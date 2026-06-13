PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Ölüdeniz, perla di Fethiye

In Turchia c’è una città con un carattere così rilassato che sembra sfuggire alle regole delle grandi destinazioni turistiche. Sì, perché siamo sulle sponde del Mediterraneo, con le montagne che scendono verso il golfo con pendii ricoperti da pini e cedri, mentre decine di insenature disegnano una costa frastagliata in grado di emozionare. Parliamo di Fethiye, la quale prende vita esattamente sopra le fondamenta di Telmessos, una delle città più floride e culturalmente rilevanti dell’antica confederazione della Licia, civiltà che prosperò nell’Anatolia sud-occidentale molti secoli prima dell’arrivo dei Romani.

Bizantini, cavalieri, sultani ottomani e mercanti hanno lasciato tracce ancora riconoscibili nel tessuto urbano. Persino il nome attuale racconta una vicenda particolare: dal 1914 la città ricorda Fethi Bey, tra i primi aviatori turchi, scomparso durante una missione aerea che suscitò grande emozione nell’allora Impero Ottomano.

Un terremoto devastante nel 1958 cancellò gran parte degli edifici storici, ma per fortuna una ricostruzione successiva ha modellato il suo aspetto contemporaneo, pur lasciando intatti alcuni dei simboli più preziosi del passato. È proprio questo contrasto a rendere Fethiye affascinante: da una parte la vita quotidiana di una moderna cittadina portuale, dall’altra monumenti che attraversano oltre 2.000 anni di storia.

Cosa vedere a Fethiye

Questa magica città della Turchia va scoperta lentamente, anche perché le sue attrazioni principali raccontano epoche differenti e permettono di comprendere il ruolo strategico che questa baia ha avuto lungo le rotte del Mediterraneo orientale. Tra mercati, necropoli monumentali e quartieri antichi, il viaggio assume una dimensione sorprendentemente autentica.

Paspatur, il cuore storico della città

Il quartiere di Paspatur rappresenta l’anima più tradizionale di Fethiye: è un intreccio di stradine acciottolate che si sviluppa tra abitazioni basse, botteghe artigiane, negozi di spezie e piccoli locali frequentati dagli abitanti del posto.

L’atmosfera cambia durante le diverse ore della giornata. Al mattino si percepisce il ritmo delle attività commerciali, mentre la sera le luci soffuse valorizzano gli edifici storici sopravvissuti alle trasformazioni del secolo scorso.

Le tombe rupestri licie e la Tomba di Aminta

Scolpite direttamente nella montagna durante il IV secolo a.C., le tombe licie costituiscono il simbolo più riconoscibile della città. La più celebre è la Tomba di Aminta, identificata da un’iscrizione ancora leggibile. La facciata riproduce l’aspetto di un tempio classico con colonne, frontone e dettagli architettonici realizzati direttamente nella roccia.

I Lici ritenevano che i personaggi più importanti meritassero sepolture collocate in posizione elevata. Per questo motivo le tombe vennero realizzate decine di metri sopra l’antico abitato. Dalla terrazza panoramica lo sguardo abbraccia il golfo, il porto e le colline circostanti.

Il Castello di Fethiye

Sulla sommità dell’altura emergono i resti della fortezza cittadina. La struttura visibile oggi deriva da interventi medievali attribuiti anche ai Cavalieri di Rodi, seguiti da successive modifiche durante il periodo ottomano.

Le mura conservate raccontano l’importanza strategica di questo tratto costiero: da qui, del resto, era possibile controllare l’intera baia e monitorare il traffico navale.

Il Museo Archeologico

Per comprendere davvero la storia del territorio vale la pena dedicare tempo al museo cittadino. Le collezioni illustrano l’evoluzione della regione dalla Licia all’età romana.

Tra i reperti più interessanti figurano stele funerarie, iscrizioni, ceramiche, statue e oggetti provenienti dagli scavi effettuati nei dintorni.

Il mercato del pesce

Il mercato del pesce è senza dubbio uno degli spazi più vivaci della città, anche perché rappresenta una tradizione profondamente radicata nella cultura locale.

I pescatori espongono il pescato del giorno su banchi circolari. Dopo l’acquisto, diversi ristoranti della zona lo preparano secondo ricette tipiche dell’Egeo e del Mediterraneo turco. Il risultato è un’esperienza gastronomica genuina che mette in contatto diretto con la vita cittadina.

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Il porto e la marina

La fortuna di Fethiye è legata al suo porto naturale, considerato tra i più belli della costa sud-occidentale turca. Isolette, promontori e insenature proteggono le acque del golfo creando condizioni ideali per la navigazione.

Lungo le banchine si alternano yacht moderni, imbarcazioni da escursione e tradizionali caicchi in legno. Questa vocazione marittima accompagna la città da secoli e continua ancora oggi a definire gran parte della sua economia.

Kayaköy, la città fantasma

A pochi chilometri dal centro appare uno dei luoghi più suggestivi dell’intera regione: Kayaköy, città fantasma che si sviluppa sulle pendici di una collina ed è composta da centinaia di abitazioni in pietra abbandonate.

Il villaggio venne svuotato nel 1923 durante lo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia. Da allora il tempo sembra essersi fermato. Chiese, abitazioni e stradine silenziose compongono un paesaggio carico di memoria che restituisce una prospettiva diversa sulla storia del Mediterraneo orientale.

Le spiagge più belle nei dintorni di Fethiye

La costa attorno a Fethiye alterna lunghe distese sabbiose, baie appartate e promontori ricoperti di vegetazione mediterranea. La varietà costituisce uno dei principali punti di forza della zona e permette di scegliere scenari molto diversi tra loro.

Ölüdeniz: è la località più famosa dell’area con la sua celebre Laguna Blu, diventata una delle immagini simbolo della Turchia grazie alle tonalità turchesi e alla forma particolare.

Çalış Beach : situata a breve distanza dal centro, si estende per circa 4 km. La vista sulle montagne e sulle isole del golfo regala scorci particolarmente suggestivi durante il tramonto.

: situata a breve distanza dal centro, si estende per circa 4 km. La vista sulle montagne e sulle isole del golfo regala scorci particolarmente suggestivi durante il tramonto. Kıdrak Beach : è inserita all’interno di un’area naturale protetta e combina acque limpide con una cornice di pini che arriva quasi fino alla riva.

: è inserita all’interno di un’area naturale protetta e combina acque limpide con una cornice di pini che arriva quasi fino alla riva. Kabak Beach : racchiusa tra pendii scoscesi e vegetazione mediterranea, possiede un’atmosfera più appartata rispetto alle località maggiormente frequentate.

: racchiusa tra pendii scoscesi e vegetazione mediterranea, possiede un’atmosfera più appartata rispetto alle località maggiormente frequentate. Gemiler Beach : si trova di fronte all’isola di Gemiler che è conosciuta anche come Isola di San Nicola. Il contesto storico e archeologico aggiunge ulteriore fascino alla visita.

: si trova di fronte all’isola di Gemiler che è conosciuta anche come Isola di San Nicola. Il contesto storico e archeologico aggiunge ulteriore fascino alla visita. Karaot Beach: importante area di sosta per numerose specie migratorie.

Dove si trova e come arrivare

Fethiye occupa il settore sud-occidentale della Turchia, lungo la costa mediterranea della provincia di Muğla. La città sorge all’interno di una grande insenatura naturale circondata da rilievi montuosi e foreste di conifere. Lo scalo più vicino è l’aeroporto di Dalaman, distante circa 60 km. Il collegamento richiede poco meno di 1 ora tramite autobus, navetta privata o automobile a noleggio.

Per chi viaggia all’interno della Turchia, la stazione degli autobus garantisce collegamenti frequenti con Istanbul, Ankara, Smirne, Antalya e le principali località della riviera turca. Una volta arrivati, gli spostamenti risultano semplici grazie alla rete di dolmuş, i caratteristici minibus condivisi che collegano il centro urbano con il litorale e con le attrazioni principali della regione. Fethiye si rivela così una base eccellente per esplorare uno degli angoli più affascinanti dell’intera Costa Turchese.