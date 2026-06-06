PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta dall'alto dell'isola di Koločep

Siamo pronti a scommettere che molti di voi pensano che la Croazia sia un pullulare di passeggiate affollate sul lungomare e di porti pieni di traghetti. Se da una parte è certamente vero, dall’altra bisogna affermare che disseminate lungo l’Adriatico c’è una costellazione di terre abitate da poche centinaia di persone, talvolta appena qualche decina, dove il rumore dominante è quello vento tra i pini, dal richiamo dei gabbiani oppure dal motore di una barca che attracca al molo. Sono tutte isole che, seppur molto diverse tra loro, hanno un denominatore comune: nessuna accoglie il traffico automobilistico.

Stradine strette, centri storici nati secoli prima dell’invenzione dell’automobile e una scelta condivisa dagli abitanti hanno preservato un equilibrio raro lungo le coste europee. Spostarsi significa seguire percorsi lastricati, viottoli tra muretti a secco, tracciati che attraversano vigne, macchia mediterranea e promontori affacciati sull’acqua.

Alcune custodiscono tradizioni linguistiche uniche, altre raccontano storie di navigatori, inventori, commercianti di corallo e famiglie emigrate oltreoceano. Tra baie sabbiose, campanili veneziani, monasteri francescani e antiche torri panoramiche, queste isole mostrano un volto dell’Adriatico rimasto sorprendentemente autentico.

Unije, l’isola della carriola e degli uliveti romani

Poco distante da Lussino, nel Quarnaro, Unije occupa quasi 17 chilometri quadrati e si sviluppa per circa 10 chilometri di lunghezza. A prima vista colpisce il paesaggio aperto, modellato dal vento e dalla vegetazione mediterranea. Intere porzioni del territorio risultavano occupate da uliveti già in epoca romana, e ancora oggi l’olio rappresenta uno dei suoi elementi identitari.

Tra le viuzze del borgo principale le automobili risultano assenti, al punto che la carriola è diventata un simbolo locale: viene utilizzata per il trasporto quotidiano di merci e bagagli. Singolare la presenza di un piccolo aeroporto, una rarità per una comunità che conta meno di 100 residenti permanenti.

La parte settentrionale possiede anche un notevole valore naturalistico. Rotte migratorie attraversano questo tratto dell’Adriatico e numerose specie di uccelli svolazzano qui come punto di passaggio stagionale. Nelle giornate limpide, tra il verde degli ulivi e il blu del mare aperto, Unije restituisce una sensazione di ampiezza difficile da trovare altrove.

Susak, il miracolo di sabbia dell’Adriatico

Susak è una Croazia completamente diversa da se stessa. Gran parte delle isole del Paese, infatti, presenta una struttura calcarea e rocciosa; qui, invece, spessi depositi di sabbia giallastra si sono accumulati nel corso dei millenni sopra una base calcarea. Il risultato è un paesaggio inconsueto per l’Adriatico orientale, fatto di colline morbide, sentieri polverosi e baie dai fondali bassi che vanno a creare uno scenario quasi sorprendente per chi arriva dal mare.

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L’isolamento geografico ha favorito la conservazione di una parlata arcaica riconosciuta come patrimonio culturale. Ancora più celebre è il costume tradizionale femminile, considerato il più corto d’Europa e l’unico modello folkloristico del continente che lascia scoperte le ginocchia. Ci sono poi due nuclei abitati raccontano l’evoluzione della comunità: Gornje Selo occupa una posizione elevata e affonda le proprie origini nell’età romana; Donje Selo si sviluppò successivamente presso il porto, durante il grande sviluppo della viticoltura nel XIX secolo.

Silba, la Porta della Dalmazia

C’è poi la straordinaria Silba, che viene spesso soprannominata la “Porta della Dalmazia” per via della sua posizione lungo le rotte marittime tra il Quarnaro e la costa dalmata. Lunga e ricca di vegetazione, il suo monumento più famoso è la Toreta, una torre alta circa 15 metri dotata di una scenografica scala esterna a spirale.

