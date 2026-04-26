A confermarlo è l’ultimo Travel Horizons Report di lastminute.com, che fotografa le nuove tendenze del turismo e svela anche la classifica delle mete europee più in crescita , perfette per chi sta cercando un viaggio last minute. Infatti, se siete in cerca di ispirazione per la vostra fuga improvvisata, tenendo conto comunque delle attuali tensioni in Medio Oriente, ecco dove potreste viaggiare.

Non è più solo l’estate il momento clou per partire: oggi i viaggiatori europei scelgono quando e come muoversi con molta più libertà, puntando su esperienze autentiche, prezzi convenienti e destinazioni meno affollate.

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Viaggi last minute: come stanno cambiando le scelte

Nel corso del 2025 si è consolidato un nuovo approccio al viaggio: meno stagionalità rigida e più attenzione al rapporto qualità-prezzo. Per questo, sempre più persone scelgono di partire nei periodi di “shoulder season” (cioè tra alta e bassa stagione) per evitare la folla e risparmiare. Un altro trend chiave è quello dello smart spend: si spende meno per il volo e si investe di più sull’hotel, privilegiando comfort ed esperienza.

Allo stesso tempo, cresce la domanda per destinazioni emergenti, meno inflazionate ma assolutamente ricche di fascino: vengono chiamate “quiet climbers” e si tratta di mete che stanno guadagnando popolarità senza essere ancora di massa.

La top 5 delle mete europee più gettonate

Tenendo conto delle nuove tendenze e analizzando le partenze dei viaggiatori provenienti da Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna, lastminute.com ha rivelato nell'ultimo report le destinazioni che hanno registrato la maggiore crescita di prenotazioni nel 2025 rispetto al 2024 e nel periodo tra gennaio e marzo 2026.

Preferite una pausa culturale alla scoperta dei siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO? Oppure vorreste semplicemente rilassarvi in riva al mare? Ecco le 5 mete più gettonate del momento, ottime idee per un viaggio last minute in Europa:

Danzica, Polonia (+97%): è una delle sorprese degli ultimi anni. Affacciata sul Baltico, conquista con il suo centro storico colorato, i prezzi accessibili e un’atmosfera ancora autentica; Bucarest, Romania (+71%): sempre più apprezzata per il mix tra architettura storica e vita notturna vivace, è una meta ideale per un city break alternativo; Cracovia, Polonia (+58%): una crescita continua tra cultura, storia e un centro medievale perfettamente conservato; Costa dell’Albania (+53%): tra mare cristallino e costi contenuti, è una delle destinazioni balneari più interessanti del Mediterraneo per chi cerca un’alternativa alle mete più affollate (e costose); Riga, Lettonia (+40%): elegante e sorprendente, affascina con la sua architettura Art Nouveau e un’atmosfera nordica sempre più richiesta.

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Un periodo complesso: come cambiano le preferenze

Il report evidenzia anche un altro fattore importante: gli eventi geopolitici stanno influenzando le scelte dei viaggiatori. In particolare, le tensioni in Medio Oriente hanno spinto molti europei a preferire mete considerate più sicure e familiari. In particolare, tra le rotte in maggiore crescita per l’estate 2026, secondo il report, troviamo:

Berlino , scelta dai viaggiatori spagnoli (+129%);

, scelta dai viaggiatori spagnoli (+129%); Siviglia , preferita dai francesi (+100%);

, preferita dai francesi (+100%); Roma , scelta dai tedeschi (+40%):

, scelta dai tedeschi (+40%): Copenaghen , maggiormente preferita dai britannici (+35%);

, maggiormente preferita dai britannici (+35%); Sicilia, meta in crescita tra gli italiani (+31%).

Le destinazioni preferite per quest'estate per un viaggio last minute hanno tutte una buona disponibilità di voli low cost e prezzi ancora competitivi rispetto alle mete più turistiche e affollate.