Luglio è il mese in cui l’estate entra davvero nel vivo e la voglia di partire si fa più forte, ma non sempre la vacanza perfetta coincide con le mete più affollate o con le spiagge più celebri: l’Italia, in questo periodo, offre anche luoghi più appartati e sorprendenti , dove alternare giornate nella natura, passeggiate nei borghi, escursioni panoramiche e momenti di puro relax.

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Sauris, Friuli Venezia Giulia

Incastonato tra le Alpi Carniche, Sauris, famoso per le case in pietra e legno, il prosciutto IGP e il lago dalle acque turchesi, è una meta ideale per chi a luglio cerca il fresco della montagna senza rinunciare a storia, tradizioni e paesaggi da cartolina.

La visita si concentra tra Sauris di Sotto, Sauris di Sopra e il Lago di Sauris: Sauris di Sotto è il cuore del paese, con le abitazioni tradizionali dai tetti in scandole di legno e il Santuario di Sant’Osvaldo, patrono del borgo mentre Sauris di Sopra è la parte più alta e panoramica, dove spiccano la Chiesa di San Lorenzo, in stile gotico alpino, e il Centro Etnografico Haus van der Zahre, dedicato alla storia, alla cultura e alla parlata germanica locale.

Il Lago di Sauris è una delle immagini più suggestive del territorio: un bacino artificiale incastonato tra i boschi, dalle acque intense e luminose. Dalla diga si gode una vista splendida, mentre i percorsi permettono di raggiungere anche la località La Maina, ideale per passeggiate e attività all’aria aperta.

Se ami il trekking puoi seguire l’Anello delle Malghe di Lateis oppure scegliere i sentieri che portano verso i Monti dell’Olbe, perfetti per ammirare panorami aperti e vivere una giornata immersi nella natura.

Palazzuolo sul Senio, Toscana

Cerchi una Toscana più silenziosa e verde, lontana dai circuiti più battuti? Palazzuolo sul Senio è una piccola gemma dell’Alto Mugello, un tempo parte della cosiddetta Romagna Toscana, in una gola immersa tra dolci montagne e boschi.

Conserva un’anima medievale raccolta, caratterizzata da piazze, porticati e scorci che invitano a camminare senza fretta: Piazza Ettore Alpi e Piazza Garibaldi sono il centro del borgo, mentre il Palazzo dei Capitani, edificio trecentesco, ospita il Museo Archeologico dell’Alto Mugello e il Museo delle Genti di Montagna.

Tra le tappe da vedere ci sono anche la Pieve di Santo Stefano e il Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, risalente al XV secolo, in un contesto naturale dominato dai boschi di faggio. Il territorio accoglie inoltre la Chiesa dei Santi Egidio e Martino a Solecchio e la Badia Susinana.

Valle Peligna, Abruzzo

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Nel cuore dell’Abruzzo, la Valle Peligna è una conca verde e luminosa racchiusa tra il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Conosciuta anche come Conca di Sulmona, vanta un paesaggio di grande fascino, dove le montagne fanno da sfondo a borghi antichi, architetture secolari e scenari naturali scolpiti dall’acqua e dal tempo.

Il punto di partenza ideale è Sulmona, città legata al poeta latino Ovidio e famosa per i confetti, dove meritano una sosta l’Acquedotto Medievale in Piazza Garibaldi, la Cattedrale di San Panfilo e il Complesso della Santissima Annunziata. Da qui, il viaggio può proseguire verso Pacentro, uno dei Borghi più belli d’Italia, vegliato dalle torri del Castello Caldora e attraversato da un fitto intreccio di vicoli in pietra.

La valle conserva anche altri piccoli gioielli, come Pettorano sul Gizio, arroccato attorno al Castello Cantelmo e porta d’accesso alla Riserva Naturale Monte Genzana, oppure Corfinio, antica capitale della Lega Italica, dove fu coniata per la prima volta la moneta con la scritta “Italia” e dove si può ammirare la Basilica di San Pelino, capolavoro del romanico abruzzese. Più scenografici e verticali sono invece Anversa degli Abruzzi e Castrovalva, borghi incastonati nella roccia calcarea e affacciati sulle gole circostanti.

