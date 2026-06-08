L'evento sportivo più atteso, attrazioni intramontabili e una tra le baie più spettacolari del Nord America: questa è una tappa che non si dimentica facilmente

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista dello skyline a San Francisco

Dai tram storici che salgono e scendono lungo ripide colline ai quartieri multiculturali, tra panorami sull’oceano e simboli conosciuti in tutto il mondo, San Francisco è una delle città più affascinanti degli Stati Uniti. Nel 2026 sarà anche una delle protagoniste della Coppa del Mondo FIFA, accogliendo tifosi provenienti da ogni continente nella suggestiva cornice della Bay Area.

Capitale culturale della California settentrionale, San Francisco è una destinazione capace di conquistare chiunque: gli amanti dell’arte, gli appassionati di tecnologia, chi cerca scorci da cartolina e chi desidera immergersi nell’atmosfera autentica della West Coast americana. Ecco cosa vedere e fare durante un viaggio nella città che ospiterà i Mondiali FIFA 2026.

Visitare il San Francisco Bay Area Stadium

Se nel 2026 gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati sulla Bay Area, gran parte del merito sarà del San Francisco Bay Area Stadium, l’impianto scelto dalla FIFA per ospitare sei partite della Coppa del Mondo. Situato a Santa Clara, nel cuore della Silicon Valley e a circa un’ora dal centro di San Francisco, è uno degli stadi più moderni degli Stati Uniti. Inaugurato nel 2014 e capace di accogliere oltre 71.000 spettatori, è la casa dei San Francisco 49ers, storica squadra della NFL. Durante il Mondiale ospiterà cinque incontri della fase a gironi e una partita dei sedicesimi di finale, trasformandosi in uno dei principali palcoscenici della competizione.

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Lo stadio vanta già una lunga esperienza nell’organizzazione di grandi eventi. Nel 2016 ha ospitato il Super Bowl 50, passato alla storia anche per lo spettacolo dell’intervallo con Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars. Nel corso degli anni ha accolto inoltre partite della Copa América Centenario, incontri internazionali di calcio, eventi WWE e importanti manifestazioni sportive.

Ammirare il Golden Gate Bridge

È il simbolo per eccellenza di San Francisco e uno dei monumenti più fotografati al mondo. Il Golden Gate Bridge collega la città alla contea di Marin attraversando lo stretto che mette in comunicazione la baia con l’Oceano Pacifico.

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Inaugurato nel 1937, il ponte si estende per quasi tre chilometri e regala viste spettacolari sulla baia e sullo skyline cittadino. Attraversarlo a piedi o in bicicletta è una delle esperienze più memorabili da vivere durante un soggiorno in città.

Visitare l’isola di Alcatraz

Pochi luoghi evocano l’immaginario americano quanto Alcatraz. L’isola, situata al centro della baia, ospita la celebre ex prigione federale che accolse alcuni dei criminali più famosi del Novecento, tra cui Al Capone.

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Raggiungibile in traghetto dal Pier 33, oggi rappresenta una delle attrazioni più visitate della California. La visita permette di esplorare celle, corridoi e cortili, scoprendo storie di detenuti, tentativi di fuga e vicende che hanno alimentato la leggenda del carcere più famoso d’America.

Scoprire Fisherman’s Wharf e Pier 39

Fisherman’s Wharf è uno dei quartieri più vivaci e frequentati della città. Affacciato sul mare, concentra ristoranti, negozi, attrazioni e moli storici. La sua attrazione più famosa è Pier 39, dove vive una numerosa colonia di leoni marini. Osservarli mentre si riposano sulle piattaforme galleggianti è diventato uno dei rituali imperdibili per chi visita San Francisco.

Percorrere Lombard Street

Tra le immagini più esemplari e impressa nella mente di tutti i viaggiatori circa la città c’è senza dubbio Lombard Street, spesso definita la strada più tortuosa del mondo. Il tratto più famoso si snoda attraverso otto strettissime curve immerse tra giardini fioriti e splendide abitazioni. Da qui si gode inoltre una suggestiva vista sulla baia e sui quartieri circostanti.

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Esplorare Chinatown

Fondata nella seconda metà dell’Ottocento, questa Chinatown è la più antica degli Stati Uniti e una delle più grandi al di fuori dell’Asia. Tra lanterne rosse, mercati tradizionali, templi e ristoranti autentici, il quartiere offre un vero viaggio nella cultura cinese senza lasciare la California. Passeggiare lungo Grant Avenue significa dunque immergersi in una delle anime più affascinanti della città.

