La Giornata della Terra 2026 porta in Italia eventi, laboratori e iniziative adatte a tutti, tra musei, luoghi e spazi naturali dedicati alla sostenibilità

iStock Earth Day 2026: eventi imperdibili in Italia

Il 22 aprile si celebra la 56ª Giornata mondiale della Terra (Earth Day), appuntamento globale, istituito da Gaylord Nelson e riconosciuto dalle Nazioni Unite, dedicato alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

Anche in Italia, con la campagna “Torniamo a sognare“, sono numerose le iniziative organizzate per coinvolgere cittadini, famiglie e bambini con attività educative, eventi culturali e appuntamenti all’aria aperta.

Genova: la Giornata della Terra tra attività culturali e laboratori

A Genova, in occasione della Giornata mondiale della Terra 2026, il programma proposto dal sistema culturale cittadino si concentra su attività diffuse dedicate a bambini, famiglie e scuole.

Il 23 aprile alle ore 17, presso la Sala Tonda del Centro Civico Buranello, verrà organizzato un laboratorio didattico gratuito di lettura dedicato ai bambini con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità attraverso la lettura e la partecipazione attiva.

Durante l’evento è prevista anche un’attività creativa: i piccoli creeranno una ghirlanda di cartoncino decorata con disegni ispirati alla Terra e alla natura. L’evento si terrà alla Biblioteca Francesco Gallino di Genova. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito visitgenoa.it.

Verona: iniziative al Museo di Storia Naturale

Anche Verona celebra la Giornata della Terra con un evento dedicato al pubblico di tutte le età, ospitato al Museo di Storia Naturale.

Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 18, sarà possibile infatti partecipare al convegno dedicato alla conoscenza e all’approfondimento delle ricerche scientifiche in corso sul territorio. La giornata è stata pensata per sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sui temi ambientali quali la sostenibilità e la tutela della biodiversità.

Roma: laboratori e attività per bambini sulla sostenibilità

Accanto ai grandi eventi, la Giornata della Terra 2026 è anche un’occasione per coinvolgere i più piccoli con attività mirate. Explora Museo dei Bambini di Roma propone laboratori pensati per insegnare ai bambini i principi della sostenibilità.

Tra le attività ci sono: “Gioco di squadra” per comprendere modelli di produzione e consumo responsabili, “Mercato” allestimento dedicato alla sostenibilità alimentare, “Un mare di creatività” incentrato sull’inquinamento marino.

Sempre a Roma il 22 aprile torna la Maratona Multimediale, organizzata da Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari di Roma, #OnePeopleOnePlanet. Tantissimi gli eventi in programma alla Nuvola di Fuksas all’Eur.

Torino: eventi ai Musei Reali per l’Earth Day

A Torino, la Giornata mondiale della Terra viene celebrata con un programma speciale ai Musei Reali e Giardini Reali. L’iniziativa gratuita prevede numerose attività che si svolgeranno sabato 25 aprile 2026 dalle 11 alle 20:30.

Talk, installazioni, workshop, laboratori per bambini, yoga, musica e performance dedicate al tema della sostenibilità. Il calendario della 4^ edizione dell’evento include proposte per adulti e famiglie, con percorsi che collegano patrimonio culturale e ambiente.

Per accreditarsi all’evento, consultare il sito giornatadellaterra.

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Milano: il Plogging Day tra sport e ambiente

Milano partecipa all’Earth Day con iniziative concrete come il “Plogging Day”, evento che fino al 22 aprile 2026 unirà attività fisica e raccolta dei rifiuti. I partecipanti percorrono strade e parchi cittadini raccogliendo rifiuti lungo il tragitto, contribuendo alla pulizia degli spazi urbani.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un modo semplice e immediato per prendersi cura dell’ambiente. Consultare il sito plasticfreeonlus.it/plogging-day per saperne di più su questa attività che negli ultimi anni è diventata il simbolo della Giornata della Terra, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età in un gesto concreto.