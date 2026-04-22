Dopo sei anni di restauri, la fortezza sulla collina Gellért riapre al pubblico. Un nuovo parco, una mostra immersiva e una vista mozzafiato su tutta Budapest

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Várkapitányság/Palkó György Vista sulla Cittadella di Budapest

Forse nessuna struttura architettonica incarna il desiderio di controllo quanto una fortezza. Se per i regnanti del passato queste mura rappresentavano il baluardo invalicabile del potere, per i cittadini erano il simbolo tangibile di una separazione forzata. Tuttavia, la riqualificazione dei siti storici moderni rappresenta la più alta aspirazione di una comunità: l’idea che luoghi nati per isolare e sorvegliare possano finalmente aprirsi, trasformandosi in spazi dove passeggiare e godere delle viste panoramiche più belle della città.

È il caso della Cittadella, l’imponente fortezza che, situata sulla Collina Gellért, domina lo skyline della capitale ungherese. Dopo sei anni di restauri, il Patrimonio UNESCO di Budapest riapre le sue porte proponendosi come uno spazio contemporaneo ricco di novità per approfondire la storia ungherese e il percorso di rinascita del Paese.

La storia della Cittadella, Patrimonio UNESCO

La storia della Cittadella è, fin dalle sue fondamenta, una storia di contrasti. Eretta dagli Asburgo tra il 1848 e il 1849, subito dopo la soppressione della guerra d’indipendenza ungherese, la fortezza non fu costruita per difendere la città, ma per tenerla sotto scacco.

Per decenni, i cannoni puntati verso Pest ricordarono ai cittadini chi deteneva il controllo, rendendo questo edificio uno dei più detestati della nazione. Con il passare dei secoli, il complesso ha visto l’avvicendarsi di simboli diversi, dalla croce alla moschea, fino al monumento alla vittoria sovietica, ognuno dei quali indicava un nuovo capitolo di dominio.

Várkapitányság/Karasz Karolina

Il recupero attuale ha voluto rompere definitivamente con questo passato di chiusura. Gli interventi archeologici che hanno preceduto i lavori hanno riportato alla luce manufatti rari, ma la vera opera è stata quella architettonica: le mura sono state letteralmente aperte in più punti per collegare i due lati della collina.

Oggi, nel cortile centrale, sventola la bandiera nazionale più grande d’Ungheria (72 metri quadrati), un potente simbolo di unità che ha sostituito le ombre dei vecchi regimi.

Várkapitányság/Karasz Karolina

La riapertura della Cittadella

Durante i lavori di restauro alla Cittadella, la superficie paesaggistica è stata incrementata del 50%, dando vita a un nuovo parco pubblico di oltre 6.000 metri quadrati all’interno delle mura. Si cammina tra rose, lavanda e alberi ornamentali, godendo di servizi moderni come una gelateria artigianale e una caffetteria con terrazza panoramica che offre, senza dubbio, la vista più bella di Budapest.

Il cuore pulsante del nuovo percorso è la mostra interattiva “Il Bastione della Libertà”, ospitata nella rondella occidentale. Attraverso effetti visivi e narrazioni mitologiche, come il sogno di Emese, i viaggiatori attraversano 13 secoli di storia magiara, con un’attenzione particolare al ruolo delle donne nelle lotte per l’indipendenza.

Grazie a nuovi ascensori e percorsi senza barriere, inoltre, la fortezza è oggi accessibile a tutti.

Várkapitányság/Karasz Karolina

Come visitare la Cittadella a Budapest

La Cittadella è accessibile a tutti gratuitamente durante gli orari di apertura: potrete esplorare il parco interno, i nuovi punti panoramici realizzati lungo le mura storiche della fortezza, passeggiare sulla promenade e ammirare la Statua della Libertà.

È invece richiesto un biglietto d’ingresso per “Il Bastione della Libertà”, la mostra storica immersiva, così come per l’accesso al Roof Garden 360 e alla Terrazza della Rondella, entrambi raggiungibili attraverso il percorso espositivo.

I biglietti possono essere acquistati online in anticipo selezionando una fascia oraria, oppure in loco in base alla disponibilità, e costano 4.900 HUF (intorno ai 14 euro). Poiché il numero di visitatori è limitato, la prenotazione anticipata è vivamente consigliata.