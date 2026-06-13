iStock Il road trip che ci porta a Cape Cod

Un viaggio speciale, non solo alla scoperta di luoghi di incredibile bellezza ma anche di se stessi e della storia della propria famiglia. È quello che compie Jenna, protagonista di Ricordati di essere felice un bellissimo romanzo scritto da Sara Goodman Confino e pubblicato da Libreria Pienogiorno.

Con lei e sua nonna Evelyn partiamo in auto attraversando alcuni stati della East Cost degli Stati Uniti partendo dal Maryland e arrivando in Massachusetts. Un percorso perfetto, per loro non troppo lungo, ma che possiamo provare ad assaporare al nostro ritmo e andando alla scoperta di alcuni luoghi iconici.

E poi in loro compagnia raggiungiamo una cittadina di mare, nel libro si chiama Hereford ma noi scegliamo una tappa iconica e imperdibile, dove la nonna della protagonista ha vissuto in gioventù, in un continuo richiamo e racconto di episodi del passato.

Un viaggio che cambia la vita, quella di Jenna, che quando lo compie si trova in un momento di profonda transizione, ma anche la nostra perché viaggiare apre il cuore, lo sguardo e la mente.

Il viaggio on the road da fare prendendosi il proprio tempo

Un viaggio in auto, alla scoperta di alcuni degli stati più belli della East Cost. Il percorso non sarà identico a quello compiuto da nonna e nipote in Ricordati di essere felice di Sara Goodman Confino, ma senza dubbio questo è il libro giusto per tenerci compagnia.

Partiamo dal Maryland, uno stato ricco di meraviglie da vedere e vicinissimo a Washington DC, capitale Usa e location da cui si può partire. Questo stato è caratterizzato da una natura straordinaria, che cambia d’innanzi allo sguardo, e da almeno una tappa che vale assolutamente la pena fare: Annapolis. Si tratta della capitale del Maryland ed è una cittadina di poco più di 40mila abitanti. Qui si può ammirare il Campidoglio del Maryland, che a quanto pare è l’edificio governativo più antico degli USA.

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Vale poi la pena proseguire verso il Delaware, piccolissimo stato affacciato sul mare: anche qui la natura lascia senza fiato e vale la pena scoprirlo per le sue bellissime spiagge e per il fatto che qui si respira la storia dell’America, una delle tappe? New Castle, dove si possono riconoscere tantissimi edifici storici.

Se proseguiamo verso la Pennsylvania una tappa obbligatoria è Philadelphia: una delle città più antiche degli Usa e anche una delle più grandi. Qui ci sono luoghi iconici come l’Independence Hall, dove sono state firmate la Costituzione e la Dichiarazione d’indipendenza e concentrate nella medesima area della città ci sono tantissimi altri luoghi storici che vale la pena scoprire.

Dopo lo stato di New York, che da solo merita una vacanza a parte per visitare la Grande Mela, le Cascate del Niagara, oppure andare alla scoperta delle mete più naturalistiche, si arriva in Massachusetts e alle nostre tappe finali.

La tappa finale del viaggio in compagnia di Ricordati di essere felice

Una cittadina di mare, in cui lasciarsi avvolgere dalla meraviglia dell’Oceano e assaporare le peculiarità di questa zona bellissima degli States: il New England. Ci distacchiamo però dalla tappa del libro, ovvero Hereford, e restiamo in compagnia dell’atmosfera di Ricordarti di essere felice faccendo tappa in un luogo imperdibile.

Si tratta di Cape Cod, una penisola in cui si srotola una costa fatta di spiagge sabbiose, con meravigliosi villaggi e location esclusive. Da segnalare l’architettura tipica di questa zona, con le case dai tetti spioventi e dallo stile lineare ed extra chic. Tra le mete da vedere c’è Provincetown, cittadina perfetta da raggiungere in ogni momento dell’anno: è vivace, accogliente, ricca di storia e di arte. Tra le mete più eleganti, poi, ci sono le isole di Martha’s Vineyard e Nantucket, caratterizzate da villaggi di pescatori, spiagge bellissime e quell’atmosfera elegante e senza tempo che colpisce al primo sguardo.

Una cosa è certa: un road trip di questo tipo porta alla scoperta dell’anima di un tratto di Usa, dove la storia fra capolino tra le bellezza naturali. Un posto imperdibile, punteggiato da luoghi iconici, da scoprire tenendo sempre con se Ricordarti di essere felice, un viaggio letterario che accompagna la protagonista alla scoperta di sé.