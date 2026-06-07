Tra Melk e Krems, lungo 36 chilometri di Danubio, la Wachau custodisce monasteri monumentali, castelli medievali, vini celebri e paesaggi che sembrano dipinti

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iStock Il poetico paesaggio della Valle del Wachau

Il Danubio compie una curva magistrale circa un’ora a ovest di Vienna, insinuandosi in una gola profonda quasi 40 chilometri che racchiude l’essenza stessa della storia mitteleuropea. Questa frattura geografica prende il nome di Valle del Wachau, un fazzoletto di terra miracolato da un microclima unico e generato dall’incontro tra le correnti fredde boscose del Waldviertel e il respiro caldo proveniente dalle pianure pannoniche a oriente.

La Wachau, quindi, è uno di quei territori che conquista grazie a un equilibrio raro tra natura, storia e vita quotidiana. Situata nella Bassa Austria, si sviluppa tra Melk e Krems e nel 2000 l’UNESCO l’ha inserita tra i Patrimoni dell’Umanità riconoscendone il valore culturale e paesaggistico. Una decisione legata alla straordinaria armonia tra attività umana e ambiente naturale, frutto di secoli di coltivazione, commercio e architettura.

Del resto, la presenza dell’uomo in quest’area affonda le radici in epoche remotissime: gli archeologi hanno rinvenuto testimonianze risalenti a circa 30.000 anni fa. Vi basti pensare che nei pressi di Willendorf venne scoperta la celebre Venere di Willendorf, una delle più importanti statuette preistoriche mai ritrovate. Oggi la Wachau mantiene intatta quella capacità di raccontare il passato senza rinunciare alla propria anima agricola.

I gioielli della valle

Lungo appena 36 chilometri di Austria si concentra una quantità sorprendente di tesori storici e architettonici. Città antiche, abbazie monumentali e villaggi affacciati sul Danubio costruiscono un mosaico che rende la Wachau immediatamente riconoscibile.

Krems, l’antica porta della Wachau

Krems an der Donau rappresenta l’accesso orientale alla valle e vanta il primato di una delle città più antiche del Paese. Strade acciottolate, facciate storiche e cortili nascosti sono i testimoni di una lunga tradizione mercantile legata alla navigazione fluviale.

Tra i simboli cittadini merita una menzione la Steiner Tor, antica porta medievale sopravvissuta alle fortificazioni originarie. Interessante anche il quartiere culturale Kunstmeile, che riunisce musei e spazi espositivi contemporanei all’interno di un contesto urbano profondamente storico.

Poco sopra la città si staglia l’Abbazia di Göttweig, monastero benedettino fondato nel 1083, con una silhouette che domina il paesaggio e che regala uno dei punti panoramici più spettacolari dell’intera regione.

Melk e l’abbazia che troneggia sul Danubio

Poche immagini identificano la Wachau quanto l’Abbazia di Melk: arroccata su uno sperone roccioso, questa immensa costruzione barocca accoglie chi arriva dal settore occidentale della valle. Le origini del complesso risalgono al 1089, anno in cui i Babenberg donarono il sito ai monaci benedettini. L’aspetto attuale deriva però dal grande intervento barocco realizzato tra il 1702 e il 1736 dall’architetto Jakob Prandtauer.

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Sale imperiali, scalinate monumentali, affreschi, decorazioni dorate e una biblioteca con circa 130.000 volumi testimoniano il prestigio raggiunto dal monastero nel corso dei secoli. Dalla terrazza panoramica lo sguardo segue il corso del Danubio fino ai profili alpini più lontani.

Dürnstein, il borgo della torre blu

Tra tutte le località della Wachau, Dürnstein possiede forse il volto più iconico. Piccolo, elegante e raccolto, il villaggio appare quasi come un fondale teatrale adagiato lungo il fiume. La sua fama deriva soprattutto dalla celebre torre campanaria azzurra della chiesa collegiata. Il colore intenso, ottenuto storicamente anche attraverso pigmenti pregiati, ha trasformato l’edificio nel simbolo visivo dell’intera zona.

