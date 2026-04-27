Mare, città d’arte e mete vicine dominano il ponte del 1° maggio 2026, con milioni di italiani pronti a partire tra relax e mini vacanze, soprattutto in auto

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Una coppia felice prima della partenza

Il ponte dell’1 maggio 2026 si conferma uno dei momenti più attesi della primavera in tutta la Penisola. Complice la Festa dei Lavoratori che cade di venerdì, milioni di persone stanno infatti preparando valigie, itinerari last minute e mini fughe in cerca di relax ed evasione dalla quotidianità. Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, saranno 7,4 milioni gli italiani in viaggio, con un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d’affari stimato in 3,8 miliardi di euro. Un dato che racconta molto bene la situazione del momento: anche in un contesto economico complesso, tra guerre e incertezze, il desiderio di partire resta fortissimo, almeno per i connazionali.

Il ponte sarà però più breve rispetto al 2025, quando la combinazione con il 25 aprile aveva favorito vacanze più lunghe. Quest’anno domina invece il format perfetto per l’era contemporanea, ovvero pausa smart, pochi giorni ma ben sfruttati. La durata media del soggiorno sarà infatti di circa tre notti, con una spesa media pro capite di 512 euro, pari a circa 170 euro al giorno.

Dove andranno gli italiani per il ponte del 1° maggio 2026

La regina assoluta delle preferenze per l’1 maggio è ancora una volta il mare, scelto dal 39,7% dei viaggiatori. Le temperature miti e il richiamo della prima tintarella rendono le località costiere la destinazione più ambita del weekend lungo. Sul podio salgono anche le città d’arte, che raccolgono il 25,3% delle preferenze, un dato che comunque conferma quanto i weekend culturali continuino a piacere, tra musei, centri storici e passeggiate urbane che restano una combo vincente.

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Terzo posto invece per la montagna, scelta dal 17,4% degli italiani, perfetta per chi cerca aria pulita, trekking leggeri e silenzio detox. Crescono anche le località termali con l’11,1%, segnale chiaro che il wellness travel non è più una nicchia ma un’abitudine consolidata. Per chi invece varcherà i confini nazionali (stavolta si tratta appena dell’8% del totale) la destinazione più gettonata saranno le grandi capitali europee, selezionate dall’87% di chi andrà all’estero. Weekend a Parigi, Londra, Madrid o Amsterdam in modalità fuga veloce.

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A confermare ancor di più le scelte di italiani e famiglie delle mete, possiamo notare come tra le motivazioni che spingono alla partenza, al primo posto ci siano le bellezze naturali della destinazione, indicate dal 55,6% degli intervistati, seguite dalla ricchezza del patrimonio artistico e culturale (34,2%). Conta anche il bisogno di staccare la spina: quasi un italiano su tre sceglie di concedersi qualche giorno di riposo, mentre cresce il peso delle mete vicine e facilmente raggiungibili, perfette per un ponte breve e senza stress logistico. Sul fronte dell’ospitalità, la soluzione più scelta resta quella di amici e parenti, preferita da circa un vacanziero su tre. Subito dopo si posizionano alberghi, residence e villaggi turistici con circa il 25% delle preferenze, mentre il bed and breakfast continua a essere amatissimo per flessibilità e atmosfera smart.

Chi invece resterà a casa lo farà soprattutto per ragioni economiche: oltre la metà degli italiani non partirà per contenere le spese, mentre incidono anche motivi familiari e il generale aumento dei prezzi.

Come si sposteranno gli italiani e quanto spenderanno

Quando si parla di ponti brevi, vince la praticità, per questo l’auto privata domina nettamente: tre italiani su quattro useranno infatti proprio la macchina per partire. Un dato che fa prevedere traffico intenso soprattutto tra mercoledì 29 aprile, giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio. Il vero picco è atteso giovedì 30 aprile, quando 4,7 milioni di persone si metteranno in viaggio, una giornata da segnare in rosso per chi deve affrontare autostrade e tangenziali.

Dietro l’auto si piazza l’aereo con il 18,6%, mentre il treno cresce ma resta ancora minoritario con il 3,9% delle preferenze. Sul fronte spese, la voce principale sarà il food: 29,1% del budget destinato a pranzi, cene e aperitivi. Seguono i costi di trasporto (21,5%) e l’alloggio (18,2%). Non manca, comunque, una quota dedicata allo shopping (13%), segno che ogni mini vacanza ha bisogno del suo souvenir. Infine, le attività preferite: passeggiate (71,4%), escursioni (39,1%) ed esperienze enogastronomiche (36,2%). In sintesi, gli italiani cercano semplicità, natura e buon cibo e, d’altronde, è difficile dar loro torto.