Nel cuore del Dodecaneso c'è un'isola verde e sorprendente che custodisce memorie bizantine, tracce italiane e un carattere autentico difficile da ritrovare altrove

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Isola di Leros

Il Dodecaneso, nel Mar Egeo orientale, è disseminato di bellissime isole e Leros, di primo impatto, sembra “una delle tante”. Eppure basta metterci piede per capire che appartiene a una categoria tutta sua. Secondo la mitologia greca, Artemide scelse proprio questo lembo di terra quale rifugio prediletto e, in qualche modo, la leggenda continua ancora oggi (anche se sotto forme diverse).

Chi arriva in zona cerca spesso una Grecia meno esibita, distante dai circuiti più affollati del turismo mediterraneo. Ed effettivamente l’impatto visivo evoca memorie diverse, un incrocio tra il passato mitologico legato alla dea e le cicatrici monumentali del XX secolo. I profumi di origano selvatico si fondono con l’odore di salsedine e con il sentore balsamico degli eucalipti piantati durante l’amministrazione italiana.

Dal 1912 al 1943, infatti, l’intero Dodecaneso rimase sotto amministrazione italiana e Leros divenne uno dei principali laboratori urbanistici del bacino. Ciò che colpisce maggiormente, però, riguarda l’atmosfera: un equilibrio eccezionale tra storia, paesaggio e vita quotidiana. Non a caso, molti viaggiatori le attribuiscono il soprannome di “Isola degli Intenditori“.

Cosa vedere a Leros

La geografia di quest’isola delle Grecia ha favorito per secoli la nascita di comunità separate tra loro da rilievi dolci e insenature profonde. Per questo motivo ciascun villaggio custodisce caratteristiche distintive e racconta una parte diversa dell’identità locale.

Lakki, la città razionalista nel cuore dell’Egeo

Fondata dai nostri connazionali negli anni ’30 con il nome di Portolago, Lakki venne progettata secondo i principi dell’architettura razionalista. Viali ampi, edifici geometrici, piazze ordinate e prospettive urbane evocano città italiane del ‘900 più che un’isola greca.

L’agorà circolare con la torre dell’orologio rappresenta il simbolo più riconoscibile del centro abitato. Accanto sorgono l’ex teatro, l’ospedale, le scuole e varie strutture pubbliche realizzate dagli architetti Armando Bernabiti e Rodolfo Petracco.

Il Castello di Panagia e i mulini simbolo dell’isola

Sulla collina di Apitiki, a circa 200 metri sul livello del mare, si innalza il Castello di Panagia, chiamato anche Castello della Vergine. La fortificazione bizantina occupa l’area dell’antica acropoli e domina gran parte dell’isola.

Dalle mura la vista abbraccia le baie di Agia Marina, Panteli e Alinda, insieme alle sagome delle altre isole del Dodecaneso. Poco più in basso si allineano gli iconici mulini a vento del XVII secolo, diventati una delle immagini più rappresentative di Leros.

Agia Marina, il volto elegante di Leros

Agia Marina costituisce il cuore amministrativo e commerciale dell’isola. Il porto storico introduce a un intreccio di vicoli, piazzette e dimore signorili che sono i testimoni della prosperità raggiunta tra XIX e XX secolo.

Le influenze egiziane presenti in alcune residenze aristocratiche simboleggiano i rapporti commerciali sviluppati dagli armatori locali con Alessandria e altre città del Mediterraneo orientale. Bouganville, persiane candide e facciate color ocra contribuiscono a creare uno scenario raffinato, lontano dagli stereotipi più diffusi delle isole greche.

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Platanos, la capitale storica

Adagiata sul pendio che conduce al castello, Platanos rappresenta il nucleo storico più antico. Attorno alla piazza principale si sviluppa un tessuto urbano tradizionale fatto di case bianche, scalinate e piccole botteghe.

Panteli, il villaggio dei pescatori

Panteli racchiude l’immagine più romantica di Leros: le barche da pesca oscillano davanti alle taverne affacciate sull’acqua, mentre il castello osserva il borgo dall’alto.

Il rapporto con il mare resta parte integrante della vita del villaggio, con le reti stese lungo il molo e il pescato esposto nelle cucine.

