Lontana dalla costa e ancora estranea ai ritmi del turismo di massa, Capraia custodisce fortezze genovesi, sentieri panoramici e una natura plasmata da antichi vulcani

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images Gli incredibili colori di Capraia

La chiglia della nave taglia un’acqua di un blu così denso da sembrare solido, una sfumatura liquida che appartiene soltanto ai punti in cui il Mar Ligure cede il passo al Tirreno. Davanti alla prua si staglia un profilo aspro, una fortezza di basalto scuro che i cartografi chiamano Capraia, ovvero l’unica isola interamente vulcanica dell’Arcipelago Toscano.

Nata 9 milioni di anni fa dalle fratture della crosta terrestre, si trova a 54 chilometri di distanza dalla costa, un isolamento che ha inevitabilmente preservato paesaggi, tradizioni e atmosfere che altrove si sono trasformati nel tempo. L’isola è anche attraversata da una dorsale montuosa da nord a sud fino a raggiungere il Monte Castello, che domina il paesaggio dall’alto dei suoi 445 metri. Intorno si estendono valloni, alture e pianori ricoperti da una vegetazione profumata fatta di erica, lentisco, corbezzolo, mirto ed elicriso.

A rendere ancora più speciale questo angolo del nostro Paese contribuisce una presenza umana discreta: gli abitanti sono meno di 400 e la vita quotidiana continua a seguire ritmi autentici.

Cosa vedere a Capraia

Il mare c’è ed è bellissimo, ma questa perla della Toscana è anche un pullulare di antiche fortificazioni, percorsi naturalistici e testimonianze di una storia complessa. L’isola, quindi, rivela un patrimonio sorprendente che merita tempo e curiosità.

Fortezza di San Giorgio

La sagoma della Fortezza di San Giorgio domina il borgo storico e rappresenta il simbolo più riconoscibile dell’isola. L’attuale struttura venne realizzata nel XVI secolo dai Genovesi del Banco di San Giorgio per difendere la popolazione dalle incursioni dei corsari barbareschi e ottomani.

Le mura massicce, i bastioni e la posizione strategica raccontano un periodo in cui il controllo del Tirreno aveva un valore fondamentale: dall’alto, infatti, lo sguardo abbraccia il porto, le montagne e il mare aperto.

Il borgo del paese

Poche località conservano un impianto urbanistico così particolare. Le abitazioni storiche assumono l’aspetto di piccole case-fortezza, costruite per garantire protezione durante gli attacchi provenienti dal mare.

Vicoli stretti, archi e scorci improvvisi restituiscono l’immagine di una comunità che per secoli ha vissuto in equilibrio tra difesa e sopravvivenza.

Torre dello Zenobito

Nella parte meridionale svetta nei cieli una delle architetture più affascinanti di Capraia: la Torre dello Zenobito, risalente al 1545. Sta lì, possente, a sorvegliare un tratto di costa spettacolare e in passato rappresentava un presidio essenziale lungo le rotte marittime verso la Corsica.

La sua posizione, affacciata su scogliere vulcaniche dai colori accesi, crea uno dei panorami più suggestivi dell’intero arcipelago.

Lo Stagnone

Nella zona centrale si trova la più importante area umida dell‘Arcipelago Toscano che prende il nome Stagnone. Il suo è un valore naturalistico straordinario, grazie soprattutto alla presenza di numerose specie migratorie.

Durante la primavera la superficie si ricopre delle spettacolari fioriture del ranuncolo acquatico, trasformando il paesaggio in un mosaico di colori inatteso per un’isola mediterranea.

I sentieri dello Zenobito e dello Stagnone

Capraia rappresenta anche una meta privilegiata per gli escursionisti. La rete sentieristica gestita dal Parco Nazionale raggiunge circa 20 chilometri e attraversa scenari estremamente vari.

Il percorso dello Zenobito conduce verso il settore più meridionale, passando in ambienti dominati dall’elicriso e da panorami che sembrano appartenere a un’altra latitudine. L’itinerario dello Stagnone solca invece il cuore geografico dell’isola.

Percorso botanico

Lungo l’antica strada che collega porto e paese si sviluppa un itinerario dedicato alla flora locale. Cartelli e punti informativi permettono di riconoscere le specie tipiche della macchia mediterranea.

