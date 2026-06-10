PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Koh Yao No, isola da sogno

Quando si parla di Thailandia del Sud, l’immaginazione corre immediatamente verso spiagge affollate e baie fotografate milioni di volte, e nei fatti è proprio così. Eppure, oltre quelle cartoline che hanno fatto il giro del mondo, si estende una regione molto più complessa e affascinante, una terra modellata dall’incontro tra civiltà diverse, attraversata per secoli da mercanti provenienti dalla Cina, dall’India, dal Medio Oriente e dall’arcipelago malese.

Lungo la sottile penisola che collega la Thailandia al resto del Sud-est asiatico, città storiche raccontano vicende commerciali dimenticate, grandi lagune ospitano ecosistemi straordinari e foreste pluviali custodiscono una biodiversità tra le più ricche del continente. Il mare accompagna il viaggio, ma rappresenta soltanto uno degli ingredienti di un percorso che alterna spiritualità, geografia spettacolare e incontri autentici.

Dieci giorni bastano per attraversare alcuni dei posti più sorprendenti della Thailandia meridionale, seguendo un itinerario che evita le tappe più scontate e restituisce un’immagine molto più completa del Paese del Sorriso.

Giorno 1 e 2: Songkhla, tra eredità mercantile e arte urbana

Songkhla rappresenta una delle grandi sorprese della Thailandia meridionale: situata lungo le rive del lago omonimo, possiede un’identità costruita attraverso secoli di commerci marittimi. Cinesi, malesi e thailandesi hanno lasciato tracce visibili nell’architettura, nella gastronomia e nelle tradizioni locali.

A differenza di molte destinazioni più celebri, qui la vita quotidiana continua a seguire ritmi autentici. Non è un caso, infatti, che strade tranquille, vecchie botteghe e quartieri storici raccontino una Thailandia raramente presente negli itinerari tradizionali.

Consigli su cosa vedere

Songkhla Old Town

Nang Ngam Road

Samila Beach

Songkhla National Museum

Songkhla Old Town

Cuore storico della città, questo quartiere conserva numerosi edifici sino-thailandesi costruiti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Facciate color pastello, persiane in legno e decorazioni influenzate dall’architettura cinese testimoniano l’importanza economica raggiunta dalla cittadina durante l’epoca delle grandi rotte commerciali. Negli ultimi anni molti immobili sono stati restaurati, favorendo l’apertura di gallerie, caffetterie e piccoli spazi culturali.

Nang Ngam Road

Considerata la strada più caratteristica della città, Nang Ngam Road raccoglie alcune delle architetture storiche meglio conservate della provincia. Lungo poche centinaia di metri si alternano case mercantili, laboratori artigiani e locali tradizionali. Numerosi murales realizzati da artisti locali narrano episodi della storia cittadina, trasformando la via in una sorta di museo a cielo aperto.

Samila Beach

Samila Beach è un’ampia spiaggia urbana affacciata sul Golfo di Thailandia che costituisce uno dei luoghi simbolo di Songkhla. Qui si trova la celebre statua della Sirena d’Oro, protagonista di una leggenda locale molto conosciuta. Palme, sabbia chiara e una lunga passeggiata sul mare rendono l’area particolarmente piacevole durante il tardo pomeriggio.

Songkhla National Museum

Ospitato all’interno di un elegante edificio costruito nel 1878 durante il regno di Rama V, il museo permette di approfondire la storia della regione. Collezioni archeologiche, oggetti religiosi e testimonianze commerciali illustrano l’evoluzione della penisola meridionale attraverso diversi secoli. Particolarmente interessanti risultano i reperti collegati agli antichi scambi marittimi tra Asia orientale e Oceano Indiano.

Giorno 3: a Thale Noi tra lagune e distese di loto

Prima ancora che il sole raggiunga il suo punto più alto, Thale Noi mostra il suo volto migliore: questa vasta zona umida protetta custodisce uno degli ecosistemi più importanti di tutto il Paese.

