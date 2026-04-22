La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

ANSA Foto L'interno splendido della biblioteca dei Girolamini

Esiste un fascino quasi magnetico nelle biblioteche, luoghi dove la promessa del sapere si fa tangibile tra il profumo della carta e il silenzio dei corridoi. Per i monaci di un tempo, questi erano i santuari del sacro, mentre per i pionieri della scienza le officine dove venivano forgiate le scoperte mediche e tecniche che avrebbero cambiato il mondo.

A Napoli, questo ideale di libertà intellettuale ha la sua dimora più preziosa all’interno del Complesso Monumentale dei Girolamini. Una biblioteca non solo architettonicamente splendida, ma custode di una storia secolare. Tuttavia, dopo i gravi saccheggi del 2012 che hanno coinvolto migliaia di volumi preziosi, è rimasta chiusa al grande pubblico per ben 14 anni.

Oggi, a partire da mercoledì 22 aprile 2026, sarà finalmente possibile varcare di nuovo la soglia delle sue sale storiche. Una data importante perché rappresenta la restituzione di uno spazio identitario fondamentale per la città di Napoli.

Secoli di sapere nella biblioteca dei Girolamini

La storia della biblioteca dei Girolamini è, prima di tutto, la storia di un’intuizione coraggiosa. Quando nel 1586 i frati dell’ordine decisero di aprire la loro ricchissima collezione al pubblico, compirono un atto di rottura senza precedenti. Fino a quel momento, le biblioteche monastiche erano forzieri blindati, accessibili solo a chi apparteneva all’ordine. Rendere disponibili manoscritti, antiche pergamene e i primi libri a stampa a chiunque volesse istruirsi fu una vera e propria rivoluzione sociale, trasformando un privilegio di pochi in un patrimonio della città.

Considerata una delle biblioteche più antiche d’Italia e la più antica in assoluto di Napoli, il suo fondo si è arricchito nei secoli grazie a donazioni che ne hanno fatto un punto di riferimento per la filosofia, la teologia, la musica sacra e la storia d’Europa. Camminare tra questi scaffali significa anche seguire le orme di Giambattista Vico: il grande filosofo napoletano amava trascorrere qui le sue giornate di studio ed è proprio tra questi volumi che presero forma le sue teorie. A lui, che donò alla biblioteca le prime edizioni di tutte le sue opere, è dedicata la sala principale.

All’interno della biblioteca sono custoditi oltre 5.000 cinquecentine e numerosi incunaboli, una preziosa collezione di manoscritti musicali dal XVI al XIX secolo e testi rari che raccontano l’evoluzione del pensiero occidentale.

La riapertura della biblioteca dopo 14 anni

Dal 22 aprile 2026, il nuovo percorso di visita permette di riscoprire le sale storiche, finalmente restituite alla luce dopo un lungo e meticoloso lavoro di recupero. È un segnale forte per Napoli, che si inserisce in una stagione di straordinario fermento culturale, segnata anche dalla recente riapertura del Cimitero delle Fontanelle, un altro luogo dell’anima cittadina tornato a dialogare con il pubblico.

A rendere questa visita ancora più imperdibile è la mostra “Rinascimento Meridionale”, un focus prezioso dedicato alla biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva. Attraverso i volumi del principe umanista, l’esposizione trasforma le sale monumentali, tra cui la magnifica Sala Vico con i suoi affreschi, in uno spazio narrativo vivo, dove il libro antico torna a essere oggetto di dialogo e scoperta.

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Come visitare la biblioteca

La biblioteca può essere visitata dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:30, con ultimo ingresso entro le 17:30; sabato, domenica e festivi dalle 08:30 alle 13:30, con ultimo ingresso entro le 12:15.

L’ingresso contingentato sarà regolamentato con l’emissione di 40 titoli di accesso ogni 45 minuti, al costo di 15,00 euro (ridotto 2,00 euro e gratuiti come da disposizioni ministeriali). I biglietti potranno essere acquistati in prevendita sul sito o con l’app Musei Italiani. L’esposizione resterà aperta fino al 19 luglio 2026.