L’esperienza risulta particolarmente interessante perché Capraia ospita oltre 650 specie vegetali censite e numerosi endemismi, tra cui la Linaria capraria e il fiordaliso di Capraia.

I palmenti e la memoria agricola

Tra le testimonianze più curiose figurano i palmenti, antiche vasche scavate nella roccia utilizzate per la produzione del vino. Queste strutture narrano un passato agricolo spesso ignorato da chi associa l’isola esclusivamente alla pesca e alla navigazione.

L’ex colonia penale agricola

Dal XIX secolo fino al 1986 una vasta porzione settentrionale del territorio ospitò una colonia penale agricola. Le vecchie strutture, oggi in parte recuperate, sono una pagina importante della storia contemporanea di questa peculiare terra emersa.

CEA Info Park La Salata

Vicino al porto, il CEA Info Park La Salata è un centro visitatori tramite cui comprendere l’origine geologica dell’isola e il valore ambientale del Santuario Pelagos.

Le spiagge più belle di Capraia

Come le migliori terre vulcaniche, anche Capraia vanta una costa frastagliata e spettacolare. Del resto, è stata modellata da milioni di anni di eruzioni e dall’azione continua delle mareggiate. Molte cale risultano raggiungibili soltanto via mare, caratteristica che contribuisce a mantenerne intatto il fascino.

Cala Rossa : considerata uno dei luoghi più scenografici del Mediterraneo, sfoggia rocce rosso vinaccia generate dalle antiche attività vulcaniche che vanno a contrastare con il blu intenso dell’acqua.

: considerata uno dei luoghi più scenografici del Mediterraneo, sfoggia rocce rosso vinaccia generate dalle antiche attività vulcaniche che vanno a contrastare con il blu intenso dell’acqua. Cala della Mortola : presenta fondali sabbiosi e tonalità che oscillano tra verde smeraldo e azzurro brillante. La conformazione della spiaggia cambia in base alle correnti e ai venti.

: presenta fondali sabbiosi e tonalità che oscillano tra verde smeraldo e azzurro brillante. La conformazione della spiaggia cambia in base alle correnti e ai venti. Cala del Ceppo : molto apprezzata dagli amanti dello snorkeling grazie ai fondali ricchi di vita marina. Le acque limpide valorizzano le sfumature chiare della sabbia.

: molto apprezzata dagli amanti dello snorkeling grazie ai fondali ricchi di vita marina. Le acque limpide valorizzano le sfumature chiare della sabbia. Cala dello Zurletto : dominata da uno scoglio dalla forma verticale che ricorda una torre naturale, è una delle cale più facilmente raggiungibili dal paese.

: dominata da uno scoglio dalla forma verticale che ricorda una torre naturale, è una delle cale più facilmente raggiungibili dal paese. Cala del Vetriolo : celebre per le spettacolari colate laviche e per una suggestiva grotta con due aperture sul mare.

: celebre per le spettacolari colate laviche e per una suggestiva grotta con due aperture sul mare. Cala del Moreto: ampia insenatura rivolta verso sud-ovest, piena di paesaggi differenti che alternano pareti rocciose, fondali profondi e tratti più riparati.

Dove si trova e come arrivare

Capraia si raggiunge esclusivamente via mare. I collegamenti partono dal porto di Livorno attraverso un servizio attivo durante tutto l’anno e la traversata richiede circa 2 ore e 45 minuti. Una volta sbarcati si scopre subito una delle peculiarità dell’isola: le automobili hanno un ruolo marginale e gran parte degli spostamenti avviene a piedi oppure tramite i collegamenti pubblici locali.

Il periodo migliore coincide con la primavera e l’inizio dell’autunno. Tra aprile e giugno la vegetazione raggiunge il massimo splendore, le fioriture colorano i sentieri e le temperature favoriscono le escursioni. Settembre e ottobre regalano invece mare ancora piacevole e una luce particolarmente intensa che esalta le tonalità delle rocce vulcaniche.

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L’estate resta ideale per chi desidera dedicare più tempo alla navigazione, allo snorkeling e all’esplorazione delle cale, mentre l’inverno mostra il volto più autentico e silenzioso di quella che molti considerano la più selvaggia e misteriosa tra le isole dell’Arcipelago Toscano.