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Secondo la tradizione fu realizzata nel 1872 da Petar Marinić quale tributo a un amore lontano. La struttura domina il tessuto urbano e rappresenta il simbolo assoluto dell’isola. La scelta di mantenere lontani i veicoli motorizzati deriva da una decisione condivisa dagli abitanti, che inevitabilmente ha contribuito a preservarne l’identità e il carattere raccolto dei suoi villaggi.

Zlarin, l’isola del corallo rosso

A breve distanza da Sebenico emerge Zlarin, una delle località più luminose dell’Adriatico grazie a oltre 2700 ore di sole annue. La sua fama attraversa i confini croati per un motivo preciso: fin dal XV secolo, gli artigiani locali lavorano il corallo rosso trasformandolo in gioielli e oggetti decorativi. L’isola è anche piena di reperti neolitici e romani che confermano una presenza umana sviluppatasi lungo secoli di storia.

Tra vicoli lastricati, facciate in pietra chiara e piccole insenature, Zlarin offre un’atmosfera particolarmente rilassata. Dal 2019 ha conquistato anche un primato ambientale significativo diventando la prima isola plastic free dell’Adriatico croato.

Prvić, l’isola di Fausto Vrančić

Prvić occupa appena 2,4 chilometri quadrati, eppure racchiude una concentrazione sorprendente di storia e patrimonio culturale. Situata nell’arcipelago di Sebenico, ospita 2 villaggi dalmati molto caratteristici, Prvić Luka e Šepurine, che risultano collegati da un percorso lungo 1 chilometro che attraversa un paesaggio punteggiato da ulivi, vigneti e profumata macchia mediterranea.

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Molti la conoscono attraverso il soprannome “Isola di Fausto”, il quale rende omaggio a Fausto Vrančić, scienziato, umanista e inventore del XVII secolo. Il suo nome è legato soprattutto al progetto del primo paracadute funzionante illustrato nella letteratura tecnica europea.

Lopud, la raffinata alternativa a Dubrovnik

Nell’arcipelago delle Elafiti, davanti a Dubrovnik, Lopud rappresenta una destinazione che unisce patrimonio storico e paesaggi costieri di grande fascino. Chiese medievali, fortificazioni, residenze estive appartenute a famiglie facoltose e un elegante monastero francescano compongono un mosaico architettonico di notevole interesse.

Passeggiando tra il porto e le zone più interne emergono giardini subtropicali, palme e pini marittimi favoriti da un clima particolarmente mite. Il nome più celebre è però quello della Spiaggia di Šunj, una lunga distesa sabbiosa che rappresenta una rarità lungo una costa dominata soprattutto da ciottoli e rocce.

Koločep, il minuscolo rifugio delle Elafiti

Con una superficie di circa 2,6 chilometri quadrati, Koločep figura tra le più piccole isole abitate della Croazia. Due villaggi di pescatori, Donje Čelo e Gornje Čelo, costituiscono il cuore della comunità e un unico collegamento asfaltato unisce i due centri abitati.

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Scogliere modellate dal mare, calette nascoste, pinete e acque trasparenti hanno trasformato Koločep in una meta molto amata dagli abitanti di Dubrovnik durante la stagione estiva.

Vele Srakane, Male Srakane e Drvenik Veli, tre angoli appartati lontani dalle rotte più battute

Accanto alle isole più conosciute meritano attenzione anche Vele Srakane e Male Srakane, piccoli lembi di terra vicini a Unije. Qui la presenza umana appare ridottissima e il paesaggio conserva un carattere quasi selvatico. Le api costituiscono una presenza importante e la qualità del miele richiama studiosi e appassionati interessati agli ecosistemi dell’Adriatico settentrionale.

Più a sud emerge invece Drvenik Veli, nell’area di Traù. Baie tranquille, uliveti, vigne e insenature dalle tonalità turchesi ne definiscono il profilo. Luoghi come la Laguna Blu di Krknjaši e la Baia di Solinska mostrano un volto della Dalmazia ancora lontano dai grandi flussi turistici.