iStock Il villaggio di Shirakawa-go

Il Giappone è uno di quei Paesi che non smette mai di sorprendere. Un posto dove l’ultramoderno convive con il sacro, dove un quartiere punk a neon lascia spazio, pochi passi dopo, a un santuario avvolto nel silenzio degli aceri.

Organizzare un viaggio in Giappone significa partire alla scoperta di un luogo con una cultura straordinaria. Le persone che incontri ti catapultano in una realtà fatta di gentilezza, disponibilità e piccoli rituali e sono capaci di trasmetterti tutto l’amore verso la loro patria, che trattano con estremo rispetto e senso di civiltà.

Il Giappone è capace di meravigliare i viaggiatori in ogni periodo dell’anno, ma la bella stagione, tra la primavera e l’estate, rimane uno dei momenti migliori per organizzare un tour nella terra del Sol Levante. Pur essendo il momento della Golden Week (che solitamente va da aprile a maggio), potrai vivere l’esperienza hanami (letteralmente “guardare i fiori”) con la fioritura dei sakura (i “fiori di ciliegio”) e lasciarti incantare dalla magia della natura che rinasce.

@SiViaggia - Valentina Scillieri

In questo articolo ti proponiamo un itinerario di 13 giorni in Giappone, toccando Tokyo, Kanazawa, Shirakawa-go, Kyoto, Nara, Koyasan e Osaka. Un percorso che attraversa il cuore del Giappone, dal caotico e magnetico nord della capitale fino alla vivace e irriverente Osaka.

Giorni 1–4: Tokyo, la metropoli senza fine

Quattro giorni a Tokyo sembrano tanti finché non si atterra: allora diventano appena sufficienti. La città non è una singola entità, ma una costellazione di quartieri, ognuno con la propria identità, il proprio ritmo, il proprio codice estetico.

Consigli su cosa vedere

Santuario Meiji

Yoyogi-kōen

Asta dei tonni al Toyosu Market

Parco di Ueno

Statua di Hachiko & Hidesaburo Ueno

Tempio Nezu

Sensō-ji (Asakusa)

Akihabara

Palazzo imperiale di Tokyo

Tokyo City Flea Market

Nakameguro

Proiezione Pokémon al Tokyo Metropolitan Government Plaza

Kichijōji

Pokémon Center Tokyo DX

Tokyo Tower / Shibuya Sky

Shinjuku

Shibuya

Santuario Meiji

Immerso in un bosco di cedri nel cuore di Harajuku, è uno dei santuari shintoisti più importanti del Giappone. Qui potrai godere di un’atmosfera raccolta, lontana dal caos della città.

Yoyogi-kōen

Adiacente al santuario, questo parco è uno dei polmoni verdi della metropoli, ideale per una passeggiata immersi nel verde.

Asta dei tonni al Toyosu Market

Ogni mattina alle sei, al mercato di Toyosu, va in scena uno degli spettacoli più affascinanti di Tokyo: l’asta dei tonni giganti. L’accesso generale al piano osservazione è aperto al pubblico, ma c’è una chicca che non tutti conoscono.

Tramite una lotteria online, infatti, è possibile vincere i biglietti per assistere all’asta da vicino, in una posizione privilegiata direttamente sul piano mercato. I posti sono limitatissimi e la domanda altissima, quindi vale la pena tentare iscrivendosi all’asta con almeno un mese di anticipo rispetto a quando hai programmato la visita.

Ma non finisce qui: dopo l’asta, ti consigliamo di fermarti a fare colazione nel mercato stesso, con sushi di tonno freschissimo appena lavorato. Sarà uno dei pasti più buoni e particolari che farai nel tuo viaggio.

Parco di Ueno

Uno dei parchi urbani più famosi del Paese, sede di musei, uno zoo e, in primavera, di alcune delle allèe di ciliegi più fotografate di Tokyo.

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Statua di Hachiko & Hidesaburo Ueno

La statua di Hachiko più celebre si trova a Shibuya ed è presa d’assalto dai turisti. Questa statua, situata all’ingresso della facoltà di Agraria dell’Università di Tokyo, nei pressi di Ueno, ritrae il cane accanto al suo padrone, il professor Hidesaburo Ueno, una storia che ha ispirato il celebre film con Richard Gere: è meno conosciuta e più intima, così potrai ammirarla con calma e lasciarti trasportare dall’atmosfera magica che la circonda.

