Weekend primaverile in Europa? Ryanair lancia il 15% di sconto sui voli e ci sono tre tratte super interessanti da prenotare adesso, approfittando della bassa stagione

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Panorama di La Canea

Se state già fantasticando su un weekend europeo, una fuga culturale o qualche giorno di sole prima dell’alta stagione, questo è il momento giusto per aprire il calendario, avvertire chi di dovuto che andate in ferie e prenotare. Ryanair ha infatti lanciato la sua Offerta del Fine Settimana, con un bel 15% di sconto sui voli su selezionate tratte.

La promozione è valida prenotando entro il 26 aprile, per viaggiare dall’1 maggio al 30 giugno 2026. Come sempre, si applicano termini e condizioni e le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità. Tradotto: se trovate la meta giusta, meglio non pensarci troppo anche perché tra le occasioni più interessanti spiccano tre destinazioni ideali per la tarda primavera. Una capitale dal fascino medievale, una città sorprendente e ancora poco battuta e un’isola greca che sa già d’estate: ecco tre voli da tenere d’occhio subito.

Da Roma Ciampino a Cracovia

Partire da Roma Ciampino e atterrare a Cracovia con tariffe da 29,86 euro è una di quelle occasioni che fanno venire voglia di preparare la valigia all’istante. Tra maggio e giugno, Cracovia regala il suo volto migliore, scrollandosi di dosso il freddo dei mesi precedenti. Le giornate si allungano, i tavolini riempiono le piazze e il centro storico diventa una scenografia viva fatta di palazzi eleganti, chiese gotiche e vicoli pieni di atmosfera. La celebre Rynek Główny, una delle piazze medievali più grandi d’Europa, è il cuore pulsante della città: perfetta per iniziare la giornata con una colazione lenta o chiuderla con una cena tipica.

iStock

Questi mesi sono anche il periodo ideale per esplorare il quartiere ebraico di Kazimierz, oggi anima creativa della città, tra caffè indipendenti, locali dal gusto rétro e gallerie d’arte. Chi ama la cultura troverà musei, concerti e festival primaverili, mentre i parchi cittadini iniziano a riempirsi di vita.

Da Milano Bergamo a Sarajevo

Da Milan Bergamo a Sarajevo con voli da 19,92 euro: difficile trovare un city break europeo con un rapporto fascino-prezzo così interessante. Sarajevo è una città che resta dentro e ancora tantissimo sottovalutata – diciamoci la verità, quando vi capita mai di sentire qualcuno che viaggia qui? Elegante, intensa, multiculturale, sospesa tra Oriente e Occidente, Sarajevo conserva un’identità unica nel panorama europeo. Tra maggio e giugno le temperature sono piacevoli e passeggiare diventa il modo migliore per scoprirla.

iStock

Il quartiere di Baščaršija, con le sue stradine ottomane, le botteghe artigiane e il profumo di caffè bosniaco nell’aria, è il punto da cui partire. Poco più in là compaiono facciate austro-ungariche, viali eleganti e scorci che raccontano secoli di storia complessa e affascinante.

Tra l’altro, la tarda primavera è anche un buon momento per salire sulle colline circostanti e ammirare la città dall’alto, magari al tramonto. Il plus? In questo periodo non mancano eventi culturali, concerti e appuntamenti all’aperto che animano il centro. Potremmo dire che Sarajevo è la scelta perfetta per chi pensa di aver già visto tutto in Europa e desidera una destinazione diversa, profonda e sorprendente.

Da Bari a Chania (La Canea, Creta)

Chi sogna il mare può puntare su un volo da Bari a Creta con tariffe da 30,97 euro, una cifra piccola per aprire ufficialmente la stagione con una destinazione super estiva. Il piccolo comune di La Canea, sulla costa nord-occidentale di Creta, è una delle località più amate dell’isola greca.

Il suo porto veneziano, con case color pastello e ristoranti affacciati sull’acqua, è una cartolina che in tarda primavera diventa ancora più irresistibile. Maggio e giugno sono mesi a dir poco ideali per esplorare questo territorio: caldo piacevole, mare già invitante e meno folla rispetto a luglio e agosto.

iStock

Inoltre, questo è il momento giusto per alternare giornate in spiaggia e visite culturali. Da qui si raggiungono alcune delle baie più belle dell’isola, ma anche villaggi tradizionali, siti archeologici e percorsi naturalistici. La sera, invece, il lungomare si accende di luci soffuse e tavole imbandite di cucina cretese. Tra mercatini locali, musica dal vivo e il ritmo rilassato delle giornate mediterranee, La Canea è quella meta che vi farà sicuramente pensare: perché non l’ho prenotata – e conosciuta! – prima?