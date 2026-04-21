Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Il viaggio spettacolare del Treno Natura: vagoni storici a vapore in Toscana

Il 25 aprile è il giorno perfetto per partire alla scoperta di paesaggi che sembrano disegnati da un pittore, a bordo di un treno storico a vapore che regala la sensazione di tornare indietro nel tempo: attraversando la Val d’Arbia e la Valle dell’Ombrone, ci si immerge così nei paesaggi più autentici della Toscana.

Un viaggio possibile grazie al “Treno Natura: Festa di Primavera” organizzato dalla Fondazione FS, che parte da Siena e raggiunge Castiglione d’Orcia, offrendo la possibilità di vivere esperienze speciali tra specialità gastronomiche della tradizione, castelli e percorsi di trekking nella natura.

Il percorso del treno storico

La locomotiva a vapore, con carrozze “Centoporte” degli Anni ’30 e carrozze Corbellini degli Anni ’50, fa scoprire una Toscana ancor più autentica, a ritmo lento e con panorami mozzafiato.

Si parte da Siena alle 08:50, si fa tappa a Buonconvento (09:33) e poi si attraversano il Parco della Val d’Orcia (patrimonio UNESCO) e le zone del Brunello di Montalcino fino a raggiungere alle 10:07 Monte Antico (frazione del comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto): qui una sosta di 20 minuti permette di fotografare la locomotiva in manovra e il suggestivo rifornimento d’acqua sul tender: un momento unico che gli appassionati di ferrovie e fotografia ameranno sicuramente.

L’arrivo alla Festa di Primavera

La tappa successiva è a Monte Amiata Scalo (10:49), dove si scende dal treno storico e il viaggio prosegue in pullman fino a Castiglione d’Orcia, affascinante borgo medievale incastonato tra le colline, che il 25 e 26 aprile 2026 si anima con la Festa di Primavera. Tra le vie del borgo ci saranno musicisti, artisti di strada e mercatini di hobbistica, artigianato e prodotti locali, dove degustare le specialità della tradizione gastronomica locale.

È prevista anche l’apertura illimitata della Torre della Rocca di Tentennano, che offre un panorama suggestivo a 360° sulla Val d’Orcia e i suoi borghi. Chi viaggia sul Treno Natura potrà visitarla con un unico biglietto, così come la Rocca Aldobrandesca. Chi vuole, facoltativamente, potrà partecipare anche a un suggestivo trekking panoramico (ore 13:00) di 7 km mediamente impegnativo e con pendenza variabile.

La Festa di Primavera a Castiglione d’Orcia è un’ottima idea anche per tutti coloro che non viaggiano a bordo del treno storico: un evento che permette di esplorare il borgo e vivere le tradizioni più autentiche del luogo.

Il ritorno

Alle ore 16:20, il pullman riparte per Torrenieri, da dove si ripartirà il treno storico alle 17:21. Anche il viaggio di ritorno è uno spettacolo da ammirare al finestrino: attraversa il territorio delle Crete Senesi, un suggestivo susseguirsi di biancane e calanchi che offrono panorami che tolgono il fiato. Un’esperienza che trasforma una gita fuori porta del 25 aprile in uno dei ricordi più suggestivi della primavera 2026.

Per informazioni sulla disponibilità di posti e sui prezzi dei biglietti consigliamo di consultare il sito ufficiale di Fondazione FS, nella sezione dei treni storici.