Tempio Nezu

Questo è uno dei santuari più antichi di Tokyo e, anche in questo caso, rientra meno nei grandi circuiti turistici. I suoi tunnel di torii rossi sono una versione più raccolta di quelli di Fushimi Inari.

Sensō-ji (Asakusa)

Il tempio buddhista più antico di Tokyo si trova nel quartiere storico di Asakusa. La via d’accesso, Nakamise-dōri, è fiancheggiata da decine di negozietti di souvenir tradizionali.

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Akihabara

Se sei un amante dell’elettronica e della cultura anime, questo è il quartiere giusto per te. Qui sarai circondato da negozi su più piani dedicati ad action figure, videogiochi, manga e tutto l’universo anime giapponese.

Palazzo imperiale di Tokyo

Il cuore simbolico della città, circondato da fossati e giardini. Le aree esterne e la piazza di Marunouchi sono accessibili liberamente.

Tokyo City Flea Market

Il vintage è la tua passione? Allora non puoi farti sfuggire questo mercato. Bancarelle su bancarelle di abbigliamento, oggetti di design, vinili e pezzi di antiquariato giapponese. Si tiene quasi tutti i sabati e le domeniche, dalle 9 alle 14:30.

Nakameguro

Un canale fiancheggiato da caffè, negozi di design e ristoranti curati. In primavera, con i ciliegi che si specchiano sull’acqua, è uno dei posti più suggestivi di Tokyo.

Proiezioni serali al Tokyo Metropolitan Government Plaza

In occasione dei 30 anni dei Pokémon, il piazzale del Municipio metropolitano di Tokyo ha ospitato una proiezione speciale dedicata all’universo Pokémon, con spettacoli serali. Un’esperienza nata come evento celebrativo che potrebbe non essere più disponibile al momento della visita, ma vale la pena verificare: se ancora presente, è una di quelle esperienze uniche che vale la pena vivere.

In ogni caso, il Tokyo Metropolitan Governemnt Plaza ospita regolarmente proiezioni suggestive da vivere dal tramonto fino a sera.

Kichijōji

Considerato da molti tokyoti il quartiere ideale in cui vivere, Kichijōji unisce un grande parco (Inokashira), negozi indipendenti, mercatini e una scena gastronomica vivace. Ottimo da visitare senza fretta.

Pokémon Center Tokyo DX

Questo è uno dei tanti flagship store ufficiali Pokémon a Tokyo, che ha però la caratteristica di essere deluxe (DX) e quindi avere dimensioni più grandi rispetto ai Pokémon Center standard e di avere una maggiore varietà di giochi e gadget a tema. Una tappa obbligata per i fan, ma anche uno spettacolo di pop culture giapponese per tutti.

Tokyo Tower o Shibuya Sky

Per la vista panoramica sulla città, le opzioni migliori sono due: la Tokyo Tower, icona storica con la sua struttura arancione ispirata alla Torre Eiffel, è particolarmente suggestiva al tramonto. Se sei fortunato, potresti addirittura avere l’opportunità di ammirare il Monte Fuji dalla cima della torre.

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In alternativa, il Shibuya Sky, la terrazza panoramica sul tetto del grattacielo Scramble Square, offre uno dei punti di vista più spettacolari sulla città. Da non perdere la vista dall’alto del famoso incrocio di Shibuya. Attenzione però: il Shibuya Sky va prenotato con almeno due settimane di anticipo, soprattutto in alta stagione.

Shinjuku

Il cuore pulsante e contraddittorio di Tokyo: grattacieli e luci al neon da un lato, il quartiere a luci rosse di Kabukicho dall’altro, e in mezzo uno dei nodi ferroviari più trafficati al mondo. Perdersi nella metro di Shinjuku è praticamente una garanzia!

Shibuya

Questa è l’icona globale di Tokyo, con il suo famosissimo incrocio. Intorno, negozi, flagship store, musica a tutto volume e una energia giovane e frenetica che non si spegne mai.

Giorno 5: Kanazawa, alla scoperta della “piccola Kyoto”

Dopo il vortice di Tokyo, il treno per Kanazawa è una sorta di detox culturale. La città è spesso chiamata la “piccola Kyoto“. Il quartiere samurai di Nagamachi, i chaya (case del tè) del distretto di Higashiyama, il giardino Kenroku-en sono tappe immancabili da visitare con calma in una giornata.

