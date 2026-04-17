Svelati i 100 musei più visitati al mondo: un italiano al secondo posto

Svelata la classifica 2025, di The Art Newspaper, dei 100 musei più visitati al mondo con il Louvre primo e i Musei Vaticani secondi nella graduatoria globale

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Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Svelati i 100 musei più visitati al mondo: un italiano al secondo posto
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Cortile dei Musei Vaticani

Svelati i 100 musei più visitati al mondo nel 2025: la nuova classifica annuale di The Art Newspaper conferma la ripresa globale del turismo culturale e museale e fotografa un settore in piena trasformazione.

I grandi musei internazionali tornano a registrare numeri sempre più vicini ai livelli pre-pandemia, con oltre 200 milioni di visite complessive tra i primi 100 musei. A dominare la scena resta l’Europa, ma cresce in modo significativo la presenza dell’Asia, sempre più protagonista grazie a nuovi poli culturali, investimenti strutturali e un pubblico domestico in forte espansione. In questo scenario si inserisce anche l’Italia, che mantiene una posizione di assoluto rilievo.

La top 10 dei musei più visitati del mondo 2025 racconta un equilibrio nuovo tra tradizione, attrattività globale e nuove geografie culturali in ascesa.

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