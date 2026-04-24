Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Parte il treno storico più bello: da Milano a Colico a ritmo lento

C’è un modo diverso di vivere il Lago di Como, lontano dalle rotte più scontate e dai ritmi frenetici: basta salire a bordo di un treno che sembra arrivare da un’altra epoca e lasciarsi guidare dal paesaggio che cambia forme e colori fuori dal finestrino. Si tratta della locomotiva elettrica con carrozze “Centoporte” degli Anni ’30 e delle carrozze Corbellini degli Anni ’50 che accompagnano i viaggiatori del Colico Express: non è solo un mezzo di trasporto, ma un viaggio lento e panoramico che trasforma lo spostamento in un’esperienza memorabile.

Dal cuore di Milano fino all’estremità più autentica del lago, questo itinerario è perfetto per chi vuole costruire una gita su misura, fatta di tappe libere, deviazioni improvvisate e panorami che cambiano a ogni fermata. Se cercate qualcosa di più di una semplice escursione, questa è l’occasione ideale per un ritorno al piacere di viaggiare con calma, osservando e fermandosi quando vale davvero la pena farlo.

L’itinerario del Colico Express

Dalla stazione di Milano Centrale, con partenza alle ore 09:25, il Colico Express percorre i binari a ritmo lento passando per Monza (09:40) e Carnate Usmate (09:55) prima di raggiungere Lecco (10:23) e risalire la sponda orientale del Lago di Como. Le fermate successive sono a Varenna (11:05) e Bellano (11:11), fino a raggiungere Colico alle 11:38.

Chi viaggia a bordo di questo suggestivo treno storico della Fondazione FS può costruire su misura la propria gita fuori porta, scendendo anche in queste località turistiche per poi muoversi autonomamente utilizzando i treni del servizio ferroviario lombardo (con il relativo biglietto a parte).

Per esempio, scendendo a Varenna, potrete esplorare questo grazioso e romantico borgo affacciato sulle acque del Lario e poi prendere un traghetto per la celebre località di Bellagio: sorge su un promontorio a centro lago e regala scorci iconici tra ville storiche, giardini in fiore e panorami che sembrano usciti da una cartolina.

Il viaggio panoramico che vi trasporta in un’epoca lontana si conclude a Colico, un gioiello da scoprire all’estremità settentrionale del lago: immerso in un paesaggio che si fa più alpino, il borgo è sospeso tra acqua e montagne che scendono fino a sfiorare la riva. Un luogo che vale la pena di scoprire, tra spiagge tranquille, sentieri panoramici e forti militari che raccontano una storia di passaggi e difese, come il Forte di Fuentes, che osserva tutto dall’alto, oppure il Forte Montecchio Nord, che conserva ancora intatta la sua anima strategica.

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C’è anche un’ottima notizia per chi ama scoprire i paesaggi più incantevoli in sella alla propria bici: è possibile portare con sé il mezzo gratuitamente, sistemandolo nell’apposito bagagliaio attrezzato. A bordo treno sarà presente anche lo staff dell’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai viaggiatori.

Quando parte il Colico Express

Il viaggio a bordo del Colico Express, ottimo per chi sceglie di vivere quella parte del lago meno patinata, ma più autentica e sospesa nel tempo, parte in due date diverse durante la primavera 2026: la prima è il 10 maggio e la seconda il 31 maggio. Un consiglio? Meglio acquistare in anticipo i biglietti che, come accade per molti altri treni storici primaverili, vanno a ruba!

Come prenotare il viaggio

Il biglietto di sola andata del Colico Express ha un costo di 12 euro (per adulti) ed è gratis per i bambini dai 0 ai 14 anni non compiuti, con prenotazione del posto a sedere.

Si può acquistare comodamente attraverso tutti i canali Trenitalia: sito web, biglietterie e self-service di stazione, oltre alle agenzie di viaggio abilitate.