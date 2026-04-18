Un ritorno attesissimo dagli escursionisti di tutto il mondo, dopo i gravi danni causati dagli incendi del 2024 che avevano reso necessaria una lunga e complessa opera di messa in sicurezza.

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Il trekking più incredibile di Madeira riapre (con nuove regole)

Il celebre sentiero escursionistico PR1 Vereda do Areeiro, lungo circa 7 chilometri, collega tre delle vette più alte di Madeira: Pico do Areeiro (1.818 m), Pico das Torres (1.851 m) e Pico Ruivo (1.862 m). La sua riapertura, dopo due anni di restauro e messa in sicurezza, permette agli escursionisti di tornare a vivere un’esperienza di trekking ad alta quota tra le più suggestive dell’Atlantico.

Ma ci sono alcune novità importanti da conoscere: sarà percorribile in un’unica direzione (da Pico do Areeiro a Pico Ruivo), la riapertura sarà inizialmente graduale, con accessi limitati nei primi periodi, e alcune tratte resteranno temporaneamente soggette a lavori.

Una scelta che punta a migliorare la sicurezza lungo i tratti più esposti e a ridurre la congestione, soprattutto nelle strette creste rocciose.

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Un cammino tra creste, tunnel e panorami irreali

Anche solo guardando le immagini di questo percorso si comprende immediatamente perché sia diventato così famoso (ma non adatto a chi soffre di vertigini!). Percorrerlo è un'avventura incredibile: si parte dal punto panoramico di Pico do Areeiro e si segue il sentiero per circa tre ore e mezza, tra gallerie scavate nella roccia vulcanica, scale ripide e passaggi esposti sui crinali sospesi sopra un mare di nuvole.

Il tutto attraversando il Massiccio Montuoso Centrale, una delle aree naturalistiche più importanti dell’isola, dove è possibile avvistare specie uniche della Macaronesia, come il prispolone di Berthelot o il canarino selvatico.

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Quando riapre

La riapertura dell'iconico sentiero è prevista dopo il grande evento sportivo Madeira Island Ultra Trail, che si tiene il 25 e 26 aprile 2026, ma nelle settimane successive l’accesso potrebbe essere limitato ai soli weekend. Un consiglio importante: è consigliato verificare sempre le condizioni e le date aggiornate prima di partire.

Quanto costa e come funziona l’accesso

Con la riapertura arrivano anche nuove regole pensate per proteggere e migliorare l’esperienza di visita in questa meraviglia del Portogallo. Per percorrere il PR1 sarà infatti necessario pagare una tariffa di 10,50 euro prenotando l’accesso (è consigliato farlo con largo anticipo).

Per gli altri sentieri dell’isola, il costo resta più basso (circa 4,50 euro, ridotto a 3 euro se prenotati online). Le nuove normative introdotte nel 2026 prevedono anche ingressi scaglionati durante la giornata, con l’obiettivo di limitare l’impatto sugli ecosistemi e distribuire meglio i flussi turistici.

Inoltre, visto che il sentiero è a senso unico, è essenziale organizzare il ritorno: una volta arrivati a Pico Ruivo, sarà necessario rientrare tramite percorsi alternativi o con mezzi locali.