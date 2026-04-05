Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026, perla da scoprire nelle Marche

Giunto alla sue tredicesima edizione, il Borgo dei Borghi ha eletto il suo vincitore per il 2026. L’annuncio è giunto nel corso del programma televisivo “Il Kilimangiaro”, in onda su Rai 3 nella prima serata del 5 aprile, il giorno di Pasqua.

Nella finalissima, la presentatrice Camila Raznovich ha svelato l’attesissimo vincitore elencando l’intera graduatoria a partire dal 20° classificato: il primo posto è stato conquistato da Cingoli, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

Cingoli è il Borgo più bello d’Italia 2026

Militello in Val di Catania, il Borgo dei Borghi 2025 (in cui nacque l’indimenticabile Pippo Baudo) passa il testimone del titolo a Cingoli.

20 regioni, 20 borghi, 20 territori ricchi di storia, tradizioni tramandate di generazione in generazione e arte culinaria. Dal Nord al Sud, il Borgo dei Borghi accende i riflettori sui piccoli borghi, spesso meno conosciuti e con pochissimi abitanti, spesso fuori dai classici circuiti turistici, ma assolutamente preziosi.

Si conferisce così a questi piccoli centri un’attenzione mediatica intensa e un nuovo valore, che portano rinnovate opportunità di crescita per l’intera comunità locale che si forgia del titolo di Borgo dei Borghi 2026.

Fino a quest’ultima edizione, in totale sono stati 14 i borghi premiati, contando che nel 2018 ci sono state due sessioni distinte, una primaverile e una autunnale.

Come è stato eletto il vincitore

Ogni settimana, a partire dal 19 ottobre 2025, il programma Tv “Il Kilimangiaro” ha presentato i borghi in gara con filmati che ne raccontano l’identità, mostrandoli in tutta la loro bellezza. Il pubblico ha iniziato così a votare il borgo preferito dalle ore 19:00 del 1° marzo 2026 fino alle ore 23:59 del 22 marzo 2026.

Nella finalissima, una giuria di tre personaggi noti si è unita al pubblico per votare. La classifica finale ha combinato infatti il voto del pubblico con il giudizio dei giurati. I tre giudici erano Tiziana D’Angelo, archeologa e direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Fabio Toncelli, regista, esploratore e “cacciatore di paesaggi” del “Kilimangiaro”, e Jacopo Veneziani, storico e divulgatore dell’arte.

Il borgo di Cingoli ha vinto grazie a un complessivo di voti composto all’85% dalle preferenze dalla giuria popolare, quindi residenti, telespettatori e turisti, mentre il restante 15% è stato assegnato da una giuria formata da tre esperti, ciascuno con un peso del 5%. In particolare, Fabio Toncelli ha votato per Canossa, Jacopo Veneziani per Cingoli e Tiziana D’Angelo per Zungoli.

La classifica completa

Ecco la classifica completa dell’edizione 2026 di Borgo dei Borghi, dal 1° al 20° classificato: