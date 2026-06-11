PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La Baia di San Paolo a Rodi

Iniziamo subito svelandovi una curiosità: con il termine “arcipelago” in passato si indicava l’Egeo, bacino del Mar Mediterraneo orientale che, ancora oggi, è celebre per essere profondamente punteggiato di isole. Osservando una cartina geografica, infatti, si può notare che questa limpida massa d’acqua salata sembra una costellazione di terre emerse (più di 1.400) disseminate tra la penisola greca e la costa occidentale della Turchia.

A uno sguardo ancora più attento, però, rivela qualcosa di persino più complesso: qui nacquero civiltà che hanno contribuito alla formazione della cultura europea, mentre mercanti e navigatori attraversarono rotte frequentate già migliaia di anni fa. Parliamo perciò di un tratto del nostro continente in cui geografia e storia si intrecciano in maniera inseparabile.

Alcune isole rappresentano la parte visibile di antichi vulcani, altre custodiscono fortezze medievali costruite dai Cavalieri di San Giovanni, altre ancora conservano tracce ellenistiche, romane, bizantine e ottomane. Tra le case imbiancate a calce, le cupole color zaffiro, i porticcioli battuti dalla salsedine e le montagne che si alzano direttamente dall’acqua, il viaggio assume una dimensione particolare perché cambia la luce, mutano i profumi e si trasformano persino i ritmi della giornata.

Santorini, la regina della caldera

L’isola di Thira (sì, è così che si chiama in greco, anche se universalmente nota col nome veneziano di Santorini), costituisce il resto visibile di una gigantesca caldera vulcanica esplosa circa 3.600 anni fa. Il suo profilo è infatti riconoscibilissimo, dal momento che tale gigantesca eruzione è ricordata come uno degli eventi geologici più potenti della storia del Mediterraneo. Ciò che oggi appare come una mezzaluna rocciosa rappresenta infatti il bordo residuo di un antico vulcano collassato.

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Fira e Oia sono due dei suoi villaggi da sogno, i quali sorgono in cima a pareti alte centinaia di metri che precipitano verso la caldera. Le abitazioni bianche paiono scolpite direttamente nella roccia vulcanica. Vicoli stretti, terrazze panoramiche e piccole chiese dalle cupole azzurre costruiscono uno scenario che ha reso l’isola celebre in tutto il pianeta.

Sotto questa immagine emblematica si nasconde anche un patrimonio archeologico straordinario: nel sito di Akrotiri, spesso soprannominato la “Pompei dell’Egeo”, affreschi, edifici a più piani e sistemi di drenaggio raccontano il livello raggiunto dalla civiltà minoica prima della catastrofe vulcanica. Le coste, dal canto loro, non ospitano distese di sabbia dorata, bensì una straordinaria sezione geologica all’aperto, in cui la roccia vulcanica declina in frammenti minerali dai colori primordiali.

Rodi, l’isola dei Cavalieri

Altrettanto affascinante è Rodi, pure perché si trova in una posizione strategica tra Grecia, Anatolia e Levante che le ha garantito prosperità commerciale ma anche frequenti contese. L’omonima città medievale costituisce uno dei complessi fortificati meglio conservati d’Europa. Protetta da possenti mura, custodisce il Palazzo del Gran Maestro, edificato durante il dominio dei Cavalieri di San Giovanni.

Molto prima dell’arrivo dei cavalieri, Rodi era già famosa per il Colosso, gigantesca statua dedicata al dio Helios considerata una delle sette meraviglie del mondo antico. Pur scomparsa da oltre 2.000 anni, continua ad alimentare l’immaginazione dei viaggiatori. Entroterra e litorale sono invece un pullulare di colline ricoperte da pini, vallate fertili e baie luminose che contribuiscono alla sua preziosa varietà paesaggistica.

Patmos, l’isola dell’Apocalisse

Dimensioni contenute e profonda spiritualità: così sì presenta Patmos, con queste particolari caratteristiche che hanno creato per lei un’identità unica nel panorama dell’Egeo. Secondo la tradizione cristiana, qui l’apostolo Giovanni ricevette le visioni raccolte nell’Apocalisse. La Grotta dell’Apocalisse rappresenta ancora oggi una delle mete religiose più importanti del Mediterraneo orientale.

Dominando il paesaggio dall’alto, il Monastero di San Giovanni Teologo appare simile a una fortezza. Mura massicce e torri merlate testimoniano secoli di minacce provenienti dal mare. Attorno al complesso monastico si sviluppa Chora, un elegante insediamento caratterizzato da dimore signorili, cortili nascosti e passaggi acciottolati.

Se la costa di Santorini impressiona per la sua violenza vulcanica, il litorale di Patmos risponde con una frammentazione sinuosa e pacata, formata da un susseguirsi di baie protette, istmi sottili e promontori rocciosi.

Samos, tra montagne e filosofia

Pochi sanno che Samos diede i natali a Pitagora, uno dei pensatori più influenti dell’antichità. Situata a brevissima distanza dalla costa turca, presenta caratteristiche insolite per l’Egeo, come catene montuose ricoperte di vegetazione che occupano gran parte del territorio. Il monte Kerkis supera i 1.400 metri d’altitudine, offrendo un contrasto sorprendente rispetto all’immagine arida associata spesso alle isole greche.

L’antico Heraion, santuario dedicato alla dea Era, costituisce una delle testimonianze archeologiche più importanti del mondo ellenico. Straordinario anche il Tunnel di Eupalino, opera ingegneristica del VI secolo a.C. scavata simultaneamente da due lati della montagna con una precisione che ancora oggi suscita ammirazione.

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Non mancano di certo angoli per prendere un po’ del bel sole locale, in quanto scogliere aspre che precipitano verso il mare si interrompono in baie protette dove la vegetazione mediterranea tocca quasi la linea della riva.

Bozcaada, il gioiello turco dell’Egeo

Tra le isole turche dell’Egeo, Bozcaada detiene un posto speciale. Conosciuta nell’antichità con il nome di Tenedo, compare persino nei racconti legati alla guerra di Troia. Anche in questo caso l’estensione è ridotta, ma è una dimensione che insieme all’atmosfera rilassata favorisce un’esperienza autentica.

Particolarmente magnetica è la costa, in quanto riflette la complessa geologia dell’Egeo nord-orientale, combinando formazioni sedimentarie del Miocene con imponenti accumuli di eolianite, formazioni rocciose nate dalla cementazione di antiche dune sabbiose durante il Pleistocene superiore. Questo litorale, esposto ai costanti venti settentrionali che soffiano dal Mar Nero verso lo stretto dei Dardanelli, mostra un carattere aspro e incontaminato, privo di grandi infrastrutture cementizie

Poi ci sono vigneti, cantine e colline modellate vento, come un castello che domina il porto e costituisce uno dei simboli dell’isola.

Gökçeada, la più grande isola della Turchia

Poco conosciuta dal turismo internazionale, Gökçeada rappresenta la maggiore isola turca dell’Egeo. Ampi spazi naturali e villaggi storici le conferiscono un carattere distinto rispetto alle destinazioni più celebri. Antichi centri abitati greci conservano case in pietra, fontane e piazzette che raccontano una lunga convivenza culturale. Per quanto riguarda le coste, invece, queste alternano scogliere, spiagge sabbiose e promontori battuti dai venti marini.

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Tra Grecia e Turchia, l’Egeo offre quindi molto più di una semplice vacanza balneare: terre certamente diverse tra loro, ma tutte unite da un mare che da millenni accompagna storie di navigatori, commercianti, pellegrini e viaggiatori.