Consigli su cosa vedere

Nagamachi Samurai District

Castello di Kanazawa

Kenroku-en

Higashiyama Higashi Chaya District

Nagamachi Samurai District

Il quartiere dei samurai si contraddistingue per le sue casette caratteristiche e i canali d’acqua che corrono lungo i vicoli. Perfetto per una passeggiata al ritmo lento del pomeriggio.

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Castello di Kanazawa

Il Castello di Kanazawa è uno dei luoghi simbolo della città. Il parco che circonda il castello è ad accesso gratuito e offre una bella passeggiata tra i bastioni.

Kenroku-en

Questo è considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone. In primavera, con i ciliegi e i prugni in fiore, raggiunge il suo momento più spettacolare.

Higashiyama Higashi Chaya District

Il distretto delle case del tè di Higashiyama, con le strade in pietra e le facciate in legno scuro. Due delle case del tè storiche, Shima e Kaikaro, sono visitabili.

Giorno 6: Shirakawa-go, uno dei Patrimoni UNESCO del Giappone

Il giorno seguente, il bus per Shirakawa-go ti porterà in uno scenario completamente diverso: un villaggio di montagna dichiarato Patrimonio UNESCO con le tradizionali case gasshō-zukuri, i tetti altissimi a forma di mani giunte in preghiera, coperti di neve d’inverno e circondati di verde in primavera-estate.

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Una notte in uno dei ryokan locali è un’esperienza che vale il viaggio. Ti consigliamo di trovare una struttura dotata di onsen (le tradizionali vasche termali interne o esterne) e provare l’esperienza di dormire sul futon, un materasso tipico giapponese.

Per godere di una vista privilegiata su Shirakawa-go puoi fare una breve passeggiata fino al Shiroyama Tenshukaku Observation Deck. E non dimenticarti di assaggiare alcuni dei più gustosi piatti tipici di street food giapponese in uno dei tanti locali che troverai all’interno del villaggio.

Giorni 7–10: Kyoto, la città dei mille templi

Kyoto non si capisce in una sola visita. Si torna sempre, o almeno si vorrebbe tornare. L’atmosfera che vivrai a Kyoto è quella di una città che è capace di unire un’anima più vibrante ed elettrizzante a una più raccolta e romantica.

Consigli su cosa vedere

Chionin Temple

Tenjuan

Hanamikoji Street

Kōdai-ji Temple

Ishibe kōji road

Hōkan-ji Temple (Yasaka Pagoda)

Ninenzaka

Sannenzaka

Kiyomizu-dera

Shirakawa Canal

Arashiyama Bamboo Forest

Tenryū-ji

Jōjakkō-ji, Nisonin, Giōji, Adashino Nenbutsuji

Kinkaku-ji

Saihōji

Nara

Fushimi Inari-taisha

Chionin Temple

Uno dei complessi buddhisti più imponenti di Kyoto, con il sanmon (ovvero il portale d’ingresso) tra i più grandi del Giappone.

Tenjuan

Subtempio del complesso Nanzenji, con un giardino zen di pietra e uno stagno circondato di aceri. Qui potrai vivere un momento di raccoglimento e tranquillità che ti rimarrà impresso per tutto il viaggio.

Hanamikoji Street

La strada principale del quartiere di Gion, con i machiya e le case tradizionali in legno. Se sei fortunato, potresti anche avere la possibilità di incontrare delle geisha: ma attenzione, ricordati di chiedere sempre il permesso prima di fotografarle.

Kōdai-ji Temple

Fondato nel XVII secolo in memoria del signore feudale Toyotomi Hideyoshi, il tempio è noto per i suoi giardini e i padiglioni in lacca. Di sera, durante le illuminazioni stagionali, diventa uno dei posti più suggestivi di Kyoto.

Ishibe kōji road

Un vicolo privato tra i più belli e meno caotici di Gion: sarai circondato da ciottoli, lanterne, edifici in legno scuro.

Hōkan-ji Temple (Yasaka Pagoda)

La pagoda a cinque piani emerge tra i tetti di Higashiyama come un’apparizione. Si ammira dall’esterno, perfettamente inserita nel paesaggio.

Ninenzaka

La prima delle due vie acciottolate che salgono verso Kiyomizu, fiancheggiata da negozietti di ceramiche, matcha e souvenir.

Sannenzaka

La prosecuzione di Ninenzaka, leggermente più ripida e altrettanto bella. La tradizione vuole che inciampare qui porti sfortuna, il che non scoraggia nessuno dal percorrerla.

