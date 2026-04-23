Le 20 città più pedonali del mondo, secondo chi le vive: dove camminare è più piacevole

La classifica di Time Out svela le città più a misura di pedone del mondo e dimostra che anche le grandi metropoli sono perfette per camminare all'aria aperta

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Le 20 città più pedonali del mondo, secondo chi le vive: dove camminare è più piacevole
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Seul ed Edimburgo sono le città più pedonali del mondo nel 2026

Quale caratteristica dovrebbe avere la città perfetta in cui vivere o viaggiare? In un mondo in cui il benessere psicofisico è ormai un aspetto centrale delle nostre vite, i luoghi in cui possiamo lasciare da parte auto e mezzi inquinanti per lasciare posto a salutari camminate a contatto con il verde e le bellezze architettoniche sono sempre più importanti e richiesti. Soprattutto nelle grandi metropoli, dove il rischio è quello di non riuscire a godere dell’aria aperta in modo tranquillo, passeggiando tra luoghi d’arte e cultura, ristoranti e bar, negozi e monumenti.

Se da un lato la città perfetta non esiste, dall’altro ci sono quelle che si avvicinano molto, soprattutto se si tratta di camminare: dall’ultima analisi condotta da Time Out, che ha coinvolto 24.000 abitanti ponendo domande su tutto, e in particolare su quanto sia facile scoprire la città a piedi, emerge che Seul ed Edimburgo sono le città più pedonali del mondo.

Ecco la classifica completa delle “Best Cities for Walking”, le 20 migliori città a misura di pedone nel mondo nel 2026.

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