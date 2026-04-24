Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Una viaggiatrice col suo bagaglio in aeroporto

Per anni, questo è stato uno dei piccoli privilegi del viaggio europeo: salire a bordo con il trolley in cabina senza costi extra, soprattutto scegliendo una compagnia di bandiera. Ora però anche questo scenario cambia, a discapito dei portafogli dei viaggiatori. Lufthansa Group ha annunciato l’arrivo della nuova tariffa Economy Basic, che segna una svolta importante nelle regole sui voli a corto e medio raggio.

Dal 28 aprile 2026 sarà infatti possibile prenotare questa nuova formula tariffaria, valida per voli in partenza dal 19 maggio, che non includerà più il classico bagaglio a mano gratuito da cappelliera. Una scelta che avvicina sempre di più i grandi vettori tradizionali al modello low cost già adottato da molte compagnie europee. Chi vola leggerissimo potrebbe apprezzare il prezzo più contenuto, chi invece considera il trolley un’estensione naturale del proprio braccio, probabilmente dovrà rivedere abitudini e budget.

Come funziona la nuova tariffa di Lufthansa

La novità principale con Lufthansa è semplice, con la nuova tariffa Economy Basic sarà consentito portare gratuitamente a bordo solo un piccolo oggetto personale, da sistemare sotto il sedile davanti. Parliamo di una borsa laptop, una handbag o un piccolo zaino. Le dimensioni massime consentite saranno 40x30x15 centimetri, quindi decisamente più contenute rispetto al classico trolley da cabina che molti viaggiatori utilizzano per weekend e fughe rapide.

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Chi avrà bisogno di un bagaglio a mano più grande, oppure di una valigia da stiva, dovrà aggiungere un supplemento. Secondo quanto comunicato, il costo partirà da 15 euro, con possibilità di personalizzare il biglietto al momento della prenotazione o anche successivamente. Parallelamente, il gruppo ha annunciato anche un aggiornamento dell’attuale tariffa Economy Light, che offrirà una maggiore flessibilità includendo la possibilità di modificare la prenotazione pagando una penale. In pratica, si va verso un sistema sempre più modulare: il biglietto base copre l’essenziale, mentre ogni extra si costruisce a parte, un modello ormai familiare nel settore, ma che ora entra con decisione anche nel segmento premium europeo.

Le compagnie aeree coinvolte

La nuova policy non riguarderà solo Lufthansa, ma quasi tutte le compagnie del gruppo. La tariffa Economy Basic sarà infatti applicata sui voli operati da: Lufthansa, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines ed Air Dolomiti.

Al momento resta esclusa ITA Airways, nonostante la partecipazione di Lufthansa nella società. Sui voli operati dal vettore italiano, dunque, le nuove regole non saranno applicate per ora. L’azienda spiega la scelta come una risposta al cambiamento delle abitudini dei passeggeri: sempre più persone viaggerebbero leggere, soprattutto per trasferte rapide o viaggi di un giorno. Ma il tema è tutt’altro che chiuso, in Europa continua infatti il confronto tra associazioni dei consumatori e compagnie aeree. Da una parte c’è chi sostiene il diritto di portare gratuitamente un trolley in cabina insieme agli effetti personali, dall’altra, i vettori difendono la libertà di offrire tariffe base più economiche, lasciando ai passeggeri la scelta degli extra.