Kiyomizu-dera

Il tempio sospeso sulla collina di Higashiyama è uno dei simboli del Giappone. La terrazza in legno regge senza un solo chiodo e offre una vista panoramica su Kyoto.

Shirakawa Canal

Il canale di Shirakawa, nel cuore di Gion, è uno dei posti più belli di Kyoto nelle ore del tramonto: i salici sfiorano l’acqua, le lanterne si accendono, e l’atmosfera della vecchia capitale si manifesta nella sua forma più pura.

Arashiyama Bamboo Forest

Il bosco di bambù di Arashiyama è una delle esperienze visivamente più intense del viaggio. Un consiglio: meglio andarci presto al mattino per evitare la folla.

Tenryū-ji

Tempio Patrimonio UNESCO con uno dei giardini zen più belli di Kyoto. Il giardino si affaccia direttamente sul bosco di bambù alle spalle.

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Jōjakkō-ji, Nisonin, Giōji, Adashino Nenbutsuji

Una serie di templi minori lungo il percorso di Sagano, ognuno con la propria atmosfera raccolta. Meno frequentati, molto più intimi rispetto ai grandi circuiti. Nelle giornate con meno turisti, se si ha un po’ di fortuna si potrebbero incontrare anche i simpatici macachi giapponesi.

Kinkaku-ji

Il Padiglione d’Oro, rivestito di foglie d’oro zecchino, riflesso nello stagno antistante. Uno dei luoghi più visitati del Giappone, e non senza ragione.

Saihōji

Il celebre “tempio del muschio” è accessibile solo su prenotazione. Oltre alla bellezza della natura che lo circonda, qui potrai fare un’esperienza unica: cimentarti nella realizzazione di un goshuin, il sigillo calligrafico sacro realizzato con inchiostro nero e un sigillo rosso rilasciato da templi buddisti e santuari shintoisti in Giappone. Una vera e propria opera d’arte, che sarà meglio di qualsiasi altro souvenir.

Parco di Nara

Centinaia di cervi sika vagano liberamente tra i visitatori, considerati messaggeri sacri degli dèi shintoisti. Si lasciano avvicinare e nutrire con i crackers di riso venduti direttamente all’interno del parco.

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Il consiglio è di non fermarsi subito all’ingresso dove troverai una calca di turisti, ma di fare una bella passeggiata in questo polmone verde per ammirare i cervi in tutta la loro bellezza e libertà.

Fushimi Inari-taisha

Il santuario dei mille torii arancioni, aperto 24 ore su 24. Tappa perfetta nel rientro da Nara, fermandosi alla stazione di Inari prima di tornare in centro.

Giorno 11: Koyasan, un’esperienza mistica

Koyasan è il contrario di Tokyo in tutto: silenzio, boschi di cedri, monasteri buddhisti, il cimitero di Okunoin con le sue migliaia di tombe avvolte nella nebbia tra alberi giganti.

Non farti mancare una notte in un shukubo (monastero). Potrai indossare e dormire con kimono e yukata (un kimono informale in cotone), gustare una cena e colazione vegetariane e, se vorrai, avrai anche la possibilità di assistere alla preghiera mattutina dei monaci rigorosamente in giapponese e in assoluto silenzio.

Un’esperienza unica e che non dimenticherai facilmente!

Consigli su cosa vedere

Okunoin

Kongobu-ji

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Okunoin

Il cimitero più sacro del Giappone, con migliaia di tombe e lanterne di pietra che si estendono per quasi due chilometri nel bosco. Consigliano di visitarlo all’imbrunire per un’esperienza più suggestiva, ma anche al mattino presto conserva intatto tutto il suo fascino.

Kongobu-ji

Il tempio principale di Koyasan, sede della scuola buddhista Shingon. L’interno custodisce il dipinto su fusuma (porte scorrevoli) più grande del Giappone.

Giorno 12-13: Osaka, la città dai mille colori

Da Koyasan si scende verso Osaka per atterrare su un altro pianeta. Dopo il silenzio del bosco sacro e la notte in monastero, la città ti accoglie con tutto il suo rumore, i suoi neon e la sua energia senza filtri.

Osaka non ha la raffinatezza di Kyoto né l’enormità di Tokyo, ha qualcosa di più diretto: una generosità popolare, un orgoglio per il cibo e per il divertimento che si sente a ogni passo che farai camminando per strada.

