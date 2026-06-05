Cosa fare e vedere nella metropoli della Pennsylvania tra arte, icone pop e storici quartieri, oggi al centro dei riflettori per la Coppa del Mondo 2026

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Philadelphia, dove sono nati gli Stati Uniti d'America

Philadelphia, chiamata la “città dell’amore fraterno” (questo il significato del suo nome in greco), è una metropoli vibrante che sa conquistare ogni tipo di viaggiatore con la sua accoglienza, storia e una scena gastronomica che non teme confronti. Perfetta da esplorare a piedi o in bicicletta grazie a una fitta rete di piste ciclabili, la città sarà anche una delle location ospitanti dei Mondiali di calcio FIFA 2026.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e cosa vedere!

Vivere i Mondiali al FIFA Fan Festival di Fairmount Park

Per ben 39 giorni, dall’11 giugno al 19 luglio 2026, l’epicentro del divertimento extra-stadio è Lemon Hill, una splendida area collinare situata all’interno di Fairmount Park. La città vanta un primato unico: è l’unica negli Stati Uniti a ospitare il Fan Fest per l’intera durata della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Questo enorme evento gratuito all’aperto offre maxischermi per seguire i match in diretta, stand gastronomici con prelibatezze locali e internazionali, musica dal vivo ed eventi culturali dedicati a tutta la famiglia. L’atmosfera è quella di una gigantesca festa collettiva, perfetta per respirare il vero spirito della competizione.

Visitare l’Independence Hall e il National Historic Park

Impossibile visitare Philadelphia senza fare tappa nel luogo in cui sono nati gli Stati Uniti d’America. All’interno del vasto Independence National Historical Park, definito “il miglio quadrato più storico d’America”, sorge l’edificio in mattoni rossi in stile georgiano dove vennero discusse e firmate sia la Dichiarazione d’Indipendenza che la Costituzione americana.

Oltre a partecipare a una visita guidata della sala principale, nei mesi estivi è possibile ascoltare i racconti degli storici locali lungo le panchine del parco. A pochi passi si trova anche il Liberty Bell Center, che custodisce la celebre campana con la sua iconica crepa, simbolo universale di libertà, accessibile gratuitamente tutto l’anno.

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Approfondire la storia ebraico-americana al Weitzman Museum

Situato in una moderna e imponente struttura progettata dall’architetto Jim Polshek, questo museo (rinnovato e intitolato al designer Stuart Weitzman) è un punto di riferimento culturale su scala nazionale. Accolti all’ingresso dalla celebre scultura monumentale OY/YO, potrete intraprendere un viaggio che ripercorre l’esperienza, la storia e la cultura della comunità ebraica negli Stati Uniti dal 1654 a oggi.

Attraverso una collezione di oltre 30.000 manufatti disposti su più piani, il percorso espositivo racconta le grandi ondate migratorie, i momenti drammatici del Novecento e si conclude con una Hall of Fame.

Assaggiare il leggendario e originale cheesesteak

La cultura di una città passa inevitabilmente dal suo street food più celebre e qui il re indiscusso è il cheesesteak: un filoncino di pane morbido farcito con straccetti di carne di manzo saltata, formaggio fuso e, a scelta, cipolle. Per ordinarlo come un vero local bastano due parole: il tipo di formaggio (Provolone, American o il classico Whiz) e l’opzione con o senza cipolla.

Sfidare i gradini del Museum of Art sulle tracce di Rocky

Anche chi non ha mai visto la celebre saga cinematografica non saprà resistere al richiamo dei 72 gradini più famosi del cinema. Correre fino alla cima della scalinata del Philadelphia Museum of Art, imitando l’iconico allenamento di Sylvester Stallone nel film del 1976, qui è un vero e proprio rito di passaggio!

Una volta conquistata la vetta a braccia alzate, si viene ricompensati da una vista spettacolare sulla Benjamin Franklin Parkway e sullo skyline cittadino. Prima di entrare a esplorare l’immenso patrimonio del museo (che conta oltre 240.000 opere d’arte), non dimenticate di scattare una foto ricordo accanto alla statua di bronzo di Rocky situata alla base della scalinata.

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Scoprire l’energia sportiva a Xfinity Live!

Per chi vuole vivere l’adrenalina della Coppa del Mondo e dello sport in generale a livelli professionali insieme ai tifosi locali, questo immenso complesso di intrattenimento è il luogo ideale. Situato strategicamente nel distretto dei grandi stadi cittadini (vicino alle arene dei Phillies per il baseball, degli Eagles per il football e dei 76ers per il basket), questo spazio unisce cinque bar diversi e i marchi storici della ristorazione cittadina.

Varcare le soglie dell’Eastern State Penitentiary (se avete il coraggio)

Gli amanti delle storie del brivido e del mistero troveranno pane per i loro denti in questo antico penitenziario, considerato uno dei luoghi più infestati d’America. Famoso per aver recluso criminali del calibro di Al Capone, l’Eastern State Penitentiary colpisce per la sua imponente architettura neogotica e per il pionieristico (e severo) sistema di isolamento totale a cui venivano sottoposti i detenuti.

Oggi è possibile visitarlo sia di giorno, seguendo descrizioni e percorsi audio dedicati, sia di notte per i più coraggiosi. Durante il periodo autunnale, le sue rovine si trasformano in una celebre attrazione a tema horror!

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Celebrare l’arte e la storia afroamericana all’AAMP

Fondato in occasione del bicentenario della nazione nel 1976, l’African American Museum in Philadelphia è stata la prima istituzione del paese creata specificamente per conservare e mostrare l’eredità culturale degli afroamericani. Sviluppato su quattro livelli di mostre interattive, il museo offre una prospettiva profonda e accurata sulle tappe storiche e le conquiste sociali della comunità.

Di particolare rilievo è la mostra permanente “Audacious Freedom”, focalizzata sullo straordinario contributo offerto dai cittadini di origine africana alla crescita e alla storia della città nel secolo compreso tra il 1776 e il 1876.

Rilassarsi tra le attrazioni del rinnovato Waterfront sul fiume Delaware

Negli ultimi anni, l’area dei vecchi moli fluviali è stata completamente ridisegnata, diventando una delle zone più dinamiche e trendy della città. Spazi storici come il Cherry Street Pier e il Race Street Pier ospitano oggi mercati di artigianato, installazioni d’arte contemporanea e pop-up bar.

A seconda della stagione, l’area si accende con i giardini pensili e le amache dello Spruce Street Harbor Park o con le piste di pattinaggio del RiverRink. Il tutto è incorniciato da una vista spettacolare sul monumentale Benjamin Franklin Bridge che unisce la città al vicino New Jersey.

Fare una gita fuori porta tra le meraviglie di Longwood Gardens

Anche se si trova a circa cinquanta minuti d’auto dal centro, questa leggenda dell’orticoltura situata a Kennett Square merita assolutamente una deviazione. Recentemente rinnovato grazie al grandioso progetto Longwood Reimagined, questo immenso spazio verde di oltre 1100 acri ospita decine di giardini interni ed esterni, serre monumentali e più di 10.000 varietà di piante diverse. Riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori giardini botanici del mondo, incanta con i suoi giochi di fontane danzanti, i boschi incontaminati e un fitto calendario di concerti e spettacoli teatrali all’aperto.

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Come arrivare a Philadelphia

Philadelphia dispone di un aeroporto internazionale (PHL) dove atterrano anche voli diretti dall’Italia. In particolare, è possibile arrivare da Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Napoli e Venezia, con voli della durata di circa 9 ore gestiti dalla compagnia American Airlines.