Consigli su cosa vedere

Mare di loto

Riserva ornitologica

Villaggi lacustri

Canali naturali

Mare di loto

Tra gennaio e aprile migliaia di fiori di loto colorano la superficie della laguna. Le tonalità rosa si estendono per chilometri mettendo in scena uno spettacolo naturale straordinario.

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Riserva ornitologica

Oltre 180 specie di uccelli frequentano il territorio nel corso dell’anno. Aironi, cormorani e rapaci trovano rifugio tra canneti e specchi d’acqua.

Villaggi lacustri

Piccole comunità vivono ancora grazie alla pesca e alla raccolta delle piante acquatiche. Le abitazioni tradizionali permettono di osservare uno stile di vita rimasto pressoché immutato.

Canali naturali

Stretti passaggi attraversano la vegetazione acquatica e regalano scorci suggestivi durante le escursioni in barca.

Giorno 4: Nakhon Si Thammarat, centro spirituale della penisola

Nakhon Si Thammarat è in grado di raccontare la storia religiosa del Sud thailandese meglio di qualsiasi altro luogo. Fondata oltre mille anni fa, mantiene ancora oggi un ruolo centrale nella cultura buddhista nazionale.

Consigli su cosa vedere

Wat Phra Mahathat Woramahawihan

Museo delle Ombre Nang Talung

Mura storiche

Mercato tradizionale

Wat Phra Mahathat Woramahawihan

Il grande chedi bianco alto circa 78 metri rappresenta uno dei monumenti religiosi più importanti della Thailandia. Lo stile architettonico rivela influenze provenienti dallo Sri Lanka.

Museo delle Ombre Nang Talung

Racconta l’arte tradizionale del teatro delle ombre, una forma di spettacolo popolare diffusa nel Sud thailandese da secoli.

Mura storiche

Resti delle antiche fortificazioni testimoniano l‘importanza politica e commerciale della città durante il Medioevo asiatico.

Mercato tradizionale

Bancarelle, artigiani e venditori locali regalano uno spaccato autentico della vita quotidiana cittadina.

Giorno 5: Khanom, con spiagge tranquille e delfini rosa

Khanom rappresenta una delle località costiere meno conosciute della Thailandia e, oltre a questo, si distingue per la sua atmosfera rilassata e per i paesaggi naturali che dominano il territorio.

Consigli su cosa vedere

Spiaggia di Nai Phlao

Escursione ai delfini rosa

Ao Thong Yee

Khao Wang Thong Cave

Spiaggia di Nai Phlao

Lunga distesa sabbiosa affacciata sul Golfo di Thailandia. La presenza di strutture turistiche limitate contribuisce a mantenere un’atmosfera molto tranquilla.

Escursione ai delfini rosa

Le acque della zona ospitano una rara popolazione di delfini rosa dell’Indo-Pacifico, una delle peculiarità naturalistiche più affascinanti del Paese.

Ao Thong Yee

Piccola baia circondata dalla vegetazione tropicale, ideale per apprezzare la natura costiera della regione.

Khao Wang Thong Cave

Sistema di grotte caratterizzato da grandi camere sotterranee e spettacolari formazioni calcaree.

Giorno 6 e 7: nel Parco Nazionale di Khao Sok

Tra montagne calcaree e foreste antichissime, Khao Sok custodisce uno degli ambienti naturali più spettacolari del Sud-est asiatico.

Consigli su cosa vedere

Lago Cheow Lan

Foresta pluviale

Grotta Nam Talu

Belvederi panoramici

Lago Cheow Lan

Specchio d’acqua artificiale creato negli anni ’80, con le montagne che emergono dalla superficie in maniera estremamente poetica, al punto da rendere tale paesaggio celebre in tutto il mondo.

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Foresta pluviale

Una delle più antiche della Terra, casa di gibboni, buceri, macachi e una straordinaria varietà vegetale.

Grotta Nam Talu

Percorso sotterraneo scavato dall’acqua all’interno della montagna, caratterizzato da grandi sale naturali.

Belvederi panoramici

Numerosi punti elevati consentono di osservare l’incredibile geografia del parco da una prospettiva assolutamente emozionante.

