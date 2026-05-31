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Credit Vytautas Želnys - Ufficio Stampa La magnifica Quercia di Laukiai, Albero più bello d'Europa 2026

In un’epoca in cui le città cercano sempre più spazio per il verde con progetti di rinaturalizzazione, parchi urbani e corridoi ecologici, spesso dimentichiamo quanto possa essere straordinaria la presenza di un singolo albero. Gli alberi ombreggiano le nostre strade, migliorano la qualità dell’aria, regalano paesaggi che sanno emozionare in ogni stagione e, talvolta, diventano simboli di memoria e identità.

È proprio questo lo spirito che anima il concorso internazionale “Albero Europeo dell’Anno”, iniziativa che celebra gli alberi più significativi per le comunità locali del continente: l’edizione 2026 ha incoronato un vincitore speciale, lontano dalle mete più conosciute e custodito in un piccolo villaggio della Lituania centrale.

Quercia di Laukiai, l’albero più bello d’Europa 2026

Nel piccolo villaggio di Rukai cresce la Quercia di Laukiai, una maestosa pianta di circa 400 anni che ha conquistato il titolo di Albero Europeo dell’Anno 2026 grazie a un punteggio di 6.153 voti.

E pensare che, per molto tempo, è rimasta quasi dimenticata fino a che, circa un anno fa, la comunità ha deciso di restituirle centralità: l’area tutt’intorno è stata riqualificata e gli abitanti hanno organizzato una grande celebrazione in suo onore, trasformando la quercia in un simbolo di orgoglio condiviso e di appartenenza al territorio.

Oggi la sesta generazione di residenti cresce accanto a cotanto gigante verde che continua a dominare il paesaggio rurale della regione: in quattro secoli ha assistito a cambiamenti politici, trasformazioni sociali e passaggi di epoche, rimanendo sempre lì, radicata alla terra e alla storia del territorio.

La Quercia di Laukiai è diventata così il volto di un concorso nato nel 2011 e ispirato all’iniziativa nazionale della Repubblica Ceca dedicata agli alberi monumentali. Il premio non celebra l’albero più grande o più antico, ma quello che riesce a raccontare il legame più profondo tra natura e comunità.

Cosa fare e vedere nel villaggio di Rukai

Rukai non compare nelle tradizionali guide turistiche della Lituania e, proprio per questo, rappresenta una meta affascinante per chi ama scoprire luoghi lontani dalle rotte più battute.

Il villaggio offre un’esperienza diversa dal turismo tradizionale: non vi sono grandi attrazioni monumentali né itinerari affollati, ma la possibilità di entrare in contatto con una dimensione rurale che conserva ancora una forte connessione con il territorio e le sue tradizioni.

La protagonista assoluta della visita è, ovviamente, la Quercia di Laukiai: ammirarla da vicino significa trovarsi al cospetto di un autentico monumento vivente, che diventa ancora più suggestivo durante l’autunno, quando la chioma si accende di sfumature dorate e trasforma il paesaggio in uno scenario da cartolina.

Negli ultimi anni, la quercia è diventata anche il centro di una serie di iniziative comunitarie: concerti, incontri pubblici, eventi culturali e celebrazioni popolari hanno restituito vitalità a un luogo che rischiava di essere dimenticato, a dimostrazione di come un “semplice albero” possa trasformarsi in potente strumento di aggregazione sociale.

Visitare Rukai vuol dire anche scoprire il valore della memoria collettiva: gli abitanti hanno custodito questo patrimonio naturale per generazioni e continuano a trasmetterne il significato ai più giovani, andando ben oltre la conservazione ambientale.

Per chi ama il turismo lento, la fotografia naturalistica e le destinazioni poco conosciute, il villaggio è un’occasione preziosa per osservare da vicino una storia di resilienza e rinascita.

Dove si trova Rukai e come raggiungerlo

Rukai è nel distretto di Kėdainiai, all’interno della contea di Kaunas, nel cuore della Lituania centrale. Immerso in un paesaggio rurale caratterizzato da campi coltivati e piccoli insediamenti, il villaggio conserva quell’atmosfera tranquilla sempre più difficile trovare in Europa.

La soluzione più comoda per raggiungerlo è l’automobile: partendo da Vilnius, la capitale, il viaggio richiede circa un’ora e quaranta minuti per percorrere poco più di cento chilometri in direzione ovest-nordovest.

Se preferite utilizzare i mezzi pubblici, potete raggiungere la città di Kėdainiai in autobus diretto da Vilnius. Il tragitto dura all’incirca due ore e sono disponibili collegamenti regolari dalla stazione centrale degli autobus della capitale.

Un’alternativa è il treno, che collega Vilnius a Kėdainiai in circa un’ora e mezza. Una volta arrivati in città, è necessario completare il percorso con un taxi o un’auto per coprire gli ultimi 15-20 chilometri che separano Kėdainiai dal villaggio di Rukai.