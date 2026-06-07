Piccola, silenziosa e lontana dai ritmi frenetici del turismo di massa, Gili Meno custodisce un volto autentico dell’Indonesia tra mare cristallino, tradizioni sasak e paesaggi sorprendenti

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza di Gili Meno

Si presenta come una sottile striscia di terra circondata da acqua turchese e da una barriera corallina che disegna sfumature cangianti lungo l’orizzonte. Un fascino tutto tropicale, direte voi, ma in realtà quest’isola dell’Indonesia possiede una bellezza che va ben oltre il mare. Il suo nome è Gili Meno e appartiene alle celebri Gili Islands, un piccolo arcipelago situato al largo della costa nord-occidentale di Lombok.

Con appena 2 chilometri di lunghezza e circa 1 chilometro di larghezza, è la più raccolta delle tre “sorelle” emerse, affiancata da Gili Trawangan e Gili Air. Chi arriva qui realizza che il rumore dei motori lascia spazio al vento che attraversa le palme, mentre le strade asfaltate cedono il posto a piste sabbiose.

Per questa atmosfera raccolta Gili Meno viene spesso soprannominata “Honeymoon Island”, l‘isola della luna di miele, un nomignolo che, però, racconta soltanto una parte della sua identità: coppie in cerca di privacy condividono infatti gli stessi paesaggi con viaggiatori solitari, fotografi naturalisti, subacquei e persone attratte da posti ancora in grado di conservare una dimensione umana.

Cosa vedere e fare a Gili Meno

L’aspetto più sorprendente di Gili Meno riguarda la varietà racchiusa in uno spazio minuscolo. Vi basti pensare che occorrono solo poche ore per passare da ecosistemi costieri a zone umide, da installazioni artistiche sommerse a piccoli nuclei abitati che conservano abitudini tramandate da generazioni.

The Nest, il cerchio della vita sotto il mare

Tra le immagini più celebri dell’isola c’è The Nest, una suggestiva installazione subacquea situata al largo della costa occidentale. L’opera è composta da 48 figure umane a grandezza naturale disposte in formazione circolare. Realizzate con un cemento studiato per favorire la crescita dei coralli, le statue fungono anche da habitat artificiale per numerose specie marine.

A circa 4 metri di profondità, il sito crea uno scenario quasi surreale. Col passare degli anni la natura ha iniziato ad appropriarsi delle sculture attraverso alghe, spugne e piccoli organismi marini, trasformando il progetto artistico in una parte integrante dell’ecosistema.

Il lago salato e la foresta di mangrovie

Sul versante occidentale appare un paesaggio totalmente inatteso: un lago d’acqua salata circondato da vegetazione tropicale e mangrovie. A disposizione dei visitatore c’è una passerella in legno che attraversa parte dell’area e permette di ammirare un ambiente completamente diverso rispetto alle coste.

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Tra i rami trovano rifugio numerose specie di uccelli, mentre grandi lucertole si muovono tra il fogliame. La presenza di questo bacino contribuisce a definire il carattere geografico di questo fazzoletto di terra dell’Indonesia, regalando scorci che pochi assocerebbero a una destinazione famosa soprattutto per il mare.

Esplorare l’isola in bicicletta

Noleggiare una bicicletta rappresenta probabilmente il modo migliore per conoscere Gili Meno. Lungo i percorsi interni si incontrano abitazioni tradizionali, piccoli orti familiari, cortili popolati da galline e capre, moschee di quartiere e aree coltivate che raccontano la vita quotidiana degli abitanti.

L’assenza quasi totale di traffico trasforma gli spostamenti in un’esperienza piacevole. A differenza di molte località turistiche indonesiane, qui la mobilità conserva ancora una dimensione semplice e rilassata.

Il villaggio locale e la cultura sasak

Gran parte della popolazione discende dai Sasak, il principale gruppo etnico di Lombok. Entrare in contatto con la comunità locale aiuta a scoprire tradizioni legate alla pesca, all’artigianato e alla religione islamica. Durante il Ramadan, per esempio, molte famiglie trascorrono le ore più calde della giornata all’interno di strutture sopraelevate in bambù aperte sui lati, utilizzate per favorire il passaggio dell’aria.

