Libera Fest a Roma

Nel weekend della Liberazione, il 25 e 26 aprile, debutta, dalle 11:30 alle 20:00, negli spazi del 692 Secret Garden, location incastonata tra gli acquedotti romani in via Tuscolana 692, Roma Libera Fest, due giorni tra musica, creatività, street food e spettacoli dal vivo che coinvolgeranno famiglie e visitatori. Cuore creativo dell’evento di Roma sarà l’Hippie Market, con una selezione curata di artigianato, illustrazioni, moda etica, creatività indipendente e vintage. Ad accompagnare l’esperienza, una proposta di street food con diverse specialità gastronomiche da scoprire e gustare tra musica e convivialità.

Corsa all’Anello a Narni (TR)

Dal 23 aprile al 10 maggio, a Narni si torna al 1371 con la 58^ edizione della Corsa all’Anello, una delle rievocazioni storiche più suggestive e identitarie dell’Umbria, nel segno di Giovanni Boccaccio e San Giovenale, un evento tra storia, spettacolo e devozione. Un lungo viaggio nel tempo che trasforma il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra spettacoli, incontri culturali, cerimonie religiose e competizioni. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è dedicato a Boccaccio, nel 650° anniversario della morte, ma ricorrono anche i 1650 anni dalla morte di San Giovenale, patrono di Narni e figura intorno alla quale la rievocazione è nata. Per l'occasione, è stato inaugurato il rinnovato Museo Multimedievale della Corsa all’Anello.

@Fabio Oddi

Festa San Marco a Prato Sesia (NO)

Sabato 25 aprile la Pro Loco di Prato Sesia, invita a partecipare alla Festa San Marco immersa nel verde della campagna pratese, dove è sorta la cappella di San Marco. Dopo la Santa Messa alle 11, segue un pranzo con menu completo a base di crostone di gorgonzola, miele e noci, toma con mostarda di ciliegie, affettati misti, pasta, grigliata con contorno e dolce finale. Nel pomeriggio sono previsti giochi e, in caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al coperto.

Sagra Fave e Salame a Sant'Olcese (GE)

Il 25 aprile torna il tradizionale appuntamento con la Sagra Fave e Salame. A partire dalle ore 12, sul piazzale della Chiesa prende il via l'evento giunto alla 29^ edizione, vero e proprio simbolo di tradizione, gusto e della primavera. Sul posto, mercatini, stand gastronomici e musica. Oltre al tipico salame della zona con fave e formaggio sardo, sarà possibile pranzare con taglierini al pesto di fave.