Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Viaggi low cost Ryanair promozione 21 22 aprile 2026

Voglia di viaggiare? Ryanair ha appena lanciato un’offerta lampo da non lasciarsi sfuggire: voli a partire da 16,99 euro… ma abbiamo scovato anche tariffe ancora più basse, a soli 14,99 euro. C’è tempo fino al 22 aprile per prenotare e viaggiare dal 1° maggio al 30 giugno, insomma l’estate comincia prima di quanto pensiate. Correte a cercare il volo che fa per voi: a questi prezzi, i posti volano davvero e lasciatevi ispirare dalle 3 mete top che abbiamo scelto.

Da Bologna ad Alghero

Voglia di Sardegna? Non serve una lunga vacanza, può bastare anche solo un weekend ad Alghero per un assaggio d’estate. Con voli a meno di 15 euro da Bologna la località strettamente legata alla Spagna ha molto da offrire.

Alghero è una di quelle destinazioni che sembrano fatte apposta per sorprendere chi non ci è ancora stato. Il centro storico, tutto torri aragonesi e vicoli stretti che scendono verso il mare, vale già da solo il viaggio. Ma la vera cifra del posto è quella luce bassa e quasi dorata anche a mezzogiorno che rimbalza sui bastioni e sulla baia. Vale la pena prendere un motorino e spingersi fino a Capo Caccia, dove la scogliera cade a picco in modo quasi irreale. Oppure lasciarsi incantare dalle grotte di Nettuno se il mare lo consente.

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Da Bergamo a Biarritz

Se cercate una meta insolita, meno battuta e suggestiva quella è sicuramente Biarritz che, grazie all’offerta Ryanair, si raggiunge da Orio al Serio con meno di 15 euro. Le onde dell’Atlantico sono incredibili, la Grande Plage è aperta a tutti, e passeggiare sul lungomare con un croissant in mano costa quanto a casa. Chi viene per il surf trova uno dei punti più ambiti d’Europa. Gli altri si godono quel mix strano e riuscito di eleganza Belle Époque e cultura basca: i mercati, la carne, i pintxos nei bar del centro.

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Da Roma a Dubrovnik

La Croazia è una meta top in estate e tra le città da visitare assolutamente c’è Dubrovnik: con le sue mura che entrano quasi nel mare e le location di Game of Thrones incanta proprio tutti… e oggi c’è un motivo in più per raggiungerla. Da Roma si vola con Ryanair con meno di 15 euro, anche nei weekend. C’è chi la ama, chi la teme perché troppo turistica e vittima di overtourism, ma è talmente fotogenica che a questa cartolina si perdona tutto.

Detto questo, le mura della città vecchia al tramonto restano una delle cose più belle dell’Adriatico. Conviene arrivarci la mattina presto, prima che le navi da crociera scarichino i loro passeggeri, e fare il giro delle mura quando la luce è ancora morbida. Poi si scende verso il Pile Gate, si prende un kayak e si gira attorno alle isole Elafiti. Oppure si sale sul Monte Srđ col funicolare e si guarda tutto dall’alto, che cambia prospettiva.

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Se volete davvero godervi un assaggio d’estate in anticipo, è il momento giusto: con la nuova promozione Ryanair voli dal 1° maggio al 30 giugno verso tantissime località europee (e non solo) a prezzi stracciati. Con tratte a meno di 17 euro (ma anche tantissime a meno di 15!) si possono organizzare varie fughe durante la stagione per spezzare l’attesa delle lunghe vacanze estive.