Un saluto ricevuto lungo un sentiero o una conversazione improvvisata davanti a una casa spesso diventano ricordi più preziosi di qualsiasi attrazione.

Alba e tramonto tra Lombok e Bali

La posizione geografica di Gili Meno fa sì che si possa assistere sia al sorgere sia al calare del sole senza lunghi spostamenti. Al mattino le prime luci illuminano Lombok e il profilo del massiccio vulcanico del Rinjani. La sera, invece, l’orizzonte occidentale si accende dietro la sagoma di Bali, mentre le barche dei pescatori oscillano lentamente vicino alla costa.

Le spiagge più belle di Gili Meno

La costa di questa perla dell’Indonesia cambia notevolmente da una zona all’altra. Poi ci sono le maree, le correnti stagionali e gli accumuli di corallo che modellano continuamente il paesaggio. Vale la pena dedicare tempo all’esplorazione dell’intero perimetro costiero per cogliere sfumature differenti.

Costa nord : è la parte più scenografica dell’isola grazie alla sua acqua trasparente, sabbia chiarissima composta da frammenti corallini e una sensazione di ampiezza rara nelle piccole isole tropicali.

: è la parte più scenografica dell’isola grazie alla sua acqua trasparente, sabbia chiarissima composta da frammenti corallini e una sensazione di ampiezza rara nelle piccole isole tropicali. Lato ovest : celebre per i tramonti e per la vicinanza ai punti migliori dedicati all’osservazione delle tartarughe marine. Numerosi cartelli indicano infatti le aree note come Turtle Point.

: celebre per i tramonti e per la vicinanza ai punti migliori dedicati all’osservazione delle tartarughe marine. Numerosi cartelli indicano infatti le aree note come Turtle Point. Settore meridionale : qui si trova uno degli arenili più lunghi dell’isola. La vicinanza al porto genera una presenza maggiore di imbarcazioni, ma il colpo d’occhio rimane notevole grazie ai colori intensi del mare.

: qui si trova uno degli arenili più lunghi dell’isola. La vicinanza al porto genera una presenza maggiore di imbarcazioni, ma il colpo d’occhio rimane notevole grazie ai colori intensi del mare. Tratto orientale: ideale per chi ama alternare nuotate e soste nei ristoranti affacciati sulla costa. Alcune strutture dispongono di lettini e zone ombreggiate direttamente sulla sabbia.

Dove si trova e come arrivare

Raggiungere Gili Meno richiede un piccolo sforzo logistico, ma ampiamente ripagato dall’atmosfera che attende all’arrivo. Da Bali partono numerose fast boat dai porti di Padangbai, Serangan e Sanur. La traversata dura mediamente 2 ore, variando in base alle condizioni del mare. Alcune compagnie attraccano direttamente a Gili Meno, altre effettuano una sosta a Gili Trawangan, dalla quale si prosegue tramite traghetto locale o imbarcazione privata.

Chi parte da Lombok può raggiungere il porto di Bangsal oppure Teluk Nare. Da Bangsal salpano traghetti pubblici e motoscafi privati diretti verso l’isola. La navigazione richiede quasi 25 minuti. L’aeroporto più vicino è quello internazionale di Lombok, collegato ai porti del nord tramite trasferimenti su strada della durata media di 1 ora e 30 minuti.

Per quanto riguarda il clima, Gili Meno mantiene temperature elevate durante tutto l’anno. Le massime oscillano generalmente tra 29 e 33 gradi. La stagione secca si estende da maggio a ottobre e rappresenta il periodo più apprezzato grazie a cieli limpidi, precipitazioni limitate e venti costanti che rendono l’aria piacevole.

Indipendentemente dal mese scelto, Gili Meno conserva il suo tratto distintivo: una peculiare combinazione di semplicità, natura e silenzio che nelle regioni più visitate del Sud-Est asiatico sta diventando sempre più difficile da trovare.