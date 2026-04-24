Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Una turista in giro per Roma

Ci sono città che si visitano in taxi (forse non in Italia!), altre che si attraversano in metro e poi ci sono quelle che chiedono una cosa sola: essere percorse lentamente, passo dopo passo. Roma appartiene a questa categoria e, ancora una volta, conquista il gradino più alto del podio mondiale. Secondo la nuova classifica Best 100 Walking Cities 2026 di GuruWalk, la Capitale è la migliore città al mondo da scoprire a piedi. Un risultato che arriva per il terzo anno consecutivo, confermando Roma come regina assoluta del turismo lento e urbano.

La graduatoria analizza il comportamento reale dei viaggiatori negli ultimi dodici mesi, basandosi su oltre 467.000 recensioni verificate e migliaia di tour prenotati in più di 800 città del mondo. Non una classifica costruita a tavolino, dunque, ma il riflesso di ciò che i viaggiatori scelgono davvero e apprezzano di più. Per l’Italia è un successo doppio: oltre al primo posto di Roma, entrano nella top 100 anche Firenze, Napoli, Milano e Venezia. Un dato che ci indica come il nostro Paese resti una delle destinazioni più amate al mondo per chi ama viaggiare con il ritmo giusto, quello dei passi (e del conta calorie!).

Roma prima al mondo, il motivo

Roma non è soltanto bella, è una città che si svela magnificamente camminando. Qui ogni strada può trasformarsi in una sorpresa, ogni deviazione in una scoperta sensazionale ed è proprio questo il segreto del suo primato mondiale. Secondo GuruWalk, la Capitale mantiene la leadership grazie a una combinazione quasi irripetibile: densità monumentale, centro storico straordinario e altissima qualità dei tour guidati disponibili. In poche parole, Roma concentra secoli di storia in uno spazio urbano che invita naturalmente a essere esplorato a piedi e che ancora oggi mantiene un equilibrio perfetto tra antico e moderno.

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Si passa dal Colosseo ai Fori Imperiali, da piazze barocche come Piazza Navona a scorci iconici come Fontana di Trevi, fino ai quartieri più autentici come Trastevere o Monti, il tutto spesso nel raggio di una lunga passeggiata. Roma è una città che non obbliga a correre, piuttosto invita a sostare, osservare, alzare lo sguardo ed è proprio questa relazione fisica e sensoriale con lo spazio urbano a renderla imbattibile. Nessun’altra città, da quando esiste questa classifica, è riuscita a strapparle il primo posto. Dietro di lei invece si piazzano Madrid, Budapest, Praga e Lisbona.

Le altre città italiane in classifica

Se Roma domina, il resto d’Italia non resta certo a guardare. La classifica 2026 conferma quanto il patrimonio urbano italiano sia perfetto per essere scoperto a piedi. Firenze conquista la quindicesima posizione, grazie a un centro storico compatto e spettacolare, dove arte rinascimentale, musei e piazze iconiche convivono a distanza di passeggiata. Napoli sale fino al quarantesimo posto, premiata per la sua energia travolgente, la cultura diffusa nei quartieri e un’esperienza urbana intensa e autentica. Milano è cinquantunesima, sempre più apprezzata per il mix tra eleganza storica, design contemporaneo e quartieri da vivere camminando, da Brera ai Navigli fino a Porta Venezia.

Più complessa la situazione di Venezia, che scende dal quindicesimo al novantunesimo posto. Un calo importante che, secondo GuruWalk, potrebbe dipendere dalla crescente saturazione turistica e dall’impatto del turismo di massa sull’esperienza di visita.