Consigli su cosa vedere

Castello di Osaka

Dotonbori

Kuromon Market

Shinsekai e Tsūtenkaku

Castello di Osaka

Il castello domina la città dal XVII secolo. Il parco che lo circonda è gratuito e spettacolare nella bella stagione.

istock

Dotonbori

Questo è il distretto del divertimento di Osaka per eccellenza: luci, street food, insegne iconiche. Sicuramente non ti annoierai.

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Kuromon Market

Il “mercato dei cuochi di Osaka“, frequentato da ristoratori locali. Freschissimo, colorato, perfetto per una colazione o un pranzo itinerante.

Shinsekai e Tsūtenkaku

Il quartiere retrò di Osaka, nato nei primi anni del Novecento come parco di divertimenti e ancora oggi dall’atmosfera vintage. La torre Tsūtenkaku offre una vista panoramica sulla città.

Come arrivare in Giappone partendo dall’Italia?

Dall’Italia esistono sia voli diretti sia voli con scalo per raggiungere il Giappone. I voli diretti collegano principalmente Roma Fiumicino e Milano Malpensa con Tokyo Narita o Tokyo Haneda, con una durata di circa 12–13 ore.

In alternativa, i voli con scalo passano per hub europei (Amsterdam, Parigi, Francoforte) o mediorientali (Dubai, Doha, Abu Dhabi), con durate totali che variano tra le 14 e le 20 ore a seconda della coincidenza.

Come spostarsi in Giappone

Il Giappone ha uno dei sistemi di trasporto pubblico più efficienti al mondo.

Lo Shinkansen (il treno ad alta velocità) è il mezzo principale per gli spostamenti intercity: collega Tokyo a Kanazawa in circa 2h30, Kanazawa a Kyoto in circa 2 ore, e Kyoto a Osaka in 15 minuti.

Per i viaggi lunghi, è consigliabile valutare il JR Pass, l’abbonamento ferroviario per stranieri che copre la maggior parte delle tratte principali. Un consiglio, però: sulla base del tuo itinerario, fai sempre una comparazione fra i costi del JR Pass e i costi dei singoli biglietti.

Oltre allo Shinkansen, il sistema si compone di:

Treni locali e regionali JR : capillari su tutto il territorio, coprono anche le tratte secondarie.

: capillari su tutto il territorio, coprono anche le tratte secondarie. Metro urbane : indispensabili a Tokyo, Kyoto e Osaka per muoversi all’interno della città. Le reti sono precise, puntuali e dotate di segnaletica anche in inglese. E, se dovessi perderti, niente paura: chiedi indicazioni al personale preposto o anche solo ai passanti, la cultura giapponese dell’aiutare il prossimo in difficoltà ti sorprenderà!

: indispensabili a Tokyo, Kyoto e Osaka per muoversi all’interno della città. Le reti sono precise, puntuali e dotate di segnaletica anche in inglese. E, se dovessi perderti, niente paura: chiedi indicazioni al personale preposto o anche solo ai passanti, la cultura giapponese dell’aiutare il prossimo in difficoltà ti sorprenderà! Bus urbani e interurbani : fondamentali per alcune destinazioni non raggiungibili in treno, come Shirakawa-go (raggiungibile solo in bus da Kanazawa o Takayama) o i templi più periferici di Kyoto.

: fondamentali per alcune destinazioni non raggiungibili in treno, come Shirakawa-go (raggiungibile solo in bus da Kanazawa o Takayama) o i templi più periferici di Kyoto. Funicolari , per esempio quella che sale a Koyasan da Gokurakubashi, parte integrante del percorso.

, per esempio quella che sale a Koyasan da Gokurakubashi, parte integrante del percorso. Taxi e servizi ride-sharing: comodi per tragitti brevi o nelle ore notturne.

Per i pagamenti sui mezzi, una IC Card (Suica o Pasmo) ricaricabile copre treni, metro e bus nella maggior parte delle città giapponesi.

Cosa mangiare in Giappone: i piatti (e le bevande) da non perdere

La tradizione culinaria giapponese non è un contorno al viaggio ma è parte integrante dell’esperienza. Ogni città ha le sue specialità, ogni pasto segue una cura e una precisione che sorprendono ogni volta. Ecco alcuni dei piatti e delle bevande che dovrai assolutamente provare.

Sushi

Ramen

Soba

Wagyu

Okonomiyaki

Street food

Kaiseki

Sakè e matcha

Sushi

Nella sua forma più accessibile, al bancone di un ristorante o su nastro trasportatore, il sushi in Giappone è già un salto di qualità rispetto a qualsiasi versione assaggiata altrove. Riso perfettamente condito, pesce freschissimo, niente fronzoli.

