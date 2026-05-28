Tra facciate dipinte, battelli storici e vette che sembrano custodire il lago, Lucerna regala un equilibrio rarissimo tra eleganza alpina e memoria medievale

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iStock La bellissima città di Lucerna

Stretta attorno al fiume Reuss e affacciata sul Lago dei Quattro Cantoni, Lucerna è il cuore geografico della Svizzera centrale e anche il capoluogo dell’omonimo cantone. Tetti a timpano, torri medievali, campanili barocchi e hotel Belle Époque convivono accanto a edifici contemporanei firmati da grandi architetti internazionali.

Gran parte del fascino, però, nasce dalla sua posizione geografica: attorno al lago si alzano montagne leggendarie come Pilatus, Rigi e Stanserhorn, presenze enormi che mutano colore durante la giornata. Poi ci sono le strade ordinate, le insegne in ferro battuto, le fontane decorate e le facciate affrescate che restituiscono una dimensione quasi fiabesca ma senza risultare artificiale.

Il lago, dal canto suo, ricorda un fiordo nordico grazie alle insenature profonde e ai versanti montuosi che precipitano direttamente sull’acqua, mentre battelli a vapore attraversano queste rotte storiche creando una scena dal sapore ottocentesco.

Cosa vedere a Lucerna

Lucerna custodisce monumenti celebri in tutta Europa, ma la vera sorpresa nasce dall’insieme. Del resto questa è una località dalle proporzioni perfette, con prospettive sull’acqua, scorci medievali e dettagli architettonici che riescono a rendere una semplice piazza un luogo indimenticabile.

Kapellbrücke e Torre dell’Acqua

Il Ponte della Cappella (Kapellbrücke) è senza dubbio l’anima cittadina. Costruito nel 1333, attraversa diagonalmente il Reuss per oltre 200 metri, caratteristica rarissima tra i ponti coperti europei. Si presenta come una struttura lignea dal tetto spiovente e un andamento obliquo, qualità che insieme creano una silhouette immediatamente riconoscibile.

All’interno compaiono pannelli triangolari dipinti nel XVII secolo con episodi della storia svizzera e lucernese. Parte delle opere andò distrutta durante l’incendio del 1993 provocato, ahimè, da un mozzicone acceso. Fu così che iniziarono restauri lunghissimi, i quali riportarono il ponte al suo aspetto originario (ma lasciando volutamente alcuni spazi vuoti come memoria visibile della tragedia).

Accanto al ponte svetta la Wasserturm, meglio nota per noi italiani come Torre dell’Acqua. Dalla forma ottagonale e alta 35 metri, nel corso dei secoli è stata archivio cittadino, tesoreria e prigione. Oggi, invece, resta il soggetto fotografico più celebre della Svizzera.

Centro storico e piazze medievali

Vie acciottolate, insegne storiche e palazzi dipinti definiscono il nucleo antico di Lucerna. Weinmarkt, Kornmarkt e Hirschenplatz conservano l’atmosfera mercantile medievale grazie alle facciate affrescate del tardo Rinascimento.

Municipio, botteghe storiche e caffè che si specchiano sul fiume trasformano il centro in uno scenario elegantissimo ma vitale. Colpisce soprattutto la compattezza urbana, poiché davvero pochi minuti separano monumenti, ponti, lungofiume e piazze principali.

Museggmauer

Sulla collina alle spalle del centro si estendono gli 870 metri del Museggmauer, la cinta muraria medievale meglio conservata del Paese. Restano ancora 9 torri originarie del XIV secolo, parte delle antiche fortificazioni cittadine.

Zytturm custodisce l’orologio più antico della Svizzera centrale, datato 1535. La tradizione vuole che il suo rintocco anticipi di 1 minuto tutti gli altri orologi cittadini. Salendo lungo le torri accessibili al pubblico compare una vista straordinaria sui tetti della città, sul lago e sulle Alpi.

Monumento del Leone

Pochi luoghi europei trasmettono una malinconia simile: il Leone di Lucerna venne scolpito nel 1821 all’interno di una parete rocciosa per commemorare le Guardie Svizzere morte durante l’assalto al Palazzo delle Tuileries del 1792, nel pieno della Rivoluzione francese.