Scoprire North Beach e Little Italy

A pochi minuti da Chinatown si trova North Beach, il quartiere che custodisce le radici italiane di San Francisco. Qui si susseguono caffetterie, ristoranti, librerie storiche e locali che raccontano la lunga tradizione italoamericana della città. È anche uno dei luoghi simbolo della Beat Generation, frequentato in passato da autori come Jack Kerouac e Allen Ginsberg.

Ammirare la Transamerica Pyramid

Con la sua caratteristica forma a piramide, la Transamerica Pyramid è uno degli edifici più riconoscibili dello skyline cittadino. Per decenni è stata il grattacielo più alto di San Francisco e ancora oggi rappresenta uno dei simboli dell’architettura moderna della città. La sua silhouette emerge tra le colline creando uno dei panorami più celebri della California.

Fare shopping a Union Square

Union Square è il cuore commerciale della città e uno dei punti di riferimento più importanti per residenti e visitatori. Qui si trovano grandi magazzini, boutique internazionali, hotel storici, gallerie d’arte e teatri. La piazza ospita inoltre eventi culturali, mercatini e installazioni artistiche durante tutto l’anno.

Visitare il Walt Disney Family Museum

Gli appassionati di cinema e animazione non possono perdere il Walt Disney Family Museum, situato all’interno del Presidio. Il percorso racconta la vita e il genio creativo di Walt Disney attraverso fotografie, disegni originali, documenti storici e installazioni interattive. Una visita che permette di conoscere più da vicino l’uomo dietro alcuni dei personaggi più amati della cultura pop mondiale.

Scoprire la California Academy of Sciences

Nel cuore del Golden Gate Park sorge uno dei musei scientifici più importanti degli Stati Uniti. La California Academy of Sciences riunisce sotto lo stesso tetto un acquario, un planetario, un museo di storia naturale e una foresta pluviale tropicale. È una delle attrazioni più complete della città e una tappa ideale anche per le famiglie.

Passeggiare tra le Painted Ladies

Le Painted Ladies sono probabilmente le case più fotografate di San Francisco. Si tratta di una fila di eleganti edifici vittoriani affacciati su Alamo Square. Il contrasto tra le facciate ottocentesche e i grattacieli moderni sullo sfondo crea una delle immagini più simboliche della città, protagonista di numerosi film e serie televisive.

Visitare Haight-Ashbury, quartiere della Summer of Love

Chi desidera conoscere il lato più ribelle e creativo di San Francisco dovrebbe dirigersi verso Haight-Ashbury. Questo quartiere è diventato famoso negli Anni Sessanta come centro della controcultura americana e della Summer of Love. Ancora oggi conserva un’atmosfera alternativa grazie ai negozi vintage, ai murales, alle librerie indipendenti e ai locali storici.

Visitare Castro, simbolo della comunità LGBTQ+

Castro è uno dei quartieri più importanti al mondo per la storia del movimento LGBTQ+. Le sue strade colorate, le bandiere arcobaleno e l’atmosfera inclusiva raccontano una lunga storia di lotta per i diritti civili. Oggi rappresenta uno dei quartieri più vivaci e autentici di San Francisco.

Ammirare il panorama dalle Marin Headlands

Per osservare San Francisco dall’alto, pochi luoghi possono competere con le Marin Headlands. Le colline che si trovano a nord del Golden Gate offrono alcuni dei migliori punti panoramici dell’intera Bay Area. Nelle giornate limpide lo sguardo spazia dall’oceano al centro cittadino, regalando fotografie da cartolina.

Salire a bordo degli storici cable car

I cable car non sono soltanto un mezzo di trasporto, ma uno dei simboli stessi di San Francisco. Questi tram storici percorrono le ripide colline cittadine offrendo un modo suggestivo per esplorare il centro. Un viaggio a bordo permette di vivere una delle esperienze più autentiche e caratteristiche della città.

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Come arrivare a San Francisco

San Francisco è servita dal San Francisco International Airport (SFO), uno dei principali aeroporti della costa occidentale degli Stati Uniti. Raggiungere San Francisco dall’Italia è piuttosto semplice grazie ai collegamenti aerei internazionali. Attualmente l’unico volo diretto tra l’Italia e la città californiana parte da Roma Fiumicino ed è operato da compagnie come ITA Airways e United Airlines, con una durata di circa 13 ore.

Chi parte da altre città italiane, come Milano, Venezia, Bologna o Napoli, dovrà invece prevedere almeno uno scalo, generalmente in importanti hub europei come Francoforte, Amsterdam, Parigi, Zurigo o Lisbona. Una volta arrivati, il centro è facilmente collegato all’aeroporto grazie alla rete ferroviaria BART, agli autobus e ai servizi privati di trasferimento. Per muoversi in città si possono utilizzare metropolitana leggera, autobus, traghetti e i suggestivi cable car.