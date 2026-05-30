PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Platys Gialos sull'Isola di Lipsi

La mappa del Dodecaneso riserva frammenti di roccia calcaree che sembrano gettati per caso da una divinità distratta. Tra Patmos e Leros, infatti, sorge un minuscolo arcipelago, una costellazione di 30 isolotti disabitati che corona l’unica isola maggiore, Lipsi (o Lisso).

Si tratta di un posto dal magnetismo antico, legato alla leggenda della ninfa Calipso: la mitologia greca identifica questa sponda proprio con la mitica Ogigia, la prigione dorata che trattenne Ulisse per 7 anni, stregato dalla bellezza della padrona di casa e dalla pace del territorio.

Qui risiedono stabilmente circa 700 abitanti, una comunità unita che protegge un microcosmo intatto. I ritmi quotidiani seguono il battito del mare, le stagioni della pesca e il soffio costante del Meltemi, il vento estivo che rinfresca le giornate e pulisce l’aria, rendendo l’orizzonte limpido.

Cosa vedere a Lipsi

L’identità profonda di questa comunità risiede nei dettagli architettonici e nelle tradizioni secolari custodite gelosamente dagli anziani del paese, che guardano i rari forestieri con curiosità benevola dalle sedie impagliate dei caffè. Quest’angolo di Grecia, infatti, possiede un equilibrio particolare tra presenza umana e paesaggio naturale: le alture interne permettono letture ampie del territorio, mentre i percorsi sterrati collegano cappelle, insenature e resti di insediamenti religiosi.

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Monastero della Panagia tou Harou

Il complesso religioso dedicato alla Vergine associata alla morte prende il nome di Monastero della Panagia tou Harou e custodisce un’icona considerata miracolosa dalla tradizione locale.

La struttura si trova su un rilievo sopra il porto e richiama pellegrinaggi durante le celebrazioni di fine agosto. L’interno conserva un’atmosfera raccolta, con affreschi recenti e oggetti votivi lasciati dai visitatori nel corso degli anni.

Chora del porto e tessuto urbano

Il centro abitato si sviluppa attorno al molo principale, con un intreccio di vicoli corti e piazzette che connettono abitazioni, panifici e botteghe. Le facciate alternano bianco calce e tocchi di colore intenso su porte e finestre, mente il ritmo urbano segue l’arrivo delle imbarcazioni e le ore della pesca, creando un paesaggio umano legato al movimento del mare.

Il Museo Ecclesiastico e Folkloristico

Questo piccolo spazio espositivo raccoglie le testimonianze della vita quotidiana passata e frammenti storici di rilievo. Le bacheche proteggono manoscritti antichi su pergamena, paramenti sacri ricamati con fili d’oro, icone risalenti al 1500 e reperti archeologici di epoca ellenistica rinvenuti casualmente nei campi dai contadini.

Una sezione mostra gli strumenti dei vecchi mestieri, come i telai in legno, le anfore per la conservazione dell’olio d’oliva e gli utensili per la viticoltura, attività storica fondamentale per l’economia locale

Monodendri e il pino solitario

Sul lato settentrionale dell’isola si apre una zona costiera, chiamata Monodendri, segnata da rocce piatte e ciottoli chiari. Qui un singolo pino cresce su una lingua di pietra inclinata verso il mare. Attorno si distribuiscono piccole baie secondarie, prive di strutture, frequentate da chi desidera un contatto diretto con la geologia dell’isola e con le correnti dell’Egeo aperto.

Cappella di Kimisi

Un sentiero articolato conduce a una baia isolata dove sorge una cappella del XVI secolo dedicata alla Vergine. Il percorso alterna tratti rocciosi e gradini scavati nella pietra. L’insieme religioso si affaccia su acque trasparenti e su un tratto di costa caratterizzato da silenzio assoluto e assenza di interventi moderni.

Promontori di Tourkomnima e Xerokampos

Sul versante orientale si incontrano due insenature rocciose affacciate su piccole isole e scogli emergenti. L’area presenta tracce di sentieri tracciati da animali caprini e resti di cappelle isolate. Il paesaggio alterna zone brulle a macchie di vegetazione bassa, con panorami aperti verso il mare profondo.

Le spiagge più belle di Lipsi

Le affascinanti coste di Lipsi presentano caratteri differenti tra settori occidentali e orientali: le spiagge occidentali risultano più accessibili, mentre quelle orientali richiedono percorsi più impegnativi tra rocce e sentieri non asfaltati. La sabbia compare in tratti limitati, spesso mescolata a ghiaia e ciottoli levigati. Ma, come è possibile immaginare, sono una più bella dell’altra.

Lientou : baia vicina al porto principale, con fondo misto di sabbia grossolana e pietre lisce. La vicinanza al villaggio la rende frequentata durante le ore pomeridiane. Le acque restano basse per diversi metri, creando una zona adatta a soste prolungate.

: baia vicina al porto principale, con fondo misto di sabbia grossolana e pietre lisce. La vicinanza al villaggio la rende frequentata durante le ore pomeridiane. Le acque restano basse per diversi metri, creando una zona adatta a soste prolungate. Kambos : tratto costiero con presenza ridotta di sabbia e prevalenza di ghiaia. Alcuni alberi di tamerice offrono zone d’ombra intermittente, mentre il fondale presenta superfici irregolari con visibilità marina che risulta elevata.

: tratto costiero con presenza ridotta di sabbia e prevalenza di ghiaia. Alcuni alberi di tamerice offrono zone d’ombra intermittente, mentre il fondale presenta superfici irregolari con visibilità marina che risulta elevata. Platys Gialos : baia ampia rivolta a sud con la maggiore presenza sabbiosa delll’sola. L’acqua resta poco profonda e luminosa e c’è anche una taverna sul pendio superiore, punto di osservazione sull’intera insenatura.

: baia ampia rivolta a sud con la maggiore presenza sabbiosa delll’sola. L’acqua resta poco profonda e luminosa e c’è anche una taverna sul pendio superiore, punto di osservazione sull’intera insenatura. Papandria : spiaggia affacciata verso Leros, caratterizzata da canneti e tratti sabbiosi alternati a ghiaia. L’ambiente risulta più appartato rispetto ad altre zone frequentate dello stesso versante.

: spiaggia affacciata verso Leros, caratterizzata da canneti e tratti sabbiosi alternati a ghiaia. L’ambiente risulta più appartato rispetto ad altre zone frequentate dello stesso versante. Hohlakoura : costa di ciottoli bianchi con esposizione diretta al sole. La superficie riflette luce intensa nelle ore centrali del giorno e l’assenza di zone ombreggiate accentua il carattere essenziale del luogo.

: costa di ciottoli bianchi con esposizione diretta al sole. La superficie riflette luce intensa nelle ore centrali del giorno e l’assenza di zone ombreggiate accentua il carattere essenziale del luogo. Katsadia: baia ampia con presenza di piccoli fondali sabbiosi e punti rocciosi. L’insenatura accoglie spesso imbarcazioni private, anche perché è presente una taverna affacciata sul mare che segna il punto di incontro tra attività nautica e vita locale.

Dove si trova e come arrivare

L’isola non dispone di aeroporto. Per questo motivo, i collegamenti avvengono tramite rotte marittime che partono dal Pireo e dalle isole vicine del Dodecaneso. Le tratte principali includono fermate a Patmos, Leros e Kalymnos. Alcuni catamarani veloci riducono i tempi di percorrenza durante la stagione estiva.

Gli aeroporti più utilizzati per l’accesso preliminare sono quelli di Kos e Samos, da dove partono collegamenti navali verso Lipsi, con frequenze variabili in base ai mesi dell’anno: le condizioni meteorologiche influenzano la regolarità delle corse, soprattutto nei periodi di vento forte.

Il clima segue un modello mediterraneo con estati secche e inverni miti. I mesi centrali tra luglio e agosto registrano temperature elevate e forte esposizione solare sulle superfici rocciose. Le stagioni intermedie, tra aprile e giugno e tra settembre e ottobre, garantiscono condizioni più equilibrate, con luce morbida e mare stabile.

Lipsi resta un territorio raccolto, privo di espansioni urbane invasive e segnato da una relazione diretta tra abitanti, terra e mare. Il suo paesaggio, infatti, non punta alla spettacolarità immediata, ma a una continuità discreta che si percepisce nel tempo trascorso tra le sue rive.