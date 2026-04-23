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iStock Ryanair introduce nuove regole per il check-in

Arriva una nuova notizia dalla compagnia aerea low cost Ryanair: dal 10 novembre 2026, il sipario sul check-in e sulla consegna dei bagagli calerà ufficialmente 60 minuti prima del decollo, contro i 40 minuti previsti finora.

Quei venti minuti di differenza rappresentano una mossa strategica per rispondere a un mondo, quello dei controlli aeroportuali, che sta diventando sempre più complesso e affollato.

Check-in e bag drop chiudono 60 minuti prima

La decisione, comunicata dai vertici del vettore irlandese, nasce da un’esigenza concreta: proteggere i passeggeri dai tempi lunghi dei controlli di sicurezza e di frontiera. Con l’aumento dei flussi turistici e l’introduzione di sistemi di controllo biometrici sempre più dettagliati in tutta Europa, le code ai varchi sono diventate la variabile impazzita di ogni viaggio. È successo anche a Milano Linate, dove i nuovi controlli hanno provocato registrazioni biometriche lente e centinaia di viaggiatori lasciati a terra.

In questo caso, il problema sono state le attrezzature insufficienti per raccogliere i dati del cosiddetto primo ingresso: foto, impronte digitali, scansioni, coordinate di nascita e dettagli del volo. Un’operazione che richiede dai 3 ai 5 minuti a passeggero che può sembrare poco, finché non lo si moltiplica per centinaia di persone bloccate nello stesso istante.

Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, è stato chiaro: l’obiettivo è azzerare quella percentuale di viaggiatori che, pur essendo arrivati tecnicamente in tempo per imbarcare la valigia, finiscono per perdere il volo perché bloccati nei meandri della burocrazia aeroportuale.

Questi venti minuti aggiuntivi, quindi, rappresentano un cuscinetto di sicurezza, specialmente durante i picchi stagionali o nei grandi hub dove le file per i passaporti possono trasformarsi in vere e proprie prove di resistenza. In un’epoca in cui il tempo è il lusso supremo, Ryanair scommette sulla puntualità, cercando di garantire che ogni passeggero raggiunga il gate senza troppi problemi.

Trasformazione digitale dei terminal

Se il tempo stringe ai banchi fisici, la tecnologia corre in soccorso per velocizzare tutto il resto. Parallelamente al cambio d’orario, Ryanair sta completando una massiccia trasformazione digitale dei terminal.

Entro ottobre 2026, oltre il 95% degli aeroporti del network sarà dotato di postazioni self-service per il rilascio dei bagagli, completamente integrate con l’app ufficiale. L’idea è semplice quanto efficace: i passeggeri potranno stampare le etichette e imbarcare i propri trolley in totale autonomia, riducendo drasticamente le code ai desk tradizionali.

Questo cambiamento impatterà solo una minoranza di viaggiatori. Le statistiche parlano chiaro: l’80% di chi sceglie Ryanair viaggia leggero, effettua il check-in online e punta dritto verso i controlli di sicurezza con solo il bagaglio a mano. Il cambiamento riguarderà quindi quel 20% che sceglie ancora la comodità della stiva.

Preparate le valigie, dunque, ma assicuratevi di essere davanti ai nuovi chioschi digitali con un’ora di anticipo!