Sopra il nucleo antico emergono inoltre le rovine del Castello dei Kuenringer dove, nel 1192, venne imprigionato il re inglese Riccardo Cuor di Leone durante il viaggio di ritorno dalla Terza Crociata. Dai ruderi si apre un panorama magnifico sui vigneti e sulle anse del Danubio.

Weißenkirchen, tra vigne e fioriture

Weißenkirchen custodisce una delle anime più autentiche della Wachau. Case tradizionali, viuzze raccolte e antiche dimore di viticoltori restituiscono l’atmosfera della campagna austriaca. La località è considerata uno dei principali centri vinicoli regionali e deve gran parte della propria notorietà ai Riesling e Grüner Veltliner prodotti sui terrazzamenti circostanti.

Tra fine marzo e metà aprile il paesaggio regala uno spettacolo emozionante: migliaia di albicocchi entrano in fioritura mettendo in scena una distesa di colori chiari che si intreccia ai filari e alle colline.

Spitz, il volto più rurale della Wachau

Infine Spitz, località che appare stretta tra il Danubio e i pendii coltivati. A renderla immediatamente riconoscibile contribuisce il Tausendeimerberg, rilievo simbolo della cittadina il cui nome richiama la straordinaria produttività vinicola del passato.

Atmosfera tranquilla, scorci pittoreschi e una forte identità agricola caratterizzano questo centro abitato, spesso considerato uno dei luoghi più suggestivi dell’intera valle.

Cosa fare Valle del Wachau

Una crociera sul Danubio rappresenta probabilmente il modo più spettacolare per apprezzare la Wachau. Dal ponte di un battello si susseguono castelli, campanili, abbazie e filari, offrendo una prospettiva impossibile da ottenere dalla strada. Grande fascino esercita anche il Wachau World Heritage Trail, itinerario escursionistico lungo 180 chilometri suddiviso in 14 tappe. Tra Dürnstein e Krems si sviluppa uno dei segmenti più panoramici, caratterizzato da viste continue sul fiume e sui terrazzamenti vitati.

Molto apprezzata anche la pista ciclabile del Danubio, considerata tra le più belle d’Europa. Il tratto compreso tra Melk e Krems attraversa il cuore del paesaggio UNESCO e consente soste frequenti presso cantine, villaggi e punti panoramici. Per comprendere davvero la cultura locale vale la pena dedicare tempo alle Heuriger, osterie tradizionali che propongono vini prodotti direttamente dai viticoltori insieme a salumi, formaggi, pane Wachauer Laberl e specialità regionali.

Imperdibili anche le degustazioni dedicate ai grandi bianchi della valle. Riesling e Grüner Veltliner trovano qui condizioni climatiche particolarmente favorevoli grazie all’influenza del Danubio, delle rocce e delle forti escursioni termiche. Per ultimo (ma non per importanza) c’è l’albicocca della Wachau, protetta e celebrata in tutta l’Austria, con la quale si producono marmellate, distillati, dolci e i celebri Marillenknödel, deliziosi canederli che racchiudono un’albicocca intera.

Dove si trova e come arrivare

La Wachau occupa un tratto della Bassa Austria compreso tra Krems e Melk, circa 80-100 chilometri a ovest di Vienna. Dalla capitale austriaca il collegamento ferroviario risulta semplice e rapido: i treni regionali raggiungono Krems in circa 1 ora, consentendo di partire al mattino e trovarsi poco dopo tra vigneti, abbazie e villaggi affacciati sul Danubio.

Chi preferisce l’automobile può seguire la direttrice che collega Vienna alla valle attraversando campagne e colline della Bassa Austria. Una volta arrivati, battelli, treni locali, traghetti, autobus e piste ciclabili aiutano a spostarsi agevolmente lungo tutto il territorio.

Tra acqua, pietra e vigneti, la Wachau custodisce un carattere distintivo: la regione riesce a unire con estrema naturalezza paesaggi agricoli, memoria storica e architetture monumentali. Basta una giornata per comprenderne il fascino, ma servono molto più tempo e diversi tramonti sul Danubio per riuscire a lasciarsela alle spalle.