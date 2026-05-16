Un frammento di roccia arsa dal sole e sferzata dal meltemi, che custodisce la Grecia più autentica tra pescatori anziani, reti colorate e calette segrete

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Spiaggia di Keramidou

Il limpido Mar Egeo possiede ancora angoli in cui il tempo ha una densità diversa rispetto alle mete celebrate dai cataloghi turistici. Ne è un esempio tangibile un arcipelago minuscolo incastrato tra le sagome imponenti di Samos e Ikaria, chiamato Fourni. Proprio lì, separata da un braccio di mare profondo poche centinaia di metri, sorge Thymena (o Thymaina), una scheggia di terra scoscesa che deve il suo nome antico al timo selvatico.

Se da lontano sembra solo pietra e vento, la vicinanza ribalta completamente l’impressione iniziale: il paesaggio alterna insediamenti aggrappati ai pendii, sentieri che seguono vecchi tracciati pastorali, cappelle isolate costruite in pietra, sorgenti che interrompono la secchezza estiva e baie che si aprono improvvise tra pareti calcaree.

In sostanza, Thymena è quel tipo di isola che non si concede facilmente, tanto da non mostrare effetti scenografici immediati. Richiede attenzione ai dettagli, alle variazioni del terreno e ai nomi locali che sopravvivono nella memoria orale dei residenti. Anche perché l’isolamento geografico l’ha protetta dalle trasformazioni del turismo di massa e questo, in Europa, non è di certo all’ordine del giorno.

Cosa vedere e fare a Thymena

La vita locale di quest’isoletta della Grecia si concentra lungo le banchine del porticciolo, ma basta sollevare lo sguardo per accorgersi che custodisce una storia affascinante, legata a doppio filo alla pirateria che nei secoli scorsi dominava queste rotte commerciali strategiche.

Selada e le cime di Vardia e Pappas

Selada rappresenta il punto di passaggio tra le due principali alture che caratterizzano il territorio. Il profilo del sentiero si incunea tra Vardia e Pappas, creando un corridoio naturale esposto alle correnti del Mar Icario.

Dalla sommità si apre una visione ampia sulle isole vicine, con l’altrettanto affascinante Ikaria che emerge in lontananza.

Agios Georgios e la quota intermedia dell’isola

Su un rilievo intorno ai 180 metri di altitudine si colloca la cappella di Agios Georgios, una struttura piccola e costruita in pietra locale, posta lì a dominare il versante orientale. L’interno è essenziale e conserva tracce di vita stagionale, con un piccolo spazio abitabile utilizzato durante i periodi di manutenzione o in caso di celebrazioni religiose.

Dal piazzale si osservano Fourni e Lipsi, con una linea di mare che cambia tonalità a seconda del vento.

Keramida e la scala dei 187 gradini

Senza dubbio, Keramida è uno degli insediamenti più caratteristici di Thymena. Si affaccia su un’affascinante baia protetta e si distingue per le sue scale bianche (circa 187 gradini) che scendono verso il mare, mentre sopra si trovano poche case, una taverna familiare e stanze essenziali per dare il benvenuto ai viaggiatori.

Il porto accoglie piccole imbarcazioni da pesca e mantiene un ritmo lento legato alla vita locale.

I resti dei mulini a vento sul crinale

Sulla cresta montuosa che domina il porto svettano le sagome circolari di antichi mulini a vento, ormai privi delle loro pale in tela bianca. Queste strutture testimoniano un’epoca in cui la comunità doveva essere completamente autosufficiente per la produzione di farina, sfruttando la forza costante del meltemi.

La muratura a secco, realizzata con pietre incastrate perfettamente senza l’uso di malta, resiste ai venti da secoli.

Fokospilia e le cavità marine

Lungo la costa nord c’è Fokospilia, cavità naturale con ingresso ridotto e interno ampio. Le pareti presentano stratificazioni calcaree con tonalità variabili dal grigio al verde marino. L’acqua interna ha una temperatura stabile e un colore profondo, condizionato dalla luce che filtra dalle aperture laterali.

Kleftolimano e le insenature protette

Infine Kleftolimano, una conca naturale chiusa tra rocce verticali in cui l’accesso dal mare avviene attraverso un varco stretto che si apre solo all’ultimo tratto. Anche qui l’acqua rimane calma, ma il fatto interessante è che lo fa persino in presenza di vento forte poiché in grado di creare un bacino naturale utilizzato da piccole imbarcazioni.

Le spiagge più belle di Thymena

Le coste di Thymena non seguono una logica uniforme: ogni insenatura presenta caratteristiche proprie, spesso determinate dall’esposizione al vento settentrionale. Tra le spiagge e calette da non perdere segnaliamo:

Limniona : piccola baia sulla parte settentrionale dell’isola, protetta dal promontorio di Christina. Il fondale combina sabbia grossolana e ciottoli levigati, mentre il mare mantiene trasparenza elevata e tonalità azzurre profonde.

: piccola baia sulla parte settentrionale dell’isola, protetta dal promontorio di Christina. Il fondale combina sabbia grossolana e ciottoli levigati, mentre il mare mantiene trasparenza elevata e tonalità azzurre profonde. Lakkos : graziosa insenatura a sud di Keramida, raggiungibile attraverso un sentiero breve. La baia presenta acqua calma e temperatura leggermente superiore rispetto al resto della costa. La vegetazione circostante crea zone d’ombra naturale che attenuano la luce nelle ore centrali.

: graziosa insenatura a sud di Keramida, raggiungibile attraverso un sentiero breve. La baia presenta acqua calma e temperatura leggermente superiore rispetto al resto della costa. La vegetazione circostante crea zone d’ombra naturale che attenuano la luce nelle ore centrali. Kariotiko : spiaggia piccola e appartata, è incastonata alla base di un versante agricolo. La presenza di vecchi terrazzamenti testimonia attività rurali ormai ridotte. L’acqua, manco a dirlo, resta limpida pure in presenza di correnti moderate.

: spiaggia piccola e appartata, è incastonata alla base di un versante agricolo. La presenza di vecchi terrazzamenti testimonia attività rurali ormai ridotte. L’acqua, manco a dirlo, resta limpida pure in presenza di correnti moderate. Neraki: un tratto costiero quasi nascosto e accessibile solo dal mare. Il fondo è formato da ciottoli chiari e superfici rocciose lisce. A dominare, in genere, è il silenzio.

Dove si trova e come arrivare

Il collegamento principale per Thymena parte da Fourni ed è un piccolo traghetto locale che raggiunge il porto dell’isola in circa 10 minuti di navigazione, attraversando uno stretto braccio di mare spesso condizionato dai venti settentrionali. Il servizio trasporta residenti, forniture e visitatori, mantenendo un flusso essenziale ma costante.

L’isola non richiede infrastrutture complesse per essere esplorata: gli spostamenti avvengono tramite sentieri sterrati, scale in pietra e vecchie mulattiere. Le distanze restano brevi in termini geografici, ma il dislivello richiede attenzione fisica e tempi dilatati.

Il periodo più stabile va da maggio a ottobre. Durante l’estate il meltemi domina il clima, riducendo la temperatura percepita e modellando il mare con superfici mosse ma trasparenti. Primavera e inizio autunno regalano condizioni più morbide, con vegetazione più verde e sentieri meno esposti alla polvere.

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Thymena non si concede facilmente, perché è una terra emersa che richiede adattamento al suo ritmo interno, fatto di vento costante, silenzi prolungati e presenze umane minime. Chi la attraversa incontra un paesaggio che non cerca approvazione, poiché continua semplicemente a esprimere la propria natura essenziale.