Ascoli Piceno è Città Italiana dei Giovani 2026: premiato un modello innovativo che mette i giovani al centro dello sviluppo urbano e sociale

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iStock Veduta panoramica di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno è stata proclamata “Città Italiana dei Giovani 2026”, aggiudicandosi uno dei riconoscimenti più significativi dedicati alle politiche giovanili e allo sviluppo territoriale in chiave innovativa. L’annuncio ufficiale è arrivato a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di una cerimonia che ha messo in luce il valore di progettualità capaci di ripensare il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni. La città marchigiana ha prevalso al termine di una selezione che ha premiato non soltanto la qualità tecnica del dossier presentato, ma soprattutto la capacità di immaginare un modello concreto di futuro.

Giunto alla sua sesta edizione, il Premio “Città Italiana dei Giovani” si è consolidato come uno strumento strategico per valorizzare i territori che investono in partecipazione, inclusione e opportunità per i giovani: promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e sviluppato con la collaborazione tra il Consiglio Nazionale dei Giovani, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’Agenzia Italiana per la Gioventù e la Consulta ANCI Giovani, intende stimolare processi di trasformazione reale.

Ascoli 2026 e la sfida di una governance costruita con i giovani

A convincere la giuria è stato il progetto “Ascoli 2026: Next Gen Lab dalla ricerca all’azione”, una proposta che mette al centro un’idea evoluta di governance partecipativa, fondata sull’analisi dei bisogni e sul coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nei processi decisionali: il cuore della candidatura è rappresentato da un approccio data-driven che punta a fare di Ascoli Piceno un polo attrattivo per studenti, giovani professionisti e nuove competenze.

Elemento cardine del progetto è l’Osservatorio della Gioventù, pensato come organismo permanente capace di integrare studenti, associazioni e amministrazione in un dialogo strutturato, un presidio stabile per orientare le politiche pubbliche sulla base di dati, ricerca e ascolto.

Accanto alla dimensione istituzionale, il progetto si sviluppa tramite strumenti operativi pensati per incidere sui principali nodi critici che toccano il mondo giovanile: l’Hub “Stazione Futuro” si propone come spazio di formazione e innovazione dedicato alle competenze green e digitali, trasformando un luogo simbolico come la stazione in un presidio di rigenerazione urbana e sociale.

A completare il quadro c’è “Il Pullman del Futuro”, unità mobile ideata per contrastare l’isolamento delle aree periferiche e delle frazioni, portando laboratori, attività formative e strumenti di narrazione come i podcast direttamente nei territori meno centrali.

Tra gli obiettivi dichiarati figurano la riduzione del mismatch tra formazione e mercato del lavoro e il reinserimento di una quota significativa di giovani NEET, in una prospettiva che combina inclusione, occupabilità e innovazione.

Per il sindaco Marco Fioravanti il titolo rappresenta molto più di un successo amministrativo. Nelle parole pronunciate durante la proclamazione, emerge la volontà di trasformare il riconoscimento in un’agenda di lavoro e in una piattaforma di rilancio per la città.

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Le politiche giovanili come motore di sviluppo

Durante la cerimonia a Roma, gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte hanno insistito su un concetto ricorrente: investire sui giovani è una scelta di sviluppo.

Il Ministro Andrea Abodi ha sottolineato come il premio rappresenti uno strumento per consolidare la sinergia tra istituzioni e nuove generazioni, riconoscendo nei giovani protagonisti del presente prima ancora che del futuro. Nella stessa direzione sono andate le riflessioni di Federica Celestini Campanari, che ha evidenziato come l’esperienza ascolana dimostri il potenziale dei Comuni come laboratori di innovazione sociale e territoriale: un modello, secondo la presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, replicabile e capace di contribuire a una visione di sviluppo inclusiva e sostenibile.

Anche Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, ha posto l’accento sul significato sistemico del premio, definendolo un appuntamento chiave per valorizzare territori che fanno del protagonismo giovanile una leva di trasformazione sociale.

Roma e Cosenza, finaliste con modelli alternativi

La vittoria di Ascoli Piceno si inserisce in una competizione che ha visto emergere proposte di altissimo livello.

Roma ha partecipato con “Generazione Roma”, un programma orientato a rafforzare il ruolo dei giovani nelle decisioni pubbliche, puntando su competenze, recupero degli spazi urbani e cittadinanza attiva mentre Cosenza ha presentato “Confluenze 2023-2029”, un impianto progettuale che prende spunto dall’identità idrografica della città per sviluppare una governance generativa articolata in macro-aree che spaziano dall’educazione all’innovazione scientifica, dalla dimensione civica a quella europea e internazionale.