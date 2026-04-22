In armonia con il pianeta: ecco i Paesi più (e meno) connessi con la natura

Il Nepal è il Paese più connesso con la natura, mentre la Spagna è l'ultimo: un nuovo studio svela perché la spiritualità vince su cemento e tecnologia

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Elena Usai

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La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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In armonia con il pianeta: ecco i Paesi più (e meno) connessi con la natura
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Anche il Cile tra i Paesi più connessi con la natura

In un’epoca dominata dalla digitalizzazione sfrenata e dal cemento urbano, sorge spontanea una domanda: quanto siamo ancora capaci di sentirci parte integrante del mondo naturale?

La risposta non è solo una questione di sensazioni personali, ma l’oggetto di una vasta ricerca accademica pubblicata sulla rivista scientifica Ambio. Lo studio, condotto su un campione di oltre 55.000 persone in 61 nazioni, ha cercato di mappare il legame uomo-natura, rivelando dinamiche interessanti.

Se pensate che basti vivere vicino al mare o in una città verde per sentirvi “connessi”, i risultati vi faranno ricredere: la vicinanza fisica conta molto meno della predisposizione spirituale e sociale.

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