Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Vaduz, la capitale del principato del Liechtenstein (il Paese più ricco)

Quali sono oggi i Paesi più ricchi del mondo? A fornire una classifica dei luoghi del globo in cui vivono davvero i “paperoni” è il World Economic Outlook 2026 stilato ad aprile dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), che ogni anno calcola diversi fattori che determinano quanto un Paese è ricco.

Non si tratta però di guardare soltanto al PIL (il Prodotto Interno Lordo), ma anche al PIL PPA pro capite, ovvero la parità di potere d’acquisto: non si limita quindi a calcolare la ricchezza prodotta da uno Stato, ma la rapporta al costo della vita locale. Si tratta di un dato che permette di fare confronti più accurati tra Paesi con valute e prezzi al consumo profondamente diversi, fotografando quanta reale capacità di spesa hanno i cittadini.

Dai dati elaborati dal FMI, emerge la top 10 dei Paesi più ricchi: ecco quali sono e dove si posiziona l’Italia.

La top 10 dei Paesi più ricchi del mondo nel 2026

I valori sul PIL PPA pro capite che emergono dall’elaborazione del FMI sono espressi in dollari internazionali correnti, così da riflettere i corrispondenti tassi di cambio e gli aggiustamenti. Per il 2026, quelle che vengono presentate sono le proiezioni, che verranno poi confermate a fine anno.

Ecco la top 10 dei Paesi più ricchi con il relativo PIL PPA pro capite (viene riportato anche il cambio in euro al momento in cui si scrive) e la percentuale che indica quanto è più alto rispetto alla media mondiale, che si attesta nel 2026 a 23.049 dollari (19.693,71 euro). Riportiamo anche quali sono i settori economici che influiscono maggiormente nel PIL: in diversi casi è anche il turismo a trainare l’economia di un Paese.

Liechtenstein – $195.372 (167.033 euro), +848% rispetto alla media mondiale: industria manifatturiera ad alta tecnologia (metalmeccanica e strumenti di precisione) e finanziario; Singapore – $173.708 (148.495 euro), +754% rispetto alla media mondiale: industria manifatturiera e finanziario; Irlanda – $159.129 (136.023 euro), +690% rispetto alla media mondiale: prodotti farmaceutici-chimici, tecnologia dell’informazione; Lussemburgo – $156.719 (133.962 euro), +680% rispetto alla media mondiale: finanziario, tecnologia e informazione; Macao – $140.423 (120.039 euro), +609% rispetto alla media mondiale: turismo, gioco d’azzardo e commercio; Bermuda – $119.719 (102.326 euro), +519% rispetto alla media mondiale: servizi finanziari internazionali e turismo; Norvegia – $115.548 (98.771 euro), +501% rispetto alla media mondiale: energia idroelettrica, settore marittimo ed estrazione di petrolio; Qatar – $112.312 (95.997 euro), +487% rispetto alla media mondiale: estrazione di petrolio e agricoltura; Svizzera – $105.680 (90.318 euro), +459% rispetto alla media mondiale: finanziario, manifatturiero e turismo; Taiwan – $98.051 (83.818 euro), +425% rispetto alla media mondiale: elettronica avanzata e servizi.

Quanto è ricca l’Italia?

Nonostante l’Italia sia ancora una delle maggiori economie del mondo, con un PIL abbastanza elevato e un buon tenore di vita rispetto a tanti altri Paesi nel mondo, il PIL PPA pro capite è influenzato da diversi fattori, come l’alto debito pubblico e la timida crescita economica. Secondo l’ultimo report con i dati previsionali del 2026 del Fondo Monetario Internazionale, l’Italia si posiziona al 38° posto dopo il Regno Unito e prima della Repubblica Ceca.

In particolare, si stima che nel Belpaese il PIL a parità di potere d’acquisto pro capite sia di $65.761, ovvero circa 56.214 euro: +285% rispetto alla media mondiale, che ricordiamo essere di 23.049 dollari (circa 19.693,71 euro). A pesare sulla ricchezza generata in Italia sono i servizi, in cui ha un peso importante anche il turismo, e il settore manifatturiero.