Dove andare in vacanza a luglio spendendo poco, le mete low cost da sogno e insolite da visitare

Non serve spendere troppo per godersi l'estate: ecco le migliori mete low cost dove andare in vacanza a Luglio; alcune sono davvero insolite

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Dove andare in vacanza a luglio spendendo poco, le mete low cost da sogno e insolite da visitare
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Cefalonia, la meta low cost dell'estate

Se Agosto è il mese più caro e inflazionato, Luglio è uno dei periodi estivi più interessanti in cui partire. Le promozioni voli di compagnie come easyJet, Ryanair o Wizz Air non mancano e si trovano ancora ottimi biglietti persino per traghetti o treni. Ma dove andare? Chi non vuole spendere tanto può valutare questa nostra selezione di mete dove andare in vacanza a Luglio puntando su tratte low cost e località meno battute dove il costo della vita non è eccessivamente proibitivo. Chiaramente bisogna considerare sempre il proprio stile di viaggio: maggiori comfort si cercano, soprattutto in alta stagione, e il totale potrà crescere.

Ecco le nostre proposte.

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