Sálvora, la misteriosa isola galiziana dei cavalli selvatici e dalle acque bioluminescenti

All'estremità della Galizia, davanti alla Ría de Arousa, Sálvora custodisce fari, rovine, vento oceanico e storie rimaste lontane dal turismo di massa

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Sálvora, la misteriosa isola galiziana dei cavalli selvatici e dalle acque bioluminescenti
Getty Images
La mistica isola di Sálvora

Una linea bassa di terra granitica emerge dall’Atlantico davanti alla costa galiziana, oltre le piattaforme galleggianti dedicate ai mitili e le correnti fredde della Ría de Arousa. Si chiama Sálvora ed è un’isola che appare quasi piatta rispetto alle spettacolari Cíes, con un paesaggio che segue una grammatica fatta di dune, rocce levigate dal sale, erba battuta dal vento e silenzio assoluto.

L’isola occupa circa 190 ettari di territorio e appartiene al Parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia e, tra le altre cose, non è affatto semplice arrivarci: soltanto 125 persone al giorno ricevono il permesso di sbarcare. Non a caso, il suo soprannome è “Grande Sconosciuta“, una definizione meritata in quanto resta fuori dalle rotte principali, quasi appartata dietro una cortina di nebbia oceanica e leggende familiari.

L’ultimo abitante la lasciò alla fine degli anni ’70, al punto che oggi (come del resto anche prima) è l’oceano a decidere tutto, compresi il clima, la luce e il carattere dell’isola stessa. Vi basti pensare che in estate il vento conserva una temperatura sorprendentemente fresca e che in certe notti fra giugno e ottobre il mare produce persino la celebre Ardora, una bioluminescenza azzurra generata da microorganismi marini grazie a cui l’acqua inizia a brillare attorno alle barche con riflessi irreali.

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