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Una chicca da provare è il sushi omakase (ovvero “mi fido di te”). Con questa formula ti affiderai completamente allo chef che ti servirà una sequenza di nigiri e altri piatti generalmente a base di pesce preparati al momento. Un’esperienza intima – i sushi omakase hanno pochi coperti – che ti permetterà anche di degustare alcuni pesci mai visti prima.

Ramen

Ogni regione ha la sua versione: brodo di miso a Sapporo, tonkotsu a Fukuoka, shoyu a Tokyo. Il ramen è composto da 5 ingredienti base ovvero noodles, brodo, tare (salsa base), olio aromatizzato e guarnizioni (toppings). Un piatto economico e popolare che ti soprenderà.

Soba

Semplice quanto raffinata, la soba è la tagliatella di grano saraceno giapponese. Si mangia fredda in estate, calda in inverno, spesso accompagnata solo da brodo dashi e cipollotto.

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Wagyu

La carne di manzo wagyu, con la sua marmorizzazione fitta e il sapore burroso inconfondibile, è un’esperienza a sé. La potrai provare in diverse varianti, servita alla griglia o cruda sul riso, ma sarà comunque un’esperienza memorabile.

Okonomiyaki

La “frittata giapponese” è un mix di cavolo, uova, farina e ingredienti a scelta (carne, pesce, formaggio) cotto su piastra, spesso direttamente al tavolo.

Street food

Dai takoyaki (palline di polpo) di Osaka ai taiyaki (dolci a forma di pesce ripieni di anko) fino ai dango (gnocchetti di riso su stecco), lo street food giapponese lo troverai – e assaggerai – ovunque.

Kaiseki

Il kaiseki è la forma più alta della cucina tradizionale giapponese: una sequenza di piccoli piatti che segue la stagionalità degli ingredienti, con una cura estetica e gustativa che trasforma il pasto in un rito.

Sakè e matcha

Il sakè è la bevanda nazionale per eccellenza, ottenuta dalla fermentazione del riso. Si beve caldo in inverno e freddo in estate, in piccole coppe di ceramica o bambù.

Il matcha invece rappresenta una tradizione secolare. Il matcha di qualità ha un sapore intenso, erbaceo e leggermente amaro. Lo si trova ovunque, dal tè al gelato.

Quando andare in Giappone

Non esiste un momento sbagliato per visitare il Giappone, perché in ogni stagione questo Paese offre il meglio di sé.

La primavera (marzo–maggio) è il periodo della fioritura dei ciliegi, soprattutto tra fine marzo e inizio aprile. Il paesaggio è spettacolare, le temperature sono piacevoli e l’atmosfera festosa. Da tenere a mente: la Golden Week (dal 29 aprile al 5 maggio) è il periodo di vacanza nazionale, quindi musei, treni e attrazioni sono molto frequentati e alcune strutture richiedono prenotazione con anticipo.

L’estate (giugno–agosto) è perfetta per i festival Matsuri, i fuochi d’artificio, i yukata indossati di sera. In questo periodo il caldo umido e intenso la fanno da padroni, soprattutto a luglio e agosto. Considera anche che giugno in particolare è il momento delle piogge (tsuyu).

Se vuoi vivere la magia dei colori giapponesi allora opta per l’autunno (settembre–novembre). I momiji (aceri giapponesi) tingono di rosso e arancione parchi e templi, in particolare tra ottobre e novembre.

In inverno (dicembre–febbraio) avrai la possibilità di vedere il Giappone sotto la neve, ammirando paesaggi surreali specialmente a Kanazawa, Shirakawa-go e sulle montagne. Troverai un Giappone meno affollato, con prezzi spesso più bassi, ma con freddo e alcune attrazioni a orario ridotto.

Vale la pena organizzare un viaggio in Giappone?

Il Giappone è uno di quei viaggi che non si pianifica una seconda volta nello stesso modo, perché la prima lascia un segno abbastanza profondo da voler tornare con occhi diversi.

Non è una destinazione che si “fa” e si spunta dalla lista: è un Paese che si vive per qualche giorno, e che poi ti rimane dentro, nei dettagli, nei sapori, in quella sensazione di ordine e cura che pervade ogni cosa. Quindi, sì: vale la pena, eccome.