Il leone ferito giace sopra uno scudo spezzato, con espressione agonizzante e stremata. Mark Twain definì questa scultura “il pezzo di pietra più triste del mondo”, anche perché davanti alla parete si trova un piccolo specchio d’acqua che ne amplifica il silenzio.

Spreuerbrücke

Meno celebre del Kapellbrücke (ma forse ancora più suggestivo), Spreuerbrücke è un ponte coperto del 1408 che custodisce 67 pannelli dedicati alla Danza Macabra, ciclo pittorico seicentesco che narra il rapporto tra morte e società.

Figure scheletriche accompagnano re, mercanti, religiosi e cittadini comuni, ricordando la fragilità umana davanti al tempo. L’atmosfera è inevitabilmente cupa, mentre legno scuro e suono del Reuss catapultano in una dimensione quasi cinematografica.

KKL Luzern

Lucerna custodisce anche uno degli edifici contemporanei più importanti della Svizzera: il Kultur und Kongresszentrum Luzern (KKL). Firmato da Jean Nouvel, si sviluppa direttamente sull’acqua grazie a canali artificiali che penetrano nella struttura.

Poi possiede un tetto monumentale a sbalzo, superfici vetrate e giochi di riflessi che lo trasformano in un elemento futuristico perfettamente integrato nel paesaggio lacustre. All’interno si trova una sala concerti considerata tra le migliori al mondo per qualità acustica.

Cosa fare a Lucerna

Andare oltre le classiche cartoline panoramiche aiuta a comprendere l’anima dinamica di questa comunità, partecipando a riti quotidiani e scoprendo tradizioni secolari radicate nel territorio.

Salire sul Pilatus attraverso la cremagliera più ripida del pianeta : è inclinata fino al 48%. Dalla vetta a 2118 metri lo sguardo raggiunge Alpi, Foresta Nera e Giura francese.

: è inclinata fino al 48%. Dalla vetta a 2118 metri lo sguardo raggiunge Alpi, Foresta Nera e Giura francese. Partecipare al celebre Golden Tour : combinando battello a vapore, treno a cremagliera, cabinovia panoramica e autobus tra lago e montagne.

: combinando battello a vapore, treno a cremagliera, cabinovia panoramica e autobus tra lago e montagne. Attraversare il Lago dei Quattro Cantoni: a bordo dei battelli storici Belle Époque, ancora alimentati a vapore.

a bordo dei battelli storici Belle Époque, ancora alimentati a vapore. Fermarsi lungo il lungolago : tra hotel storici, giardini fioriti e terrazze affacciate sull’acqua color smeraldo.

: tra hotel storici, giardini fioriti e terrazze affacciate sull’acqua color smeraldo. Entrare nel Museo Svizzero dei Trasporti : il più visitato dell’intero Paese, è ricchissimo di locomotive storiche, velivoli, simulatori e sezioni dedicate allo spazio.

: il più visitato dell’intero Paese, è ricchissimo di locomotive storiche, velivoli, simulatori e sezioni dedicate allo spazio. Raggiungere il Giardino del Ghiacciaio : accanto al Monumento del Leone, è un’area geologica con cavità glaciali risalenti all’ultima era glaciale.

: accanto al Monumento del Leone, è un’area geologica con cavità glaciali risalenti all’ultima era glaciale. Assaggiare fonduta e specialità della Svizzera centrale: nei ristoranti panoramici del Pilatus oppure tra le sale storiche del centro cittadino.

Dove si trova e come arrivare

L’elegante città di Lucerna occupa una posizione strategica nella Svizzera centrale, ovvero a circa 50 chilometri a sud di Zurigo e lungo il Lago dei Quattro Cantoni. Collegamenti ferroviari efficientissimi permettono arrivi rapidi da molte città europee. Da Milano servono poco più di 3 ore attraverso la linea panoramica del Gottardo. Dalla stazione centrale bastano poi pochi passi per raggiungere lago, centro storico e Kapellbrücke.

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L’aeroporto internazionale più vicino è quello di Zurigo, collegato a Lucerna tramite treni frequenti con percorrenza inferiore a 1 ora. L’auto è davvero poco necessaria, perché gran parte della città storica privilegia spostamenti pedonali e trasporto pubblico. Battelli, autobus, funicolari e treni panoramici consentono collegamenti semplicissimi verso montagne e villaggi lacustri.