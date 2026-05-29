L’ultimo abitante la lasciò alla fine degli anni ’70, al punto che oggi (come del resto anche prima) è l’oceano a decidere tutto, compresi il clima, la luce e il carattere dell’isola stessa. Vi basti pensare che in estate il vento conserva una temperatura sorprendentemente fresca e che in certe notti fra giugno e ottobre il mare produce persino la celebre Ardora , una bioluminescenza azzurra generata da microorganismi marini grazie a cui l’ acqua inizia a brillare attorno alle barche con riflessi irreali.

L’isola occupa circa 190 ettari di territorio e appartiene al Parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia e, tra le altre cose, non è affatto semplice arrivarci: soltanto 125 persone al giorno ricevono il permesso di sbarcare. Non a caso, il suo soprannome è “ Grande Sconosciuta “, una definizione meritata in quanto resta fuori dalle rotte principali, quasi appartata dietro una cortina di nebbia oceanica e leggende familiari.

Una linea bassa di terra granitica emerge dall’Atlantico davanti alla costa galiziana, oltre le piattaforme galleggianti dedicate ai mitili e le correnti fredde della Ría de Arousa . Si chiama Sálvora ed è un’isola che appare quasi piatta rispetto alle spettacolari Cíes, con un paesaggio che segue una grammatica fatta di dune, rocce levigate dal sale, erba battuta dal vento e silenzio assoluto.

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Cosa vedere a Sálvora

Gran parte delle isole europee tenta di conquistare il visitatore attraverso servizi, locali o attrazioni spettacolari. Qui, in questa terra quasi dimenticata della Spagna, accade l'opposto: l'assenza diventa parte fondamentale del fascino. Mancano bar, negozi, cestini e strutture moderne, ma rimane evidente e affascinante il rapporto diretto fra vento, pietra e oceano.

Il villaggio abbandonato

Il vecchio nucleo abitato occupa la parte settentrionale dell'isola. Oggi sopravvivono alcuni edifici in granito che fanno da testimoni di una quotidianità durissima terminata pochi decenni fa. Le famiglie dividevano spazi minuscoli insieme ad animali domestici e attrezzi agricoli.

Gli hórreos, tradizionali granai sopraelevati galiziani, resistono ancora accanto alle case, anche se è il silenzio del villaggio a colpire più di qualsiasi rovina monumentale.

Il faro di Sálvora

Il faro domina Sálvora e in passato la sua funzione era vitale lungo questo tratto di Atlantico famoso per i naufragi e le correnti pericolose. L'episodio più tragico avvenne nella notte del 2 gennaio 1921, quando il vapore Santa Isabel affondò vicino alla costa meridionale: morirono 213 persone.

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Alcune donne del villaggio uscirono fra le onde con piccole imbarcazioni tradizionali riuscendo a salvare 48 naufraghi. In Galizia quelle figure femminili vengono ricordate ancora adesso quasi come eroine marine.

Il Pazo degli Otero-Goyanes

Vicino al vecchio centro abitato sorge l'antica fabbrica per la salatura del pesce trasformata negli anni '60 in residenza signorile, e prende il nome di Pazo degli Otero-Goyanes.

L'edificio attuale conserva ancora un aspetto austero, lontano dall'eleganza decorativa tipica di altre residenze nobiliari spagnole. Attorno compaiono giardini battuti dal vento oceanico e strutture agricole legate alla vecchia attività marinara che si svolgeva in zona.

La sirena di Sálvora

Davanti al mare c'è una statua sorprendente che raffigura una sirena. Sta lì a simboleggiare la leggenda della famiglia Mariño, antica dinastia proprietaria dell'isola.

Secondo il racconto popolare, un cavaliere sopravvissuto a un naufragio trovò sulla spiaggia una creatura marina muta. Fra i due nacque una relazione dalla quale sarebbe discesa la stirpe Mariño. La scultura venne realizzata nel 1956 per celebrare questa genealogia fantastica, sospesa fra nobiltà e mito atlantico.

I sentieri interni e la fauna selvatica

L'interno di Sálvora alterna dune, erica, cespugli spinosi e rocce tondeggianti. I percorsi attraversano paesaggi quasi nordici, lontanissimi dall'immagine mediterranea associata alla Spagna.

Fra l'erba saltellano cavalli galiziani allo stato brado, cervi introdotti nel secolo scorso e numerose specie di uccelli marini. Birdwatcher e fotografi naturalistici considerano quest'area una delle più interessanti della costa iberica nordoccidentale.

Le spiagge più belle di Sálvora

È necessario fare una premessa: andare in spiaggia e fare il bagno a Sálvora è assolutamente consentito, ma l'esperienza è molto diversa da quella di una classica località balneare. Trattandosi di un'area protetta all'interno di un Parco Nazionale, ci sono regole precise e fattori naturali da considerare, come il fatto che la temperatura dell'Atlantico è tendenzialmente gelida anche in piena estate (tra i 15°C e i 18°C) e che bisogna stare sempre attenti alle correnti oceaniche.

Detto questo, la bellezza è assicurata perché gran parte del suo perimetro presenta scogliere basse e rocce granitiche nel cui mezzo compaiono piccole distese di sabbia chiarissima bagnate da acqua trasparente.

Praia do Almacén : vicina all'antico villaggio, prende il nome dalla vecchia struttura dedicata alla lavorazione del pesce. Sabbia fine e panorama aperto sull'estuario.

: vicina all'antico villaggio, prende il nome dalla vecchia struttura dedicata alla lavorazione del pesce. Sabbia fine e panorama aperto sull'estuario. Praia de Lagos : lingua chiara di sabbia circondata da dune e vegetazione bassa. L'Atlantico qui mostra tonalità caraibiche sorprendenti durante le giornate limpide.

: lingua chiara di sabbia circondata da dune e vegetazione bassa. L'Atlantico qui mostra tonalità caraibiche sorprendenti durante le giornate limpide. Praia do Castelo: area selvaggia accanto alle rocce granitiche della costa occidentale. Il vento arriva potente e il rumore dell'oceano copre qualsiasi altro suono.

Dove si trova e come arrivare

Sálvora appartiene alla provincia di A Coruña e si trova alla foce della Ría de Arousa, a circa 3 km dalla costa galiziana. I collegamenti partono principalmente da località delle Rías Baixas come Cambados, O Grove oppure Ribeira attraverso escursioni autorizzate dal parco nazionale. L'accesso tramite imbarcazione privata richiede un permesso specifico. Data la tutela ambientale rigorosa, il numero giornaliero di visitatori resta molto limitato.

Fra maggio e settembre il clima risulta più stabile. Luglio e agosto in particolare garantiscono giornate lunghe e luce intensa, anche se Sálvora conserva una tranquillità rara persino durante l'alta stagione. Settembre rappresenta probabilmente il momento più affascinante: le folle diminuiscono, il mare mantiene colori profondi e nelle notti fortunate compare l'Ardora, il "mare che brucia" celebrato dai pescatori galiziani.

Ah, sappiate che è vietato raccogliere conchiglie, sassi o sabbia come souvenir, e che è anche proibito calpestare le dune retrostanti in quanto ospitano un ecosistema di piante costiere estremamente fragile.