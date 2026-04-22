Se pensate che basti vivere vicino al mare o in una città verde per sentirvi “connessi”, i risultati vi faranno ricredere: la vicinanza fisica conta molto meno della predisposizione spirituale e sociale.

La risposta non è solo una questione di sensazioni personali, ma l’oggetto di una vasta ricerca accademica pubblicata sulla rivista scientifica Ambio . Lo studio, condotto su un campione di oltre 55.000 persone in 61 nazioni , ha cercato di mappare il legame uomo-natura , rivelando dinamiche interessanti.

In un’epoca dominata dalla digitalizzazione sfrenata e dal cemento urbano, sorge spontanea una domanda: quanto siamo ancora capaci di sentirci parte integrante del mondo naturale ?

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I Paesi più connessi con la natura

Secondo i dati raccolti dal team di ricercatori, il Nepal è ufficialmente il Paese più connesso alla natura al mondo. Il primato non dipende solo dai paesaggi mozzafiato: lo studio evidenzia infatti che i fattori interni, come la religiosità, i valori spirituali e le convinzioni politiche, pesano molto di più rispetto a quelli esterni come il clima o il livello di urbanizzazione.

Il popolo nepalese, caratterizzato da una profonda spiritualità radicata nel quotidiano, percepisce l'ambiente non come un oggetto da sfruttare, ma come un'entità con cui dialogare.

In generale, nella top 10 dei Paesi più connessi con la natura troviamo una netta prevalenza di nazioni situate in Asia, Medio Oriente e Africa. Dopo il Nepal si piazzano Iran e Sudafrica, seguiti da Bangladesh e Nigeria. In questo scenario, spiccano alcune eccezioni geografiche come il Cile, la Croazia e la Bulgaria, che riescono a mantenere un legame viscerale con l'ambiente nonostante contesti socio-economici differenti.

Il denominatore comune di queste popolazioni è una visione del mondo in cui il progresso tecnologico non ha ancora reciso il cordone ombelicale con la biosfera, favorendo un benessere emotivo collettivo più elevato e un maggiore sostegno a politiche di conservazione ambientale.

Questa la top 10:

Nepal Iran Sudafrica Bangladesh Nigeria Cile Croazia Ghana Bulgaria Tunisia

I Paesi meno connessi con la natura

All'estremo opposto della classifica troviamo la Spagna che, nonostante le sue coste cristalline e la ricchezza di parchi naturali, si è classificata come la nazione meno connessa alla natura tra quelle monitorate. Seguono a ruota Giappone e Israele.

Questo dimostra che avere accesso a panorami stupendi non garantisce affatto una connessione emotiva o psicologica con la Terra. La ricerca suggerisce che il modello di sviluppo socio-tecnologico occidentale, l'urbanizzazione spinta e l'eccessiva facilità di fare impresa agiscano come barriere, allontanando l'individuo dal ritmo biologico del pianeta.

Paesi come Germania, Canada, Paesi Bassi e Regno Unito si trovano tutti nella parte bassa della classifica, confermando che nelle società post-industriali il distacco è molto profondo.

In questo caso, la classifica dei Paesi meno connessi comprende: