Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock / Getty Images Los Angeles tra i luoghi del cuore di Marilyn Monroe

Il 1° giugno 2026 cade il centesimo anniversario della nascita do Marilyn Monroe e il mondo, ancora una volta, torna a pensare a quella bionda impossibile che si chiamava Norma Jeane Mortenson e che riuscì a diventare un mito prima ancora di capire davvero cosa stesse succedendo.

Ma quali sono i luoghi più preziosi legati a Marilyn Monroe?

Catalina Island

Prima della fama, prima del nome d’arte, c’era Catalina Island, a sud-ovest di Los Angeles, dove la giovane Norma Jeane arrivò come sposa giovanissima nei primi anni Quaranta. Aveva 16 anni e aveva appena sposato James Dougherty, un militare.

Rimase sull’isola per circa un anno, e di quella vita resta memoria al Catalina Island Museum for Art & History, che conserva una mostra permanente sulla sua giovinezza pre-hollywoodiana.

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Los Angeles

L’intera carriera di Marilyn è strettamente a Los Angeles. Ci è nata, ci ha costruito la carriera, ci è morta. Le tappe sono tante, alcune delle quali visitabili.

La casa di Brentwood

12305 5th Helena Drive. L’unica casa che Marilyn abbia mai acquistato da sola. ed è anche dove morì, nel 1962. Dichiarata monumento storico-culturale della città, si trova alla fine di una strada privata ed è di proprietà privata: non si può entrare, e negli ultimi anni i proprietari hanno anche fatto causa al Comune nel tentativo di ottenerne la demolizione.

Hollywood Roosevelt Hotel

Al 7000 di Hollywood Boulevard, l’hotel dove Marilyn visse quando era ancora una giovanissima modella. Fu qui, a bordo della Tropicana Pool, che realizzò uno dei suoi primi servizi fotografici importanti.

Hollywood Walk of Fame e TCL Chinese Theatre

Tra i luoghi che simboleggiano la storia e la carriera di Marilyn non può che esserci la sua stella lungo la Walk of Fame. Fotografatissima, si trova al 6774 della Hollywood Boulevard. Senza allontanarsi troppo in prossimità del TCL Chinese Theatre ci sono persino le sue impronte nel cemento lasciate nel 1953 in occasione del lancio del film Gli uomini preferiscono le bionde.

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Hollywood Museum e Academy Museum of Motion Pictures

L’Hollywood Museum ospita le sale trucco dove la diva scelse il suo look biondissimo e custodisce anche una collezione di oggetti personali tra cui l’abito indossato da lei durante la luna di miele con DiMaggio. Fino al 28 febbraio 2027 è anche possibile visitare la mostra Marilyn Monroe: Hollywood Icon.

Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park

Al 1218 di Glendon Avenue, il cimitero dove riposa Marilyn nella cripta numero 24 del Corridor of Memories, in marmo rosa. Ci sono sempre fiori. Qualcuno lascia ancora il segno del rossetto. Nello stesso cimitero riposano Natalie Wood, Jack Lemmon, Frank Zappa. Ma la prima ad arrivare è stata lei.

Palm Springs

Negli anni Cinquanta, Palm Springs era il rifugio delle star hollywoodiane. Marilyn ci andava spesso, e la città ha scelto di ricordarlo in modo piuttosto vistoso. Proprio qui si trova una statua di 8 metri d’altezza dedicata a lei: alta ben 8 metri richiama la scena del film “quando la moglie è in vacanza” con il celebre vestito bianco.

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San Francisco

San Francisco entra nella storia della Monroe perché è qui che nel 1954 si è sposata con Joe DiMaggio: il matrimonio tra i più fotografati di sempre si è svolto alla City Hall mentre le immagini ufficiali sono state scattate alla Saints Peter and Paul Church, in Washington Square.

New York City

New York fu per Marilyn qualcosa di diverso da Hollywood: una scelta, non un’eredità. Nel 1955 si trasferì a Manhattan per studiare all’Actors Studio con Lee Strasberg, frequentare Carl Sandburg, Truman Capote, provare a costruirsi un’identità fuori dalla bionda svampita che la rendeva famosa.

Tra i luoghi più suggestivi? Sicuramente la suite del Lexington Hotel legata alla storia d’amore travolgente con DiMaggio… oggi ci si può persino dormire!

Sutton Place e dintorni

La zona tra East 57th Street e Sutton Place, vicino all’East River, è quella dove Marilyn visse a lungo. Al numero 2 di Sutton Place, poi al tredicesimo piano del 444 di East 57th Street insieme ad Arthur Miller. Due isolati più avanti, il palazzo al 36 di Sutton Place compare in Come sposare un milionario. Nel piccolo parco sotto il Queensboro Bridge, alla East 58th Street, Marilyn amava passeggiare. È lo stesso posto dove Woody Allen girò la famosa scena della panchina in Manhattan.

La grata della metropolitana

Il fotogramma più iconico del cinema americano: Marilyn in piedi sopra una grata della metropolitana, il vestito bianco che si solleva. Fu girato per il trailer di Quando la moglie è in vacanza al 590 di Lexington Avenue, angolo 52nd Street. Cinquemila tra fotografi e curiosi erano presenti quella notte del 1954. Joe DiMaggio, in mezzo alla folla, fu il più infuriato di tutti. Di lì a poco chiese il divorzio.