Giorno 8 e 9: Koh Yao Noi, tra tradizioni locali e panorami sulle Andamane

Con Koh Yao Noi si identifica un’isola che mantiene ancora un’identità profondamente legata alla vita quotidiana delle comunità locali. Un posto magico, quindi, anche perché il turismo qui ha ancora dimensioni piuttosto contenute.

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Consigli su cosa vedere

Villaggi musulmani

Piantagioni di caucciù

Pasai Beach

Manoh Pier

Villaggi musulmani

Gran parte della popolazione dell’isola appartiene alla comunità musulmana locale. Cultura, gastronomia e tradizioni caratterizzano il territorio.

Piantagioni di caucciù

L’interno di Koh Yao Noi è occupato da vaste coltivazioni che rappresentano una delle principali attività economiche.

Pasai Beach

Una delle spiagge più belle dell’isola è Pasai Beach, apprezzata per la tranquillità e il panorama emozionante.

Manoh Pier

È il molo principale, che si rivela anche un ottimo punto di osservazione sulle formazioni calcaree che emergono dal limpido Mare delle Andamane.

Giorno 10: Ranong, tra sorgenti termali e foreste tropicali

Ultima tappa del viaggio, Ranong sfoggia un volto (quasi) completamente differente della Thailandia meridionale: montagne verdi e abbondanti precipitazioni hanno modellato un territorio sorprendente.

Consigli su cosa vedere

Raksawarin Hot Springs

Rattanarangsan Palace

Mercato cittadino

Mangrovie costiere

Raksawarin Hot Springs

Le Raksawarin Hot Springs sono affascinanti sorgenti termali naturali alimentate dall’attività geotermica del sottosuolo. Le loro acque sono ricche di minerali che sgorgano a temperature elevate.

Rattanarangsan Palace

Residenza reale ricostruita che permette di approfondire la storia della provincia durante il regno di Rama V.

Mercato cittadino

Punto d’incontro tra culture thailandesi, cinesi e birmane, pieno di sapori e tradizioni differenti che convivono nello stesso spazio.

Mangrovie costiere

Importanti ecosistemi che proteggono il litorale e ospitano una notevole biodiversità.

Come arrivare in Thailandia del Sud partendo dall’Italia

La soluzione più pratica consiste nel raggiungere Bangkok tramite voli diretti in partenza dalle maggiori città italiane o, in alternativa, con uno scalo in Medio Oriente oppure in Asia. Successivamente un volo interno permette di arrivare a Hat Yai, punto di partenza ideale dell’itinerario. Per il rientro risultano comodi gli aeroporti di Ranong oppure Surat Thani.

Come spostarsi in Thailandia del Sud

Autobus, minivan privati e trasferimenti organizzati collegano gran parte delle destinazioni incluse nel percorso. Un’auto a noleggio garantisce maggiore flessibilità, soprattutto nelle aree rurali e nei parchi naturali (va specificato, però, che è necessaria la patente internazionale). A disposizione ci sono anche traghetti locali tramite cui raggiungere Koh Yao Noi.

Quando andare in Thailandia del Sud

Tra gennaio e aprile il clima offre generalmente condizioni favorevoli lungo quasi tutto l’itinerario, poiché temperature elevate e precipitazioni limitate caratterizzano questo periodo. Durante la stagione delle piogge il paesaggio assume tonalità particolarmente intense, soprattutto nelle aree forestali e lacustri (il clima, comunque, è sempre caldo).

Vale la pena fare un viaggio nella Thailandia del Sud?

Assolutamente sì, soprattutto se si vuole conoscere una Thailandia diversa da quella che compare abitualmente nelle brochure turistiche. Antiche città mercantili, ecosistemi straordinari, tradizioni religiose e paesaggi ancora poco noti costruiscono un viaggio ricco di sfumature.

Più che una semplice vacanza al mare, rappresenta un percorso attraverso una delle regioni culturalmente e geograficamente più affascinanti dell’intero Sud-est asiatico.