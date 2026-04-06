Una selezione di nove mete perfette per una vacanza al caldo a maggio - tra Italia, Europa e mondo - ideali per sole, mare e relax in atmosfere autentiche

iStock Vista sulla cattedrale di Cadice

Maggio è un mese perfetto per andare alla ricerca del caldo: le temperature iniziano a salire, le giornate si allungano e molte destinazioni offrono già condizioni ideali per il mare o per vivere le città all’aperto, senza l’affollamento dell’alta stagione. È il momento ideale per concedersi una pausa tra primavera ed estate, approfittando di prezzi più accessibili e atmosfere autentiche.

La scelta giusta è puntare su mete dove il clima è già stabile e piacevole, ma non ancora afoso. Abbiamo così selezionato 9 destinazioni tra Italia, Europa e lungo raggio, dove andare in vacanza a maggio al caldo.

Ischia, l’isola verde dove il caldo incontra il benessere

Ischia è una meta spesso sottovalutata a maggio, ma proprio in questo periodo dà il meglio di sé. Le temperature sono già miti (18° – 26°) e il clima è perfetto per alternare mare, natura e relax.

Nell’Isola Verde si può iniziare la giornata con una passeggiata tra i sentieri del Monte Epomeo, da cui si gode di una vista spettacolare di Ischia dall’alto, per poi scendere verso le spiagge di Citara o dei Maronti.

Il vero plus a Ischia – isola vulcanica – però, sono le terme naturali: parchi – attrezzati o accessibili gratuitamente – che permettono di rilassarsi in piscine naturali con acqua calda, ideali anche nelle giornate più ventilate. A maggio l’isola è ancora tranquilla, autentica, perfetta per chi cerca una fuga rigenerante lontano dal turismo di massa.

Andalusia autentica: Cadice tra oceano e cultura

Uscendo dall’Italia alla ricerca di una meta dove andare in vacanza a maggio al caldo, Cadice è una scelta sorprendente. Situata sulla costa atlantica dell’Andalusia, è una delle città più antiche d’Europa – fondata dai Fenici intorno al 1100 a.C. – e a maggio regala giornate luminose e temperature già estive.

In questa città portuale si possono alternare lunghe passeggiate sul lungomare della Playa de la Caleta ammirando i suoi castelli – il castello di Santa Catalina e il castello di San Sebastián – a visite nel centro storico, fatto di vicoli bianchi e piazze vivaci.

Da non perdere la Cattedrale con la sua cupola dorata e la salita sulla Torre Tavira per una vista panoramica sulla città. Cadice è perfetta anche come base per esplorare le spiagge più belle della Costa de la Luz.

Algarve selvaggio: scogliere dorate e spiagge spettacolari

L’Algarve, nel sud del Portogallo, è una delle migliori alternative europee per trovare caldo – senza afa – già a maggio. Le temperature iniziano a salire, il sole è presente e le spiagge sono ancora lontane dalla folla estiva.

Tra le zone più affascinanti c’è Lagos, con le sue scogliere dorate e le calette nascoste come Praia do Camilo – abbracciata da falesie a picco sul mare – e Ponta da Piedade, tra le più scenografiche d’Europa.

Oltre al mare, si possono esplorare villaggi di pescatori, fare escursioni in kayak tra le grotte marine o godere di tramonti spettacolari sull’oceano. È una meta perfetta per chi ama natura e paesaggi mozzafiato.

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Albania del sud: Ksamil tra mare cristallino e prezzi accessibili

Per una meta europea calda ma ancora poco presa d’assalto dal turismo di massa, Ksamil è una scelta perfetta. Situata nel sud dell’Albania, a maggio offre temperature già piacevoli e un mare sorprendentemente limpido e cristallino.

Le sue spiagge ricordano quelle greche, con acqua turchese e piccole isole raggiungibili a nuoto o in pedalò. È il posto ideale per rilassarsi senza la folla estiva.

