iStock Vista dello skyline del centro di Los Angeles

Los Angeles è una delle città più iconiche degli Stati Uniti, un connubio di spiagge, quartieri super creativi, set cinematografici e attrazioni di livello mondiale. In questo periodo c’è ancora più fermento intorno alla città della California grazie all’assegnazione di due eventi sportivi di portata storica: i Mondiali di Calcio nell’estate 2026 e i Giochi Olimpici Estivi 2028.

Queste manifestazioni sportive renderanno Los Angeles ancora più interessante per i viaggiatori che vogliono unire turismo, cultura pop e grandi eventi dedicati allo sport. Visitare Los Angeles oggi significa esplorare una destinazione in piena evoluzione, dove si stanno già preparando nuove infrastrutture, fan zone e iniziative legate ai due appuntamenti internazionali. Ma è anche l’occasione perfetta per scoprire i suoi luoghi simbolo, dai panorami dell’oceano Pacifico ai set cinematografici che hanno fatto la storia del cinema mondiale.

Downtown Los Angeles e la cultura urbana

Il centro di Los Angeles è in continua trasformazione e oggi rappresenta uno dei poli culturali più interessanti della città.

Pershing Square è una piazza che colpisce per il suo particolare design

è una piazza che colpisce per il suo particolare design il grattacielo OUE Skyspace ospita l’Osservatorio più alto di Los Angeles

ospita l’Osservatorio più alto di Los Angeles i Bunker Hill Steps sono una scalinata che conduce alla Bunker Hill con la ferrovia più breve del mondo, la Angels Flight

sono una scalinata che conduce alla con la ferrovia più breve del mondo, la Angels Flight la Los Angelse Public Library è una biblioteca con più di 6 milioni di volumi

è una biblioteca con più di 6 milioni di volumi il Walt Disney Concert Hall, progettato da Frank Gehry, è un capolavoro di architettura contemporanea e ospita concerti di livello internazionale.

Sempre in Downtown si trovano musei (come il MOCA, Museum of Contemporary Art, e il The Broad, con opere di Warhol e Roy), gallerie d’arte e quartieri in forte crescita come Arts District, noto per essere un’ex zona industriale trasformata in un’area alla moda con murales e i locali. Downtown comprende poi anche il Fashion District e Little Tokyo.

Hollywood Walk of Fame e Hollywood Sign

Una delle prime tappe imperdibili è Hollywood, cuore dell’industria cinematografica. La Hollywood Walk of Fame, lungo l’Hollywood Boulevard, è una lunga passeggiata (che ha raggiunto un’estensione di oltre 2 chilometri) costellata di stelle dedicate a attori, registi e musicisti che hanno segnato la storia dello spettacolo. Qui si respira l’atmosfera del cinema in ogni angolo, tra personaggi pittoreschi travestiti da vip del cinema, teatri storici come il Dolby Theatre, e negozi a tema.

Poco distante sulla cima del Mount Lee si trova la celebre Hollywood Sign, l’immensa scritta Hollywood, simbolo assoluto della città. È una delle immagini più iconiche di tutta la California che si può ammirare semplicemente dalla famosa Mulholland Drive o dal Lake Hollywood Park o dall’Hollywood Reservoir. Per chi vuole vivere un’esperienza più immersiva, esistono diversi sentieri escursionistici (come il Mount Hollywood Trail dal parcheggio del Griffith Observatory) che portano a punti panoramici da cui fotografare più da vicino la famosa scritta bianca.

iStock

Universal Studios Hollywood e il mondo del cinema

Per gli amanti del cinema e dell’intrattenimento, una visita agli Universal Studios Hollywood è obbligatoria. Si tratta di un parco a tema, nell’area di Universal City, che unisce attrazioni, set cinematografici reali e spettacoli dal vivo.

Il celebre Studio Tour a bordo di un trenino permette di esplorare pazzeschi set cinematografici. Le aree tematiche principali sono dedicate a Jurassic World e Harry Potter.

