Vivete la stagione delle fioriture in Corea del Sud: uno spettacolo primaverile mozzafiato con fiori rosa e bianchi che rendono ogni strada perfetta e magica

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio stampa La primavera in Corea del Sud è pura magia

Se pensate alla fioritura dei ciliegi, la mente vola quasi certamente verso Tokyo o Kyoto. Eppure, esiste una meta dove la primavera è considerata molto più che una stagione: la Corea del Sud.

Qui, il risveglio della natura trasforma le città in palette rosa e bianche, creando quell’atmosfera eterea che ha reso iconiche le scene più romantiche dei K-drama. Spesso, il primo incontro tra i protagonisti o il momento in cui realizzano di amarsi avviene proprio sotto una pioggia di petali. È l’equivalente coreano del bacio sotto la pioggia nei film di Hollywood, per intenderci.

Vivere la stagione delle fioriture in terra coreana, nel periodo compreso tra marzo e maggio, è un’esperienza che unisce estetica e tradizione. Non solo per i ciliegi, anche le fioriture di pruni, azalee, forsythia e fiori di colza offrono la possibilità di creare itinerari diversificati lungo tutta la penisola.

Dove andare e quali sono gli eventi da non perdere in Corea del Sud durante il periodo delle fioriture di primavera? Ecco tutte le informazioni da conoscere!

Dove vedere le fioriture più belle in Corea del Sud

La primavera in Corea del Sud, come quella in Giappone, non è un evento statico, ma un vero e proprio calendario naturale che risale la penisola da sud verso nord. Il viaggio inizia già a marzo, quando i primi timidi fiori di pruno punteggiano le rive del fiume Seomjingang a Gwangyang: è qui che si respira l’atmosfera più intima e raccolta, lontano dalle grandi folle, in un paesaggio che sembra uscito da un dipinto.

Spostandosi verso l’isola di Jeju, lo scenario cambia drasticamente: l’isola vulcanica si trasforma in un tappeto dorato grazie alle immense distese di canola (colza) che arrivano a sfiorare il blu intenso del mare, creando un contrasto cromatico quasi surreale. Con l’arrivo di aprile, il colore dominante diventa il rosa acceso delle azalee, che ricoprono interamente le pendici del Monte Hwangmaesan, mentre a Seoul le colline del Yeouido Park si accendono di forsythia gialle e ciliegi in fiore.

Se decidete di organizzare un viaggio in Corea del Sud per ammirare le fioriture, sappiate che il tempismo è tutto: la fioritura raggiunge il picco per soli 7-10 giorni in ogni regione. Seguite i siti ufficiali e i canali social locali per monitorare le previsioni in tempo reale. Mentre cercate l’angolazione migliore per le vostre foto, ricordate di non cogliere mai i fiori e di non invadere proprietà private.

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I festival primaverili

In Corea del Sud, l’arrivo della primavera coinvolge l’intero Paese attraverso l’organizzazione di vari festival. Queste celebrazioni rappresentano il mix perfetto di panorami mozzafiato, performance artistiche e sapori unici che permettono di entrare in contatto con l’anima del territorio.

Tra gli appuntamenti imperdibili spicca il Jinhae Gunhangje Festival. Ogni anno, milioni di visitatori affollano questa cittadina costiera per ammirare migliaia di alberi in fiore, con i petali che ricoprono i binari della stazione di Gyeonghwa e i canali cittadini, creando scenari da film.

Anche il Gwangyang Maehwa Festival merita una visita ed è dedicato alla fioritura dei pruni. Infine, gli altri festival da segnare sull’itinerario sono il Wonmisan Azalea Festival, dove il Monte Wonmisan si trasforma in un mare di azalee viola e rosa, e il Noksan-ro sull’isola di Jeju. Qui, la Noksan-ro Canola Flower Road offre uno dei percorsi più suggestivi al mondo, dove il giallo della colza e il rosa dei ciliegi si incontrano lungo chilometri di strada panoramica.