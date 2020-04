Viaggio a Roma: itinerario insolito in luoghi pieni di curiose leggende

Cosa dire della nostra capitale? È difficile trovare parole adeguate per descrivere un capolavoro come Roma, una città che, oltre ad essere eterna, è anche di una bellezza disarmante. Possiede mille volti diversi e uno più interessante dell'altro. In essa convivono stili architettonici di ogni tipo e angoli assolati di romantica atmosfera. Passeggiare per le vie romane equivale a non saper dove guardare, ma se si presta particolare attenzione è possibile notare delle piccolezze intrise di peculiari mitologie. Ed ecco che oggi vi presentiamo Roma da una diversa prospettiva: vi portiamo a scoprirla con un giro insolito e che ci condurrà ad identificare dei luoghi ricchi di singolari leggende. A partire dalla Fontana di Trevi , dove si narra che chi lanci una moneta di spalle alla mastodontica opera, si assicuri di tornare in città.