Santa Monica, Venice Beach e Malibu

Santa Monica, situata all’interno della Contea di Los Angeles, è famosa per la sue ampie spiagge, il suo molo il Santa Monica Pier con la ruota panoramica del Pacific Park, i ristoranti vista oceano e l’atmosfera rilassata tipica della California. È anche il punto finale della leggendaria Route 66 (che nel 2026 festeggia il centesimo anniversario), che inizia a Chicago.

A pochi chilometri si trova Venice Beach, una delle zone più creative della città. Qui sul lungomare si incontrano artisti di strada, skater, murales colorati e la celebre palestra all’aperto Muscle Beach dove si allenano gli amanti del fitness.

Anche Malibu, nella Contea di LA, è una meta di mare meravigliosa soprattutto per chi cerca l’onda perfetta.

iStock

Beverly Hills e Bel Air

Visitando Los Angeles si deve fare tappa anche nella patria del lusso e del lifestyle californiano: Beverly Hills e Bel Air.

Beverly Hills è una città autonoma all’interno dell’area metropolitana di Los Angeles, famosa in tutto il mondo per le sue ville sfarzose, i viali alberati con le famose palme e soprattutto Rodeo Drive, una delle vie dello shopping più esclusive del pianeta.

Bel Air, invece, è uno dei quartieri residenziali più esclusivi della Westside di Los Angeles. Situato tra le colline, è caratterizzato da ville private dei VIP e strade panoramiche alberate.

iStock

Mondiali 2026 e Olimpiadi 2028

Los Angeles sarà una delle città protagoniste dei grandi eventi sportivi globali dei prossimi anni. Durante i FIFA World Cup 2026, la città ospiterà otto partite (13,16,18,21,26,28 giugno e 2,10 luglio 2026), incluso l’esordio della squadra statunitense contro il Paraguay il 12 giugno, presso lo stadio SoFi di Inglewood (LA Stadium). Una tappa da fare a pochi passi dallo stadio è l’Inglewood Park Cemetery dove sono sepolte figure come Ray Charles.

Ancora più rilevante sarà il ruolo della città nei Giochi Olimpici e Paralimpici nell’estate 2028. Los Angeles ospiterà numerose discipline olimpiche in impianti già esistenti e nuovi spazi temporanei, con l’obiettivo di creare un modello di Olimpiade sostenibile e diffuso sul territorio urbano.

Eventi, fan zone e iniziative per i visitatori

In vista dei grandi eventi sportivi, Los Angeles sta sviluppando diverse iniziative per i turisti. Installazioni temporanee, aree pubbliche e fan zone dedicate. La festa inizierà con il FIFA Fan Festival, dall’11 al 14 giugno al Los Angeles Memorial Coliseum. I biglietti costeranno 10 dollari al giorno.

Tra il 18 giugno e il 19 luglio 2026 ci saranno 10 fan zone nell’area (di cui quattro gratuite). I biglietti per le fan zone come Venice Beach vanno da 5 a 25 dollari al giorno. Musica, cibo e iniziative di vario tipo completeranno l’offerta delle fan zone.

Nightlife, food truck e cultura gastronomica

La vita notturna di Los Angeles è tra le più variegate degli Stati Uniti: dai club elettronici di Downtown ai palchi rock di Sunset Strip.

Un elemento distintivo è la cultura dei food truck, presenti in tutta la città. Qui è possibile assaggiare cucina messicana, asiatica e fusion a prezzi accessibili, spesso in contesti informali ma di altissima qualità.

Come andare

Raggiungere Los Angeles dall’Italia è oggi più semplice rispetto al passato. Dall’aeroporto intercontinentale di Roma Fiumicino partono voli diretti ITA Airways (12 ore e 45 minuti) per questa destinazione.

In alternativa, sono disponibili numerosi collegamenti con scalo tramite hub europei come Londra, Parigi, Francoforte e Amsterdam.