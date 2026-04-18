A Madeira riapre il più incredibile sentiero panoramico: un viaggio sospeso nel vuoto

Dopo due anni di restauro riapre uno dei trekking più incredibili: un sentiero sospeso tra creste vertiginose, tunnel nella roccia e panorami sopra le nuvole

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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A Madeira riapre il più incredibile sentiero panoramico: un viaggio sospeso nel vuoto
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Un trekking spettacolare a Madeira riapre

Dopo due anni di chiusura, torna finalmente percorribile uno dei trekking più spettacolari d’Europa. Sull’isola portoghese di Madeira riapre il leggendario PR1 Vereda do Areeiro, un percorso sospeso tra creste vertiginose, tunnel scavati nella roccia e panorami mozzafiato dove sembra a tutti gli effetti di galleggiare sopra le nuvole.

Un ritorno attesissimo dagli escursionisti di tutto il mondo, dopo i gravi danni causati dagli incendi del 2024 che avevano reso necessaria una lunga e complessa opera di messa in sicurezza.

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