Il Museo della Guerra nei tunnel sotterranei

Tra le esperienze più sorprendenti figura il Museo della Guerra di Merikia. L’allestimento occupa una rete di gallerie sotterranee utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fotografie, uniformi, mappe e armamenti illustrano la Battaglia di Leros del 1943, uno degli episodi più significativi del conflitto nel Mediterraneo orientale.

Torre Bellenis ad Alinda

Costruita all’inizio del XX secolo dall’imprenditore Parisis Bellenis, questa residenza in pietra combina suggestioni neoclassiche italiane e gusto eclettico mediterraneo.

Torrette cilindriche, feritoie decorative e ambienti eleganti trasformano l’edificio in uno dei monumenti più particolari dell’isola. Al suo interno, inoltre, trovano spazio il Museo Storico e il Museo del Folklore.

Panagia Kavouradena

Tra i luoghi più suggestivi di Leros c’è questa piccola cappella costruita direttamente sulla roccia presso Xirokampos. Una leggenda racconta che un pescatore trovò un’icona mariana tra alcuni granchi e decise di erigere un santuario nel punto del ritrovamento.

Le spiagge più belle di Leros

Circa 46 chilometri di costa in cui si alternano baie raccolte, insenature protette e lunghi tratti affacciati sull’Egeo. Molte spiagge conservano ancora un aspetto naturale che altrove è diventato un miraggio.

Alinda : la più estesa dell’isola, è caratterizzata da sabbia chiara, fondali graduali e una lunga fila di tamerici.

: la più estesa dell’isola, è caratterizzata da sabbia chiara, fondali graduali e una lunga fila di tamerici. Vromolithos : inserita in una baia scenografica tra colline verdi e abitazioni affacciate sul mare. Acque trasparenti e colori intensi ne fanno una delle preferite dagli abitanti.

: inserita in una baia scenografica tra colline verdi e abitazioni affacciate sul mare. Acque trasparenti e colori intensi ne fanno una delle preferite dagli abitanti. Panteli : tratto raccolto accanto al villaggio dei pescatori, ideale per chi apprezza un contesto autentico.

: tratto raccolto accanto al villaggio dei pescatori, ideale per chi apprezza un contesto autentico. Agia Kioura : piccola, essenziale e molto amata per la trasparenza del mare. Nelle vicinanze sorge la celebre chiesa decorata dagli esiliati politici della dittatura greca.

: piccola, essenziale e molto amata per la trasparenza del mare. Nelle vicinanze sorge la celebre chiesa decorata dagli esiliati politici della dittatura greca. Xirokampos : affacciata verso Kalymnos, unisce sabbia dorata, acque profonde e scorci dominati dal Paleokastro.

: affacciata verso Kalymnos, unisce sabbia dorata, acque profonde e scorci dominati dal Paleokastro. Dio Liskaria : una delle località balneari più frequentate dell’isola, circondata da vegetazione e facilmente raggiungibile.

: una delle località balneari più frequentate dell’isola, circondata da vegetazione e facilmente raggiungibile. Gourna: celebre per i tramonti che colorano il mare di sfumature rosate e dorate.

Dove si trova e come arrivare

Leros appartiene all’arcipelago del Dodecaneso e occupa una posizione strategica nel Mar Egeo orientale, tra Patmos, Kalymnos e Lipsi, a breve distanza dalla costa dell’Asia Minore. L’isola dispone di un piccolo aeroporto situato a Partheni, conneso quotidianamente ad Atene tramite voli interni.

Per chi preferisce il mare, i collegamenti in traghetto rappresentano la soluzione più diffusa. Le navi partono regolarmente dal porto del Pireo e dalle principali isole del Dodecaneso, comprese Rodi, Kos, Patmos e Kalymnos. L’approccio dal mare, del resto, resta il modo più affascinante per arrivare.

Quando le profonde insenature iniziano a delinearsi all’orizzonte e il profilo del castello compare sulle alture, si comprende subito perché tanti viaggiatori sviluppino un rapporto quasi viscerale con questa piccola isola: Leros divide raramente, perché più spesso conquista in silenzio.