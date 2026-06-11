Dove andare al mare a luglio fuori dall'Italia? Ecco 8 mete incantevoli e segrete dove le spiagge sono un incanto

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iStock La splendida isola di Tinos in Grecia

Una canzone della fine degli Anni ’60 di Del Turco diceva “Luglio m’ha fatto una promessa, l’amore porterà”… non possiamo essere certi che si possa trovare l’anima gemella, ma sicuramente sarà possibile partire per una di queste mete di mare all’estero dove le acque sono incredibili.

Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio potete prendere ispirazione da queste 8 mete fantastiche in Europa e nel mondo. Abbiamo scelto delle destinazioni meno conosciute, lontane dall’overtourism e dalle scelte più inflazionate: ecco i luoghi segreti dove trascorrere le vacanze estive lontani dal caos.

Tinos in Grecia

Tra le mete di mare dove andare a luglio, Tinos è una vera chicca: siamo in Grecia, nelle Cicladi, ma ci allontaniamo totalmente dall’atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi lenti dei villaggi di un tempo.

Le spiagge? Certamente non deludono. Meraviglie come Kolymbithra lasciano a bocca aperta: qui ci si trova davanti una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall’altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Da visitare assolutamente il capoluogo che vale una passeggiata la sera, magari fermandosi per una cena tipica.

Cosa non saltare assolutamente? Il villaggio di Pygros (conosciuto anche come Panormos): tutto bianco e con botteghe artigiane è una vera chicca. Una curiosità in più? Questa è una zona famosa per la lavorazione del marmo e tale attività si respira in moltissimi angoli della del luogo.

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Porquerolles in Francia

Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da Hyeres nel Var c’è un’isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Stiamo parlando di Porquerolles dove ci si muove a piedi o in bici; l’aria profuma di pino e le strade sono davvero silenziose.

Dove tuffarsi? Sicuramente nella spiaggia di Notre-Dame, una delle più belle di tutta la Francia con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella plage d’Argent, più piccola e raccolta nella zona sud dell’isola: tra falesie e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling.

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Lastovo in Croazia

La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall’overtourism… questo gioiello però no. Lastovo non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un’altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Dove fermarsi? Alla baia Skrivena Luka, tra le più fotografate e con acqua smeraldo circondata da pinete. Non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale.

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Arcipelago delle Cíes in Spagna

Una vera meraviglia? L’arcipelago delle Cíes in Spagna che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle al mondo. L’area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l’accesso a un numero limitato di visitatori.

La spiaggia di Rodas ha quell’acqua quasi caraibica che stona con l’immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agudo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell’acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Senora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità? Non ci sono veri e propri hotel: l’unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull’oceano.

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Flores in Portogallo

Flores è l’isola più a ovest delle Azzorre, che già di per sé vuol dire qualcosa. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale e invece è Portogallo. Il mare sorprende: profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Fajã Grande è il tipo di posto che si cerca su Google per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale.

Porto Vecchio in Corsica

Chi sogna una vacanza selvaggia e autentica può partire in traghetto e visitare la Corsica: Porto Vecchio nella zona sud dell’isola è un vero gioiello da scoprire a luglio. Il centro storico è caratteristico e in stagione tra piazzette animate e ristoranti sa lasciare il segno. A pochi chilometri dalla città si trovano splendide escursioni come quella alla foresta dell’Ospedale o quella alle scogliere di Bonifacio.

Scegliere le spiagge più belle è un’impresa, qui sono tutte angoli di paradiso. Se Santa Giulia fa innamorare con acque basse e trasparenti risultando indicata anche per chi viaggia con i bambini Rondinara è famosa per la sua baia a forma di conchiglia.

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Okinawa in Giappone

Non solo Europa, andando all’estero e allontanandoci possiamo raggiungere Okinawa che in luglio è un vero gioiello. Dopo aver visitato Tokyo o Kyoto godersi qualche giorno di mare è sicuramente una buona idea.

Furuzamami Beach è spesso citata tra le spiagge più belle del Giappone: sabbia bianchissima e fondali che cambiano colore gradualmente. Zamami e Tokashiki, nelle isole Kerama, hanno acque con visibilità di trenta metri e barriere coralline quasi intatte. Per lo snorkeling e le immersioni, le Kerama sono tra i dieci posti migliori del Pacifico.

Nosy Be in Madagascar

Se volete davvero uscire dal solco, questa è la mossa più radicale della lista. Nosy Be è la principale isola turistica del Madagascar, ma turistica in un senso molto relativo rispetto agli standard europei. Luglio è stagione secca, il periodo migliore per andarci: cielo pulito, mare calmo, temperature intorno ai ventotto gradi.

La spiaggia di Andilana, all’estremità nord dell’isola, è la più bella: sabbia bianca, palme, acque trasparenti e quasi nessuno intorno. Nosy Komba è un isolotto vicino con lemuri semi-selvatici che passeggiano tra gli alberi a due metri da voi. Per le escursioni in barca, Nosy Tanikely ha una riserva marina dove fare snorkeling con le tartarughe.

Nosy Be è anche conosciuta con il soprannome di “l’isola dei profumi” per le numerose piantagioni di vaniglia e ylang-ylang. Con un ritmo lenta e spiagge da cartolina è una meraviglia a luglio.