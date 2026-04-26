Svelate le mete più gettonate per un viaggio last minute in Europa: la classifica 2026

Non solo grandi classici: ecco le destinazioni europee in crescita perfette per una fuga last minute tra cultura, mare e città sorprendenti

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Svelate le mete più gettonate per un viaggio last minute in Europa: la classifica 2026
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Vista panoramica sulla città di Danzica

Non è più solo l’estate il momento clou per partire: oggi i viaggiatori europei scelgono quando e come muoversi con molta più libertà, puntando su esperienze autentiche, prezzi convenienti e destinazioni meno affollate.

A confermarlo è l’ultimo Travel Horizons Report di lastminute.com, che fotografa le nuove tendenze del turismo e svela anche la classifica delle mete europee più in crescita, perfette per chi sta cercando un viaggio last minute. Infatti, se siete in cerca di ispirazione per la vostra fuga improvvisata, tenendo conto comunque delle attuali tensioni in Medio Oriente, ecco dove potreste viaggiare.

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