A pochi chilometri si trova il Parco Nazionale di Butrinto, sito archeologico immerso nella natura, perfetto per una gita tra storia e paesaggi suggestivi.

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Capo Verde, estate tutto l’anno tra vento e oceano

Capo Verde è una delle migliori alternative per chi cerca caldo a maggio. L’arcipelago africano gode di temperature intorno ai 25-28°C e di un clima secco e ventilato, perfetto per una vacanza attiva o rilassante.

L’isola di Sal è ideale per chi ama il mare e gli sport acquatici – grazie agli alisei ci sono favorevoli condizioni per surf e kitesurf – mentre Boa Vista offre paesaggi più selvaggi, con dune, litorali incontaminati e spiagge infinite.

Le acque sono perfette anche per escursioni in barca e, con un po’ di fortuna, a maggio si possono anche avvistare le balene.

Creta orientale: temperature ideali e paesaggi ancora selvaggi

La parte orientale di Creta è una scelta ideale a maggio. Qui le temperature superano spesso i 25°C e il mare inizia a essere perfetto per i primi bagni, il tutto senza la folla estiva.

Zone come Sitia e Vai Beach offrono paesaggi più autentici e meno turistici rispetto al resto dell’isola, con spiagge selvagge e acque cristalline. Vai, in particolare, è famosa per la sua foresta di palme unica in Europa. Qui vicino si trova anche il monastero di Toplou.

Oltre al mare, a Creta si può anche fare trekking tra gole spettacolari e scoprire piccoli villaggi dove il tempo sembra essersi fermato. È la meta perfetta per chi cerca una vacanza al caldo a maggio senza allontanarsi troppo dall’Italia.

Mauritius, lagune turchesi e natura tropicale

Mauritius è una destinazione perfetta per maggio: il clima è eccellente e piacevole, con temperature intorno ai 25-27°C e meno umidità rispetto ai mesi estivi.

Le sue spiagge sono tra le più belle dell’Oceano Indiano, con lagune protette da barriere coralline ideali per nuotare e fare snorkeling. Tra le spiagge più suggestive c’è quella di Le Morne, dominata dalla montagna Le Morne Brabant, patrimonio mondiale UNESCO.

Oltre al mare, Mauritius offre molto di più: si può esplorare il Parco Nazionale delle Black River Gorges, con cascate – come quelle di Alexandra – e foreste tropicali, oppure visitare le sette terre colorate di Chamarel, un fenomeno naturale unico.

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Marocco atlantico: Essaouira tra vento, arte e oceano

Essaouira è una delle mete più affascinanti del Marocco e a maggio offre un clima ideale: caldo ma ventilato, perfetto per esplorare senza soffrire le alte temperature dell’estate.

La sua medina, patrimonio UNESCO, è un esempio di città fortificata con un labirinto di vicoli bianchi e blu, ricco di botteghe artigiane e gallerie d’arte. Il porto, con le barche di legno blu, è uno dei luoghi più fotografati della città.

Le lunghe spiagge atlantiche sono perfette per passeggiate, sport acquatici come il surf o il windsurf o semplicemente per godersi il tramonto sull’oceano. Essaouira è una meta perfetta per chi cerca un mix di cultura, relax e atmosfera bohémien.

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Senegal, Africa occidentale tra oceano e colori

Il Senegal è una meta ancora poco battuta, ma perfetta per maggio: il clima è caldo e soleggiato, con temperature intorno ai 25°-30°C e poche precipitazioni.

Dakar è una metropoli vibrante, tra mercati, musica e arte contemporanea. Da qui con il traghetto pubblico si può raggiungere l’isola di Gorée, patrimonio UNESCO, oppure andare in bus verso il Lago Retba, famoso per il suo colore rosa.

Per il mare, la Petite Côte – lunga 150 km – offre spiagge meravigliose e tranquille, ideali per rilassarsi lontano dal turismo di massa. Il Senegal è una destinazione che unisce cultura, natura e autenticità.