Le Gole del Sagittario, riserva naturale del WWF, offrono percorsi tra pareti rocciose e canyon scavati dal fiume, mentre il Sentiero Geologico n°18 permette di cogliere tutta la forza del paesaggio. Da non perdere anche il Lago di San Domenico, a Villalago, con le acque verde smeraldo e il ponte che conduce all’Eremo di San Domenico, e le Gole di San Venanzio, nei pressi di Raiano, dove il cammino lungo il fiume Aterno incontra i resti di un antico mulino e di un canale di epoca romana.

Roccantica, Lazio

Tra i Monti Sabini, in provincia di Rieti, Roccantica è un borgo medievale perfetto per una vacanza di luglio lontana dalle mete più affollate. Arroccato in posizione scenografica, conserva un centro storico fatto di vicoli, scalinate e case in pietra, dove si respira ancora un’atmosfera antica e raccolta.

Una delle tappe più preziose è la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, poco oltre la rocca, decorata internamente con affreschi del 1430 realizzati dal pittore Pietro Coleberti. Salendo verso la parte più alta si incontrano poi la Madonna di Piedirocca, piccola chiesa incastonata nella roccia, e i resti della Torre Medievale, protetta da una triplice cinta muraria.

Roccantica è anche una meta perfetta per camminare nella natura: l’Eremo di San Leonardo, antico luogo di culto scavato nella roccia, si raggiunge seguendo un suggestivo percorso nei boschi, mentre la Dolina del Revotano sorprende con la grande voragine carsica di forma circolare, delimitata da una fitta vegetazione ed esplorabile lungo i sentieri ad anello del territorio.

Dolomiti Lucane, Basilicata

Nel cuore della Basilicata, le Dolomiti Lucane sono uno degli scenari più spettacolari dell’Italia meridionale: guglie rocciose, borghi arroccati e paesaggi verticali disegnano una destinazione perfetta se a luglio desideri unire natura, avventura e piccoli paesi dall’atmosfera quasi fiabesca.

I due borghi simbolo sono Castelmezzano e Pietrapertosa: Castelmezzano, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, appare incastonato tra le rocce, con un centro storico medievale contraddistinto da vicoli, case addossate alla montagna e resti della fortezza normanna; Pietrapertosa, il comune più alto della regione, sorge a circa 1088 metri di altitudine e accoglie, oltre al castello, l’Arabata, un antico quartiere di origine araba con stradine strette e case a strapiombo.

Le Dolomiti Lucane sono anche una meta perfetta per chi cerca esperienze adrenaliniche: il Volo dell’Angelo consente di attraversare il cielo tra Castelmezzano e Pietrapertosa sospesi a un cavo d’acciaio, mentre la Slittovia regala una discesa su rotaia lunga quasi 1.200 metri, immersa nel verde e adatta anche alle famiglie.

Per gli amanti dei percorsi attrezzati, i due borghi sono collegati anche da vie ferrate: la Ferrata Salemm a Pietrapertosa e la Ferrata Mazzocroce a Castelmezzano.

Budoni, Sardegna

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Per chi sogna il mare, Budoni è una delle mete più belle della costa nord-orientale della Sardegna: qui luglio ha il colore delle spiagge chiare, delle acque trasparenti e delle pinete che incorniciano calette e litorali, ma la vacanza può andare oltre la classica giornata al mare grazie alle escursioni nei dintorni e alle scoperte nell’entroterra.

La spiaggia più conosciuta è Cala di Budoni, chiamata anche Spiaggia di Budoni, un lungo arenile di circa quattro chilometri con sabbia bianca finissima e fondali bassi, ideale anche per le famiglie. Porto Ottiolu è invece perfetta per chi ama lo snorkeling e per gli appassionati di nautica, mentre Porto Ainu offre un’atmosfera più tranquilla e riparata, adatta a chi cerca natura e relax.

Molto suggestiva è anche Baia Sant’Anna, caratterizzata da pinete e scogliere, apprezzata da chi cerca scorci fotografici e paesaggi meno scontati. Nei dintorni si può raggiungere il Castello della Fava a Posada e scoprire un entroterra di antichi borghi e reperti archeologici.