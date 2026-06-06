PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il meraviglioso Lago dei Quattro Cantoni

Se si prende in mano una cartina geografica e si inizia a osservare la Svizzera, ci si rende conto che proprio lì, in quel piccolo ma fiabesco Paese a due passi dall’Italia, c’è qualcosa di insolito: un enorme bacino lacustre che si allunga in direzioni diverse, si divide in rami, entra tra pareti montuose e boschi, creando una successione di scenari che mutano continuamente nel giro di pochi chilometri. Con una superficie di 114 km², parliamo del grande Lago dei Quattro Cantoni, che bagna i territori di Uri, Svitto, Untervaldo e Lucerna.

Proprio da questi antichi cantoni, infatti, deriva il suo nome. Qui la geografia e la storia procedono fianco a fianco. Le acque riflettono montagne celebri, mentre lungo le rive prendono forma alcuni dei racconti più importanti dell’identità nazionale elvetica. Guglielmo Tell, il Patto Federale del 1291, il prato del Grütli, le antiche vie commerciali attraverso il Gottardo: tutto sembra convergere verso questo straordinario specchio d’acqua.

Cosa vedere al Lago dei Quattro Cantoni

Una delle più interessanti particolarità del Lago dei Quattro Cantoni (chiamato anche Lago di Lucerna) è senza dubbio l’eccezionale varietà di ambienti racchiusi in uno spazio relativamente contenuto. Nel giro di poche fermate ferroviarie o di una traversata in battello si passa da centri storici medievali a piattaforme panoramiche affacciate sulle Alpi, da percorsi storici a villaggi lacustri dal fascino discreto.

Lucerna

La raffinata città di Lucerna rappresenta la porta d’accesso più famosa a questo gigantesco lago. Elegante e vivace, conserva uno dei centri storici più affascinanti della Svizzera con le sue facciate dipinte, le piazze raccolte e le torri medievali che raccontano secoli di prosperità commerciale.

Simbolo assoluto della città è il Kapellbrücke, il Ponte della Cappella. Costruito nel XIV secolo, attraversa diagonalmente il fiume Reuss ed è considerato uno dei ponti coperti in legno più celebri del continente. Accanto svetta la Torre dell’Acqua, elemento caratteristico dello skyline cittadino. Merita attenzione anche il Monumento del Leone, scolpito nella roccia per commemorare le Guardie Svizzere cadute durante la Rivoluzione Francese nel 1792.

Brunnen

Affacciata direttamente sulle rive del lago, Brunnen trasmette immediatamente un’atmosfera rilassata: lungolago curato, alberghi storici e panorami spettacolari ne fanno una delle località più piacevoli della regione.

Da qui partono numerose crociere che consentono di esplorare i diversi rami del lago. Le montagne sembrano emergere direttamente dall’acqua, regalando prospettive sempre nuove durante la navigazione.

Küssnacht am Rigi e la Via Cava

Non sono molti gli itinerari che sono in grado di unire paesaggio e memoria collettiva quanto quello che conduce lungo la celebre Via Cava. Si tratta di un antico tracciato legato alla figura di Guglielmo Tell, protagonista della leggenda più famosa della Svizzera. Lungo il percorso, infatti, si incontrano la Cappella di Tell e diversi pannelli che illustrano eventi e tradizioni tramandati nei secoli.

Sullo sfondo domina il profilo del Rigi, una presenza costante che accompagna l’intera escursione.

Stoos e il Fronalpstock

Stoos è un piccolo villaggio montano raggiungibile tramite la funicolare più ripida del mondo, quindi già il viaggio costituisce un’esperienza emozionante. Una volta arrivati in quota, il paesaggio cambia radicalmente per riempirsi di pascoli alpini, sentieri panoramici e aria cristallina, tutti elementi che introducono a uno degli scenari più spettacolari della Svizzera centrale.

Il Fronalpstock regala una visuale ampia sul Lago dei Quattro Cantoni e sulle cime circostanti. Dall’alto si comprende perfettamente la forma complessa del bacino lacustre, articolato in numerosi bracci che penetrano tra le montagne.

