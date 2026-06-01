PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Isola di Ist

Lontana dalle rotte più battute della Croazia, Ist è un’isola che “galleggia” tra il blu dell’Adriatico e una costellazione di scogli affioranti. Fa parte dell’Arcipelago di Zara e si trova circa 21 miglia nautiche dalla costa dalmata. A prima vista colpisce per la sua sagoma insolita: dall’alto ricorda una farfalla con le ali aperte, mentre altri vi riconoscono due ferri di cavallo uniti tra loro. Qualunque interpretazione si scelga, la sua forma resta una delle caratteristiche più curiose dell’intero mare croato.

Ist misura poco più di 10 km² e ospita circa 200 residenti permanenti. Un numero che racconta molto del suo carattere, in quanto qui c’è un unico centro abitato (anch’esso chiamato Ist) raccolto attorno a un piccolo porto naturale. Sì, sì, avete capito bene: tutto ciò si traduce in niente traffico, niente file e niente rumore di motori, perché le automobili proprio non ci sono (se non qualcosa di raramente appartenente ai residenti).

Tra vigneti, uliveti e pinete, la vita segue ancora il ritmo delle stagioni. Il mare rappresenta da secoli la principale risorsa, poiché le acque circostanti abbondano di pesce e continuano ad attirare pescatori sportivi, diportisti e appassionati di fondali. Chi raggiunge Ist, quindi, cerca soprattutto autenticità: il fascino dell’isola nasce proprio dalla sua dimensione essenziale.

Cosa vedere a Ist

La bellezza di quest’isola della Croazia va ben oltre il mare (che è comunque eccezionale). Il territorio custodisce panorami, testimonianze della cultura locale e scorci in grado di raccontare la lunga relazione tra gli abitanti e l’Adriatico. Tra sentieri rurali, punti panoramici e tradizioni ancora vive, Ist rivela un volto sorprendentemente ricco.

Straža, il punto più alto

La meta simbolo di Ist è Straža, ovvero la collina che domina il territorio insulare. La salita attraversa uliveti e appezzamenti coltivati, regalando una prospettiva privilegiata sulla campagna mediterranea.

In cima si trova una piccola chiesa e un belvedere naturale tra i più spettacolari dell‘arcipelago zaratino. Lo sguardo spazia verso Dugi Otok, le Kornati, Silba, Olib e l’immensità dell’Adriatico aperto, tanto che il panorama pare quasi dilatarsi all’infinito.

Il villaggio di Ist

L’unico centro abitato dell’isola racchiude l’anima della comunità locale. Case in pietra chiara, imbarcazioni ormeggiate e vicoli essenziali narrano una quotidianità rimasta fedele alle proprie radici.

Qui si concentrano i pochi servizi presenti sul territorio, tra piccoli negozi, caffè e ristoranti. L’assenza di traffico contribuisce a creare una sensazione magica, perché ciò che si può udire sono solo le conversazioni dei residenti, il rumore delle cime che sfiorano gli alberi delle barche e il richiamo dei gabbiani.

La baia di Mljake

Mljake rappresenta uno dei punti di riferimento per il turismo nautico locale. Protetta e tranquilla, accoglie imbarcazioni provenienti da varie parti dell’Adriatico.

L’insenatura permette di osservare da vicino il rapporto storico tra Ist e la navigazione. Tra mare turchese e coste modellate dal vento, il paesaggio conserva un forte carattere marittimo.

I sentieri tra vigneti e uliveti

L’entroterra presenta una fisionomia diversa rispetto alla costa: colline morbide, terrazzamenti agricoli e vegetazione mediterranea compongono un mosaico rurale di grande fascino.

I percorsi attraversano zone coltivate da generazioni e aiutano a cogliere l’importanza della viticoltura e dell’olivicoltura nella storia economica locale.

Le tradizioni sportive e marinare

Per una realtà così piccola, Ist vanta eventi sorprendentemente noti. L’isola, infatti, è conosciuta per il tradizionale torneo di basket estivo e per la maratona di nuoto che richiama partecipanti e spettatori.

Manifestazioni di questo tipo rappresentano occasioni preziose per entrare in contatto con la comunità della zona e percepire il forte senso di appartenenza che caratterizza gli abitanti.

Le spiagge più belle di Ist

La costa di Ist alterna arenili, insenature raccolte e piccoli approdi naturali. La conformazione del territorio limita la presenza di grandi spiagge, ma è proprio questa caratteristica che contribuisce a creare angoli appartati dal fascino speciale.

Baia di Široka : situata nella parte meridionale dell’isola, è una delle sue aree costiere più conosciute. Le acque limpide e il contesto naturale la rendono particolarmente apprezzata dai diportisti.

: situata nella parte meridionale dell’isola, è una delle sue aree costiere più conosciute. Le acque limpide e il contesto naturale la rendono particolarmente apprezzata dai diportisti. Baia di Kosirača : sul versante nord-occidentale, questa profonda insenatura contribuisce alla caratteristica forma a farfalla. Il paesaggio, dal canto suo, alterna rocce, vegetazione mediterranea e mare trasparente.

: sul versante nord-occidentale, questa profonda insenatura contribuisce alla caratteristica forma a farfalla. Il paesaggio, dal canto suo, alterna rocce, vegetazione mediterranea e mare trasparente. Spiaggia del villaggio di Ist: è la principale area balneare vicina al centro abitato e presenta un accesso semplice e un ambiente rilassato.

è la principale area balneare vicina al centro abitato e presenta un accesso semplice e un ambiente rilassato. Piccole cale nascoste lungo la costa: numerose rientranze della linea costiera permettono di trovare angoli appartati tra scogli, pini e acqua cristallina. Alcune sono raggiungibili soltanto via mare, oppure tramite percorsi secondari.

Dove si trova e come arrivare

La preziosa isola di Ist è connessa alla terraferma attraverso i collegamenti marittimi in partenza da Zara. Il traghetto per raggiungerla impiega circa 2 ore, mentre il catamarano riduce il viaggio a più o meno 1 ora. Entrambe le soluzioni consentono di ammirare il paesaggio dell’arcipelago durante la traversata (che sì, è assolutamente affascinante).

Il periodo ideale per approdarci va da maggio a settembre. Giugno e settembre rappresentano probabilmente il miglior compromesso tra clima favorevole e tranquillità. Luglio e agosto, dal canto loro, garantiscono giornate lunghe, mare caldo e anche una maggiore presenza di eventi locali.

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Chi arriva a Ist scopre rapidamente che la sua vera attrazione sfugge alle fotografie. La forma di farfalla, le baie luminose e il porto raccolto costituiscono soltanto una parte del racconto, perché il resto nasce dall’atmosfera: da quel senso di distanza dal mondo che accompagna le giornate sull’isola e che trasforma anche i gesti più semplici in qualcosa di profondamente eccezionale.