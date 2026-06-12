iStock La Cattedrale di Guadalajara domina lo skyline del centro

Guadalajara, nello Stato di Jalisco in Messico, è una delle città più affascinanti e dinamiche del Paese, considerata la patria della tradizione messicana grazie al suo forte legame con i mariachi, la tequila e i charros.

In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, la seconda città più grande del Messico sta vivendo un nuovo momento di visibilità internazionale, attirando viaggiatori da tutto il mondo. Tra architettura coloniale, quartieri artistici, mercati storici e una scena gastronomica in continua evoluzione, Guadalajara offre un mix perfetto tra autenticità e modernità. Visitare questa metropoli significa immergersi in un’esperienza culturale completa, dove ogni quartiere racconta una storia e ogni strada può trasformarsi in una scoperta incredibile.

Centro storico di Guadalajara

Il cuore della città è il Centro Histórico, dove si concentrano alcuni dei monumenti più importanti e simbolici. Qui si trovano la Cattedrale di Guadalajara con le sue iconiche torri neogotiche, la Plaza de Armas con il Palacio de Gobierno e la Plaza de la Liberación con il Teatro Degollado e la statua di Miguel Hidalgo (Padre della Patria).

L’area è ricca di edifici coloniali, musei e caffè all’aperto che rendono la visita particolarmente suggestiva. Camminando tra le sue strade si percepisce la vera anima della città, fatta di contrasti tra passato e presente. Passeggiare tra artisti di strada, bancarelle e vibes locali, è ideale per iniziare a conoscere Guadalajara.

Hospicio Cabañas

Uno dei luoghi culturali più importanti del centro storico di Guadalajara è l’Hospicio Cabañas, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questo edificio che un tempo ospitava orfani, anziani e persone in difficoltà, è oggi un centro culturale che ospita mostre d’arte e installazioni contemporanee.

Il complesso è famoso soprattutto per i murales di José Clemente Orozco, tra cui “L’uomo di fuoco”, considerato uno dei capolavori del muralismo del Messico. La struttura, con i suoi cortili simmetrici e la sua architettura neoclassica, offre un percorso immersivo tra arte e storia. Questa è una tappa immancabile per chi vuole conoscere la profondità culturale della città.

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Tlaquepaque

A pochi minuti dal centro storico si trova Tlaquepaque (anticamente chiamata San Pedro), uno dei villaggi più pittoreschi dell’area metropolitana. Questo quartiere è famoso per le sue strade acciottolate, le case color pastello e le gallerie d’arte, i negozi di artigianato locale, ceramiche e vetro soffiato.

Il cuore pulsante della zona è El Parián, punto di ritrovo per viaggiatori e local. Costruito come mercato coperto e poi trasformato nel tempo in un complesso di ristoranti e locali con musica mariachi dal vivo.

Tlaquepaque è il luogo ideale per acquistare souvenir unici e vivere un’atmosfera più tradizionale rispetto alla modernità del centro urbano. Passeggiare qui significa entrare in un Messico più intimo e artistico, dove ogni angolo celebra la cultura messicana.

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Basilica di Zapopan

Un altro punto di grande interesse a pochi minuti dal centro di Guadalajara è la Basilica di Nuestra Señora de Zapopan, uno dei principali luoghi di culto della regione. Questo santuario è dedicato alla Vergine di Zapopan, molto venerata nello stato di Jalisco, e rappresenta una delle mete religiose più importanti del Paese. L’architettura barocca della basilica e la piazza circostante creano un ambiente suggestivo, spesso arricchito da celebrazioni e processioni.

Nelle vicinanze si trova anche il Museo di Arte Wixárika dedicato all’arte indigena.

Eventi e iniziative legate a FIFA 2026

Per i Mondiali FIFA 2026, Guadalajara ha attuato una serie di interventi e iniziative dedicate ai visitatori internazionali. L’Estadio Akron (situtato a Zapopan e chiamato per l’occasione Guadalajara Stadium) è uno dei protagonisti del torneo, ospitando 4 partite (11, 18, 23 e 26 giugno) della fase a gironi della Coppa del Mondo, inclusa la seconda gara della fase a gironi della nazionale co-organizzatrice.

Per il periodo del torneo, la città ha organizzato fan zone, eventi culturali, concerti e proiezioni pubbliche delle partite. Anche i quartieri centrali sono coinvolti con installazioni artistiche e attività legate al calcio, trasformando l’intera città in un grande spazio celebrativo. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza immersiva che unisca sport, cultura, proposte gastronomiche e intrattenimento.

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Scena gastronomica

La scena gastronomica di Guadalajara è uno dei suoi punti di forza. La cucina locale si basa su sapori intensi e tradizioni radicate, con piatti iconici come la birria (stufato di carne a lenta cottura), le tortas ahogadas (panini croccanti serviti con una salsa piccante a base di pomodoro) e le tipiche tortillas messicane.

Lo Stato di Jalisco è anche la culla dei famosi tacos e della tequila (assolutamente consigliata una visita nella vicina cittadina di Tequila, dove è nato il famoso distillato e dove ammirare paesaggi di agavi dichiarati Patrimonio mondiale dell’UNESCO).

Mercado San Juan de Dios

Per entrare davvero nello spirito locale, il Mercado de San Juan de Dios è una tappa imperdibile. Considerato uno dei mercati coperti più grandi dell’America Latina, offre un’incredibile varietà di negozi e prodotti (artigianato, abbigliamento, spezie, street food e articoli tradizionali). Perdersi tra i suoi corridoi significa scoprire la vita quotidiana dei residenti e assaporare la cucina locale in un contesto autentico.

Qui è possibile provare piatti tipici come le tortas ahogadas o i tacos preparati al momento. Fare un giro in questo mercato regala un’esperienza sensoriale completa, fatta di colori, profumi e suoni che rappresentano perfettamente lo spirito di Guadalajara.

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Come arrivare e muoversi

Guadalajara è ben collegata grazie all’Aeroporto Internazionale Miguel Hidalgo y Costilla, che riceve voli diretti dalle principali città del Nord America e non solo. Infatti Aeromexico opera collegamenti diretti anche da Madrid raggiungibile dall’Italia con varie compagnie aereo low cost. Dall’aeroporto al centro città si può arrivare in taxi o con servizi di ride sharing in circa 30-40 minuti.

Una volta in città, il sistema di trasporto pubblico include autobus, linee di metropolitana leggera e il sistema di trasporto rapido Mi Macro Periférico che collega le principali aree urbane. Le principali attrazioni sono raggiungibili a piedi una volta arrivati in centro e per tutta la durata della Coppa del Mondo sono promosse iniziative di mobilità sostenibile e viene incentivato l’uso del trasporto pubblico.