Weggis e Vitznau

Weggis viene spesso soprannominata la “Riviera della Svizzera Centrale”. Il clima particolarmente mite, infatti, favorisce una vegetazione sorprendente per queste latitudini.

Poco distante si trova Vitznau, punto di partenza della ferrovia del Rigi. Inaugurata nel 1871, viene considerata la più antica ferrovia di montagna d’Europa. Ancora oggi rappresenta uno dei modi più suggestivi per raggiungere la vetta della celebre “Regina delle Montagne”.

Bürgenstock e l’Hammetschwand

Tra i panorami più spettacolari dell’intera regione figura quello del Bürgenstock. Questa dorsale montuosa ospita l’Hammetschwand Lift, l’ascensore all’aperto più alto d’Europa.

In meno di 1 minuto supera un dislivello di 153 metri e conduce verso una piattaforma panoramica situata a 1132 metri di quota. La vista abbraccia il lago, le Alpi della Svizzera centrale e l’altopiano elvetico in un unico colpo d’occhio.

Cosa fare al Lago dei Quattro Cantoni

La prima esperienza da programmare è, senza alcun dubbio, la navigazione. Moderni catamarani, eleganti motonavi e storici battelli a pale consentono di osservare il paesaggio da una prospettiva privilegiata. Particolarmente suggestive risultano le uscite serali, quando le luci dei villaggi iniziano a riflettersi sull’acqua.

Una salita sul Rigi merita spazio in qualsiasi itinerario, in quanto la montagna più emblematica della regione mette a disposizione una rete di percorsi panoramici e punti d’osservazione che spaziano dalle Alpi fino all’altopiano svizzero. Anche il Pilatus rappresenta una tappa imprescindibile: la sua ferrovia a cremagliera detiene uno dei primati più noti della Svizzera e conduce verso una cima avvolta da antiche leggende legate ai draghi.

Per chi ama la storia, il Museo dei Patti Federali di Svitto permette di approfondire le origini della Confederazione. Qui si conserva la memoria di un passaggio decisivo nella formazione dello Stato svizzero. Lucerna ospita invece il Museo Svizzero dei Trasporti, il più visitato del Paese, ricco di treni storici, velivoli, simulazioni interattive e sezioni dedicate all’esplorazione spaziale.

Un’altra esperienza molto apprezzata riguarda il Gotthard Panorama Express, percorso che collega il Ticino e Lucerna combinando battello e treno panoramico. Durante il tragitto appaiono luoghi simbolici quali il prato del Grütli, lo Schillerstein e la Cappella di Tell, elementi che evocano la Svizzera delle origini.

Sport acquatici, kayak, vela, paddle e aree balneari completano un’offerta estremamente varia che accompagna il visitatore durante gran parte dell’anno.

Dove si trova e come arrivare

Il Lago dei Quattro Cantoni occupa il cuore geografico della Svizzera centrale e le sue rive si distribuiscono tra i cantoni di Lucerna, Uri, Svitto e Untervaldo. Lucerna rappresenta il principale punto di accesso, anche graze a collegamenti ferroviari frequenti che la uniscono alle maggiori città svizzere, tra cui Zurigo, Berna, Basilea e Ginevra.

Chi arriva dall’Italia può raggiungere la regione attraverso l’asse del San Gottardo. Il collegamento ferroviario risulta particolarmente comodo grazie alle linee che attraversano le Alpi e arrivano a Lucerna oppure Flüelen. Una volta sul posto, treni regionali, battelli, funicolari e ferrovie di montagna consentono spostamenti rapidi tra le varie località. La tratta ferroviaria tra Lucerna e Brunnen richiede appena 46 minuti e attraversa alcuni degli scenari più belli dell’intera regione.

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Proprio questa integrazione tra acqua, rotaia e montagna rappresenta uno degli aspetti più affascinanti del Lago dei Quattro Cantoni. Pochi territori europei, infatti, permettono di passare nel giro di una giornata da un centro storico medievale a una vetta panoramica, da una crociera tra paesaggi simili a fiordi a una ferrovia storica che sale verso la “Regina delle Montagne”.